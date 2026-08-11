„Rám ne számítsatok!” – Álvarez megsértődött Simeonére és a vezérigazgatóra
Az előző idényben csak a negyedik helyen végzett a La Ligában az ATLÉTICO MADRID, csalódást okozva. Nem, kevesen vártak aranyérmet a fanatikus szurkolóikon kívül Diego Simeonééktől, de azt sokan mélyütésként vették, hogy a Villarreal a harmadik helyet elvitte a csapat elől. A negyedik pozíció is Bajnokok Ligája-szereplést ér, így az idei bevételi oldalt nem érte nagy csapás – a négyszázmillió euró fölötti költségvetésből nem könnyen előzhetik meg a milliárdos Real Madridot és az FC Barcelonát, de a Villarreal és a Real Betis feleannyiból gazdálkodik, mint az Atlético, az Athletic Bilbao pedig 174 millióból.
SIMEONE ÉS AZ ARANYESŐ? HOL VAN AZ MÁR!
Elmúltak már azok az idők, amikor Diego Simeone volt a világ legjobban fizetett vezetőedzője a maga 44 millió eurós járandóságával, azóta alább kellett adnia. Elmúlt a kínai korszak, ma már az amerikai Apollo Global Management a többségi tulajdonos, a klub közel negyede az izraeli üzletemberé, Idan Oferé. Az Apollo tavalyi részvényvásárlása 2.5 milliárd euróra értékelte fel a klubot. Az előző két pénzügyi évben minimális veszteséggel zártak, az összadósság 400 millió euróhoz közeli – az előző idény rekordbevételt, 447 millió eurót hozott. Ebben oroszlánrésze van az UEFA-nak is, a Simeone-korszakban, azaz 2011 óta a klub egymilliárd eurót zsebelt be a Bajnokok Ligája-szereplései után!
MILLIÁRDOSOK
Az Apollo 55 százalékot birtokol már a részvényekből, de ez nem jelenti azt, hogy azonnal bő egymilliárd eurót borított a klub költségvetésébe – ahogyan az manapság lenni szokott, az adósságok mellett egy üzleti és ingatlanbirodalmat, a tervek szerint 800 millió eurót felemésztő Ciudad del Deportét, a Sportvárost is finanszírozni és fejleszteni kell. Százmillió eurós tőkeemeléssel nyitott az amerikai cég, Miguel Ángel Gil Marín vezérigazgató és az elnök, Enrique Cerezo a részvényeik többségének eladása után is pozícióban maradt, sőt a múlt héten közösen újabb 100 millió euróval megemelték a klub tőkéjét, ezt az összeget csakis a Ciudad del Deportére fordítják. Pár új üzletember is a vezetés tagja lett, az igazgatótanácsba pedig bekerült a szurkolók nagy kedvence, David Villa. Tavaly ősszel érkezett egy új futballigazgató is, Mateu Alemany neve ismerős lehet az FC Barcelonából, ezen a nyáron pedig bekerült Simeone stábjába a klublegenda Gabi.
DŐL
Legutóbb az FC Barcelonától 25, a Real Madridtól 17, a Villarrealtól 3 ponttal maradtak le, de a klub erejét jelzi, hogy a Bajnokok Ligájában eljutottak az elődöntőbe, menet közben a Barcát is kiütve, és az elődöntőben csak egyetlen góllal volt jobb az Arsenal. A Király-kupa döntőjében kikaptak a Real Zaragozától, ez ismét csak csalódás. A BL-szereplés után 110 millió eurót kaptak az UEFA-tól, az éves költségvetés negyede ez – ugyanakkor a szervezet és a La Liga szigorú szabályai miatt nem igazolhatnak és költhetnek nyakra-főre.
