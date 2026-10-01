Immáron ötödször csap össze a két magyar csapat az ICEHL-ben

MINDKÉT MAGYAR CSAPATNAK szüksége van a pontokra, hiszen bár az idény elején tartunk még, várhatóan hatalmas csata lesz a középmezőnyben a rájátszásba jutásért. A Ferencváros startja visszafogottabban sikerült, négy mérkőzésből egyet nyert meg a fővárosi együttes, igaz, akkor az újoncként parádés formát mutató Milano HC-t verte meg, ez mellett pedig a Ljubljana, a Salzburg és a Linz ellen is szoros találkozót játszott az FTC.

„Már a második mérkőzésünkön sikerült megszereznünk az első győzelmünket, ami lendületet adott a csapatnak – mondta a Nemzeti Sportnak a ferencvárosiak kapusa, Nagy Kristóf. – A Salzburggal szoros találkozót vívtunk, sajnos nem mi kerültünk ki belőle győztesen. Legutóbb, a Linz ellen nem úgy teljesítettünk, még az idény elején tartunk, próbálgatjuk a taktikát, és azt, hogy ki, kivel tud együtt játszani. Bízunk abban, hogy az eredmények is jönnek majd.”

A Fehérvár háza táján a sok sérülés okoz gondot, ami elsősorban a támadójátékon látszódik meg, két mérkőzéssel többet teljesítve ugyanúgy 12 gólt szerzett a gárda, mint az FTC, ám ahogy a Villach elleni szerdai mérkőzésen is kiderült, ha a védelem stabil, akkor kevés szerzett találattal is lehet mérkőzést nyerni.

„Nem lőttük be a helyzeteket, pedig voltak lehetőségeink, emberelőnyeink, de a góllövés nem volt az erősségünk ezen a találkozón – mondta Stipsicz Bence, a Fehérvár védője. – Szerencsére volt egy parádés kapusteljesítményünk, így elég volt az egy szerzett gól is.”

A két magyar együttes immáron ötödik alkalommal csap össze az ICEHL-ben, az előző idényben mind a négy találkozót a Fehérvár nyerte meg. Az alapszakasz utolsó fordulójában – amikor a rájátszás-kvalifikáció volt a tét – 35 másodperccel a rendes játékidő vége előtt még vezettek a zöld-fehérek. Ám Anze Kuralt egyenlített, így a Ferencváros a 11. helyen végzett.

„Parázs meccsre számítunk, a szurkolóknak biztos tetszik majd a mérkőzés, mindent beleadunk majd, a magyar derbit mindkét fél szeretné megnyerni. Az előző idényben nem sikerült legyőznünk őket az alapszakaszban, az utolsó összecsapás különösen fájt, hiszen fél percen múlt a győzelmünk és a rájátszás-kvalifikációba jutásunk. A Magyar Kupában már nyertünk ellenük, de szeretnénk visszavágni a bajnokságban is” – tekintett előre Nagy.

A két csapat a felkészülési időszakban játszott egymással az Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvégén, akkor kétszer is vezetett a Fehérvár, ám a hajrában fordított a Ferencváros.

„A felkészülési találkozó elején volt egy kis kaszabolás, nem úgy tűnt, mintha edzőmérkőzés lett volna. Azóta eltelt néhány forduló, a bajnokság mindig más. Nagyon várjuk a pénteki rangadót, kellenek a pontok, olyan együttesekkel játszunk, amelyeket szeretnénk majd megelőzni az alapszakasz végén. Ehhez nyerni kell, szeretnénk ezt a három pontot is itthon tartani” – fogalmazott Stipsicz.