ÉSSZEL
És eddig nem is dolgoznak rosszul: Morten Hjulmand ugyan 40+5 millió euróba került, de kiváló védekező középpályás, Li Kang In szélső és karmester, nagyon jól ismeri a ligát, jobban is fekszik neki a spanyolországi stílus, mint a fizikálisabb gall. Az ő alapára is negyvenmillió volt, bónuszokkal együtt 25 millió a bal oldali mindenes, Alejandro Grimaldo, igaz, ő hamarosan 31 esztendős. Visszatért kölcsönből az anno 70 millióért vett szélső, Thomas Lemar, ám ő már évek óta nincs formában. A román válogatott kapus, Horatiu Moldovan, a fiatal balhátvéd, Julio Díaz, 501 mérkőzésen szerzett 212 gól és 101 gólpassz után a 35 éves Antoine Griezmann és a Juventusnak visszaküldött Nico González is távozott. A világbajnok szélső-karmester, Thiago Almada 20 millióért lett a River Plate játékosa, egyben argentin vételi rekorder. Ottani lapok szerint a játékjog 100 százaléka a Riveré, tavaly csupán a játékos „fele” lett az Atletié, a mostani vevő megalkudott a másik 50 százalékra az Eagle Football Grouppal. Spanyol információk szerint Almadát jövőre visszaveheti az Atleti, teljes áron, azaz kétszer húszmillió euróért. Bár, aki a játékos és az Eagle ügyeiben tisztán lát… A mestere szerint túl sokat hibázó Clément Lenglet túllépett a harmincon, a Benficához került kölcsönbe, madridi szerződése 2028 nyaráig szól.
KELL
Bombaformába lendült Madridban Julián Álvarez, alapesetben eszébe sem jutna senkinek sem elengedni a csapata ékkövét, de a La Liga szigorú előírásai szerint el kell adnia a klubnak, jelentős összegekért. Az FC Barcelona sportigazgatója, Deco három tárgyalás után hétfőre tervezett egy újabb találkozót az Atlético elöljáróival, erről később. A jobbhátvéd Nahuel Molinát az érte 17+2 milliót ajánló AS Roma, az Inter, a Napoli, a Juventus, az Atalanta és az Everton, a balbekk Matteo Ruggerit a 18+5 milliós transzferdíjra már rábólintó Aston Villa mellett a Tottenham Hotspur és több olasz csapat, a negyvenmillióért eladó Alexander Sörlothot a Trabzonspor, a Besiktas és a Fenerbahce, a Juventus, a Newcastle United és meglepő módon az FC Barcelona (írja az El Nacional), a kiváló középpályást, Rodrigo Mendozát az Elche vinné, a szélső Carlos Martínt pedig a Tenerife. José Giménez sem mozdíthatatlan, az egykori világklasszis-ígéretért korábban Portugáliából érdeklődtek, de nagy akadály a 7.8 millió eurós bruttó fizetése. A szélső Arnau Ortizt az Espanyol, a Girona és a Mallorca is monitorozza. Az U21-es válogatott kapust, Ander Astralagát leigazolták a Barcelonától, azért is, mert Juan Mussót elviheti a Napoli – igazoltak egy fiatalt a Realtól is, a 16 éves szélsőt, Álvaro Vegát spanyol lapok korosztálya egyik legjobbjának tartják. Thomas Lemar nagyjából ingyen távozhat, a középső középpályás, Obed Vargas legalább 15 milliójába kerülne a Celta Vigónak vagy a Rayo Vallecanónak.
AZTÁN PERSZE…
Álvarez utóda Mikel Oyarzabal lehet egyesek szerint, Leon Goretzkát már a télen megvették volna pármillió euróért, a nagy edzőkedvenc pedig a viharvert argentin védőfejedelem, Cristian Romero, érte a Marca szerint egy harmincmilliós ajánlattal nyitottak, angol lapok szerint a bekk már meg is egyezett a kérővel. A L’Équipe szerint az Atlético 35 milliót eurót ígért a Lille-nek a belga ékért, Matias Fernandez-Pardóért, akit nagyjából az összes topcsapat figyeltet, ami nem csoda, az előző idényben az öt poszton is bevethető támadó 29 bajnokin 14 kanadai pontot hozott össze. Álvarezért 100 millió euró mellett Marc Bernal játékjoga is megérkezhet Barcelonából, de az is meglehet, hogy okosabb lenne ligán kívül tudni Álvarezt, ha már mindenképpen el kell adni őt, lásd az Arsenal érdeklődését. A londoniak egyesek szerint odaadnák kölcsönbe Viktor Gyökerest is, ez nem utolsó szempont, ha igaz a hír. Az As egyenesen úgy tudja, Gyökeres mellé 100 millió euró érkezhet, és nem kölcsön, hanem végleg elengednék az angolok a svéd támadót. A másik arsenalos „áldozat” egy korábbi hír szerint Gabriel Jesus lehet. Hogy, hogyan nem, de itt is felmerült Dusan Vlahovics neve. Kiszemelt még az amerikai szélső, Zavier Gozo (Salt Lake City), a Racing Santander hátvédje, Jorge Salinas, a River válogatott bekkje, Lautaro Rivero, a St. Étienne éke, Lucas Stassin, Theo Hernández, Jadon Sancho és Jack Grealish is a sajtóhírek szerint.
SAJÁT FORRÁSBÓL
A Manchester City elleni felkészülési mérkőzésen Jorge Domínguez remekül játszott, gólt is szerzett, és a középhátvéd még csak tizenhat esztendős. Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Marc Pubill 23, Rodrigo Mendoza 21, harmincévesnél csak José María Giménez, Marcos Llorente, Juan Musso, Jan Oblak és az örök fiatal Koke idősebb. Apropó, Koke: a nyár közepén még bejelentkezett érte az Atlanta United és a Juventus, de marad – 34 éves, az előző idényben 56 mérkőzésen szerepelt, öt kanadai pontot hozott a konyhára, 3610 perc alatt. De ha már eladások: a bonyolult jogszabályok miatt a tavaly eladott Rodrigo Riquelme fele játékjogát nyolcmillió euróért vissza kellett vásárolniuk a Betistől. A kétszeres válogatott szélső rossz formában játszik mostanában, játékjoga ennek a töredékét éri. A Betis amortizációs költségei csökkennek így, az Atlético meg tavaly nagyobb bevételt tudott felmutatni a saját nevelésű játékosért.
NE VÁRD A HÉTFŐT…
Hétfőn tért vissza a klubhoz Julián Álvarez, aki az őt jól ismerők szerint közölte volna edzőjével, hogy távozni szeretne, aztán beszélt volna Simeone főnökeivel is, ám mint a Mundo Deportivo megtudta, a mester kiruccant két napra Ibizára, és a szintén szabadságon lévő Miguel Ángel Gil Marín sem jelent meg az edzőközpontban (a katalán Sport szerint vele egyenesen meg volt beszélve egy találkozó), a futballista dühbe gurult. A lap szerint Álvarez figyelmeztette a jelenlévőket, hogy elfogyott a türelme. „Rám ne számítsatok!” – idézi a lap a csatárt. Simeone szerdán tér vissza, a spanyol újságírók szerint Álvarez felhánytorgatta azt is, hogy februárban megígérték neki: ezen a nyáron távozhat. Az FC Barcelona megtette a maga ajánlatát: 100 millió euró.
A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
DEPORTIVO ALAVÉS
ÉRKEZETT: Ville Koski (NK Istra, kölcsön után végleg, 3 000 000 euró), Mikel Rodriguez (Sociedad B, 2 000 000 euró), Miguel Rodríguez (Utrecht, 5 000 000), Nicolás Valentini (Fiorentina, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Moussa Diarra (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Victor Parada (Szpartak Moszkva, 5 0000 000), Asier Villalibre (Santander, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Raúl Fernández (Leganés, ingyen), Jon Guridi (Sevilla, ingyen)
Kölcsönből vissza: Ibrahim Diabate (GAIS), Jon Pacheco (Sociedad), Calebe (Fortaleza)
ATLÉTICO MADRID
ÉRKEZETT: Morten Hjulmand (Sporting CP, 40 000 000 euró), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 22 000 000 euró), Li Kang In (PSG, 40 000 000)
Kölcsönből vissza: Horatiu Moldovan (Oviedo), Thomas Lemar (Girona), Carlos Martín (Vallecano)
TÁVOZOTT: Antoine Griezmann (Orlando City, ingyen), Julio Díaz (Sevilla, 1 000 000), Thiago Almada (River Plate, 20 000 000)
Kölcsönbe: Clément Lenglet (Benfica), Horatiu Moldovan (Eyüpspor)
Kölcsönből vissza: Nico González (Juventus)
FC BARCELONA
ÉRKEZETT: Anthony Gordon (Newcastle United, 80 000 000 euró), Toni Fernández (Barcelona B), Tommy Marqués (Barcelona B), Xavi Espart (Barcelona B), Diego Kochen (Barcelona B), Karim Adeyemi (Dortmund, 22 000 000), Jesse Bisiwu (Club NXT, 8 500 000)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Girona), Héctor Fort (Elche), Inaki Pena (Elche), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
TÁVOZOTT: Ansu Fati (Monaco, kölcsön után végleg, 11 000 000), Inaki Pena (Panathinaikosz, 3 000 000 euró), Robert Lewandowski (Chicago Fire, ingyen)
Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Al-Hilal), Marcus Rashford (Manchester United)
Kölcsönbe: Diego Kochen (Lyngby), Marc ter Stegen (Ajax), Ronald Araújo (Liverpool)
REAL BETIS SEVILLA
ÉRKEZETT: Facundo Bernal (Fluminense, 10 500 000), Fran García (Real Madrid, 4 000 000)
Kölcsönbe: Diego Conde (Villarreal)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Levante), Gonzalo Petit (Granada)
TÁVOZOTT: Sergi Altimira (Sporting CP, 18 250 000), Nobel Mendy (Vallecano, kölcsön után végleg, 3 500 000), Mateo Flores (Arouca, kv., 1 400 000), Adrián San Miguel (visszavonult), Ricardo Rodríguez (szerződése lejárt), Cédric Bakambu (szerződése lejárt), Chimy Ávila (szerződése lejárt), Pau López (Andorra FC, i.)
Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)
ATHLETIC BILBAO
ÉRKEZETT: Eder García (Bilbao B)
Kölcsönből vissza: Benat Gerenabarrena (Castellón), Julen Agirrezabala (Valencia), Álvaro Djaló (Al-Garafa), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Santander), Unai Vencedor (Levante)
TÁVOZOTT: Unai Gómez (Udinese, 4 500 000), Urko Izeta (Cádiz, 1 500 000), Inigo Lekue (visszavonult), Mikel Vesga (Almería, i.), Julen Agirrezabala (Santander, 5 000 000)
Kölcsönbe: Eder García (Córdoba)
CELTA VIGO
ÉRKEZETT: Aleix Febas (Elche, ingyen), Javi Galán (Osasuna, i.)
Kölcsönbe: Altay Bayindir (Manchester United), Abdoulaye Faye (Leverkusen, 300 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Málaga), Carles Pérez (Arisz), Manu Sánchez (Levante), Damián Rodríguez (Santander), Unai Núnez (Valencia)
TÁVOZOTT: Óscar Mingueza (Crystal Palace, i.), Mihajlo Risztics (szl.), Franco Cervi (Rosario, i.), Joseph Aidoo (szl.)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Levante, 100 000), Unai Núnez (Espanyol, 250 000), Damián Rodríguez (Cádiz)
Kölcsönből vissza: Fer López (Wolverhampton)
FC ELCHE
ÉRKEZETT: Buba Sangaré (AS Roma, kv., 500 000), Víctor Chust (Cádiz, kv., 1 000 000), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb, kv., 1 000 000), Fer Nino (Burgos, 4 000 000), Javi Morcillo (Atlético Madrileno, 1 500 000)
Kölcsönbe: Facundo Buonanotte (Brighton)
Kölcsönből vissza: Bambo Diaby (Granada), Abiel Osorio (Defensa y Justicia), Matia Barzic (Leonesa)
TÁVOZOTT: Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 25 000 000), Léo Pétrot (Anderlecht, i.), André Silva (FC Porto, i.), Aleix Febas (Celta Vigo, i.)
Kölcsönből vissza: Héctor Fort (Barcelona), Adria Pedrosa (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Rafa Mir (Sevilla)
ESPANYOL BARCELONA
ÉRKEZETT: Álex Calatrava (Castellón, 5 000 000)
Kölcsönbe: Gabriel Moscardo (PSG), Quilindschy Hartman (Burnley), Unai Núnez (Celta Vigo, 250 000)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Santander), Javi Hernández (Mirandés), Marcos Fernández (Ceuta), Roger Hinojo (Leonesa), Rafel Bauza (Mirandés), José Gragera (Deportivo La Coruna)
TÁVOZOTT: Fernando Calero (Málaga, i.), Charles Pickel (Sardzsah), José Salinas (Málaga), Pablo Ramón (Santander)
Kölcsönbe: José Gragera (Burgos), Antoniu Roca (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Cyril Ngonge (Napoli), Carlos Romero (Villarreal), Ramón Terrats (Villarreal)
FC GETAFE
ÉRKEZETT: Martín Satriano (Lyon, kv., 6 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, kv., 5 000 000), Mario Martín (Real Madrid, kv., 3 500 000), Ramón Terrats (Villarreal, 2 500 000), Sebastián Boselli (River Plate, kv., 1 500 000), Szaba Szazonov (Torino, i.)
Kölcsönbe: Andrés García (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon)
Kölcsönből vissza: Yvan Neyou (Al-Ohdud), Juan Berrocal (Atlanta United), Christantus Uche (Crystal Palace), Peter Federico (Valladolid), Coba da Costa (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Luis Milla (Como, 6 000 000), Mauro Arambarri (River Plate, 3 000 000), Coba da Costa (Al-Holud, 2 000 000), Juan Iglesias (Sevilla, i.), Peter Federico (Górnik Zabrze, 2 000 000), Diego Rico (szl.), Allan Nyom (szl.)
Kölcsönből vissza: Adrián Liso (Zaragoza), Abu Kamara (Hull City), Luis Vázquez (Anderlecht), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha)
DEPORTIVO LA CORUNA
ÉRKEZETT: Leo Román (Mallorca, 9 000 000), Jonathan Asp Jensen (Bayern München II, 6 000 000), Bright Ede (Motor Lublin, 6 000 000), Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 2 500 000), Teun Gijselhart (De Graafschap, 1 000 000), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille, 1 500 000)
Kölcsönbe: Angelino (Roma)
Kölcsönből vissza: Luis Chacón (Leonesa)
TÁVOZOTT: Luis Chacón (Real Valladolid, 500 000), Sergio Escudero (Zaragoza, i.), Cristian Herrera szl.)
Kölcsönből vissza: Samuele Mulattier (Sassuolo ), José Gragera (Espanyol)
UD LEVANTE
ÉRKEZETT: Enzo Bardeli (Dunkerque, i.), Aissza Mandi (Lille, i.), Yanis Musuayi (Club NXT, 3 000 000)
Kölcsönbe: Hugo Sotelo (Celta Vigo, 100 000), Dani Requena (Villarreal)
TÁVOZOTT: Mathew Ryan (szl.), Pablo Martínez (szl.), Diego Pampín (Granada, i.), José Luis Morales (szl.), Carlos Espí (Real Madrid, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Ugo Raghouber (Lille), Alan Matturro (Genoa), Unai Vencedor (Bilbao), Iker Losada (Betis), Manu Sánchez (Celta Vigo), Matías Moreno (Fiorentina)
FC MÁLAGA
ÉRKEZETT: Fernando Calero (Espanyol, i.)
Kölcsönbe: José Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés, 300 000)
TÁVOZOTT: Javi Moreno (szl.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Celta Vigo)
REAL MADRID
ÉRKEZETT: Marc Cucurella (Chelsea, 55 000 000 euró), Denzel Dumfries (Inter, 20 000 000), Bernardo Silva (Manchester City England Man City, i.), Ibrahima Konaté (Liverpool, i.), Fran González (Real Madrid B), Manuel Ángel (Real Madrid B), David Jiménez (Real Madrid B), César Palacios (Real Madrid B), Carlos Espí (Levante, 25 000 000), Yan Diomande (RB Leipzig, 125 000)
Kölcsönből vissza: Endrick (Lyon)
TÁVOZOTT: Fran García (Betis, 4 000 000), Mario Martín (Getafe, kölcsön után végleg, 3 500 000), Daniel Carvajal (szerződése lejárt), David Alaba (szl.), Dani Ceballos (szl.), César Palacios (Fulham, 10 000 000), Gonzalo García (Fulham, 40 000 000), Fran González (Sevilla, 1 000 000)
Kölcsönbe: Franco Mastantuono (Fiorentina)
RACING SANTANDER
ÉRKEZETT: Facundo González (Juventus, 2 500 000), Asier Villalibre (Alavés, kv., 1 000 000), Sergio Canales (Monterrey, kv., i.), Pedro Felipe (Juventus Next Gen), Pablo Ramón (Espanyol), Julen Agirrezabala (Bilbao, 5 000 000)
Kölcsönbe: Jasszir Zabiri (Rennes)
TÁVOZOTT: Mario García (Widzew Lódz, 500 000), Javi Castro (Cádiz), Suleiman Camara (Slovan, 1 000 000)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Oviedo), Jokin Ezkieta (Cádiz)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Espanyol), Jaime Mata (szl.), Peio Canales (Bilbao), Manex Lozano (Basconia), Damián Rodríguez (Celta Vigo), Facundo González (Juventus)
FC SEVILLA
ÉRKEZETT: Jon Guridi (Alavés, i.), Juan Iglesias (Getafe, i.), Arouna Sangante (Le Havre, i.), Julio Díaz (Atlético Madrid, 1 000 000), Fran González (Real Madrid, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Rafa Mir (Elche), Adria Pedrosa (Elche), Alfon González (Villarreal)
TÁVOZOTT: César Azpilicueta (visszavonult), Örjan Nyland (RB Leipzig, i.), Nemanja Gudelj (szl.), Adnan Januzaj (szl.), Alexis Sánchez (szl.), Akor Adams (Venezia, 16 000 000), Tanguy Nianzou (Lille, i.), Juanlu Sánchez (Bournemouth, 11 000 000), Djibril Sow (Genoa, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Batista Mendy (Trabzonspor)
Kölcsönbe: Rafa Mir (Arisz)
REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN
ÉRKEZETT: Kita Kazunari (Kiotó Szanga, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo), Mikel Goti (Córdoba)
TÁVOZOTT: Brais Méndez (Columbus Crew, 6 000 000), Aritz Elustondo (PAOK, i.), Carlos Fernández (Oviedo, i.)
Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Lyon), Wesley (Al-Nasszr)
CA OSASUNA
ÉRKEZETT: Jonathan Dubasin (Gijón, 4 000 000)
TÁVOZOTT: Víctor Munoz (Liverpool, 40 000 000), Sheraldo Becker (Mainz, kv., 500 00), Javi Galán (Celta Vigo, i.), Juan Cruz (Oviedo, i.)
FC VALENCIA
ÉRKEZETT: Szato Rjunoszuke (FK Tokió, 4 000 000), Justin de Haas (Famalicao, i.), Aliou Dieng (Al Ahli, i.)
Kölcsönből vissza: Iker Córdoba (Mirandés), Cenk Özkacar (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Thierry Correia (Venezia, i.), Baptiste Santamaria (PAOKi, i.), Renzo Saravia (szl.), Eray Cömert (Torino, i.), Cenk Özkacar (Trabzonspor, 1 750 000)
Kölcsönből vissza: Julen Agirrezabala (Bilbao), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina), Unai Núnez (Celta Vigo)
RAYO VALLECANO
ÉRKEZETT: Nobel Mendy (Betis, kv., 3 500 000), Jozhua Vertrouwd (Castellón, 1 500 000)
Kölcsönbe: Marash Kumbulla (Roma)
Kölcsönből vissza: Etienne Eto’o (Villarreal B)
TÁVOZOTT: Alfonso Espino (Racing Club, i.), Óscar Trejo (visszavonult), Abdul Mumin (szl.)
Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada)
Kölcsönből vissza: Carlos Martín (Atlético Madrid), Iljasz Ahomah (Villarreal)
FC VILLARREAL
ÉRKEZETT: Gulácsi Péter (RB Leipzig, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Romero (Espanyol), Dani Requena (Córdoba), Iljasz Ahomah (Rayo Vallecano), Thiago Fernández (Oviedo)
TÁVOZOTT: Ramón Terrats (Getafe, kv., 2 500 000), Alfonso Pedraza (Lazio, i.), Dani Parejo (szl.), Thomas Partey (szl.), Álex Forés (Burgos, 400 000)
Kölcsönbe: Arnau Tenas (Mallorca), Diego Conde (Betis), Dani Requena (Levante)
Kölcsönből vissza: Rafa Marín (Napoli), Alfon González (Sevilla)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
RCD MALLORCA
ÉRKEZETT: Adrián Fuentes (Córdoba, 2 000 000), Arnau Puigmal (Almería, i.), Josep Cerda (FC Andorra, 2 000 000)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Hamburg), Arnau Tenas (Villarreal), Antoniu Roca (Espanyol), Álex Sala (Lecce)
Kölcsönből vissza: Marc Domenech (Ceuta)
TÁVOZOTT: Vedat Muriqi (Fenerbahce, 15 500 000), Leo Román (Deportivo La Coruna, 9 000 000), Cyle Larin (Southampton, kv., 3 000 000), Pablo Maffeo (Olympiakosz, 2 700 000), Aszano Takuma (Sanfrecce Hirosima, ingyen), Omar Mascarell (Al-Halidzs, i.), Samú Costa (Al-Nasszr, 22 000 000), Jan Virgili (FC Bruges, 12 000 000)
Kölcsönből vissza: Mateo Joseph (Leeds United ), Marash Kumbulla (AS Roma)
FC GIRONA
ÉRKEZETT: Olekszandr Piscsur (ETO FC, 900 000), Izan González (Cornella, 300 000)
Kölcsönből vissza: Yaakobishvili Antal (Tenerife), Yáser Asprilla (Galatasaray), Kim Min Szu (FC Andorra), Dawda Camara (Cádiz)
TÁVOZOTT: Ladislav Krejcí (Wolverhampton, kv., 22 000 000), Jhon Solís (Birmingham City, kv., 7 500 000), Daley Blind (Ajax, i.), David López (szl.), Cristhian Stuani (szl.), Axel Witsel (szl.), Juan Carlos (szl.), Joel Roca (Olympiakosz, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Barcelona), Claudio Echeverri (Manchester City), Vitor Reis (Manchester City), Thomas Lemar (Atlético Madrid ), Hugo Rincón (Bilbao)
REAL OVIEDO
ÉRKEZETT: Alexandru Isfan (Farul, 800 000), Pablo Sáenz (Granada, i.), Jacobo González (Córdoba, i.), Carlos Fernández (Spociedad, i.), Juan Cruz (Osasuna, i.), Estanis Pedrola (Sampdoria, 900 000), Dani Villahermosa (FC Andorra, 700 000)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Santander)
TÁVOZOTT: Eric Bailly (szl.), Santi Cazorla (visszavonult), Kwasi Sibo (szl.), Leander Dendoncker (szl.)
Kölcsönből vissza: Santiago Colombatto (Club León), Thiago Fernández (Villarreal), Thiago Borbas (RB Bragantino), Nicolás Fonseca (Club León), Javi López (Sociedad), David Carmo (Nottingham), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Federico Vinas (Club León)
Kölcsönbe: Pablo Agudín (Sant Andreu)
Vastaggal az elmúlt hét átigazolásai, lezárva kedden reggel.