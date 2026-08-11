„Rám ne számítsatok!” – Álvarez megsértődött Simeonére és a vezérigazgatóra

DŐL

Legutóbb az FC Barcelonától 25, a Real Madridtól 17, a Villarrealtól 3 ponttal maradtak le, de a klub erejét jelzi, hogy a Bajnokok Ligájában eljutottak az elődöntőbe, menet közben a Barcát is kiütve, és az elődöntőben csak egyetlen góllal volt jobb az Arsenal. A Király-kupa döntőjében kikaptak a Real Zaragozától, ez ismét csak csalódás. A BL-szereplés után 110 millió eurót kaptak az UEFA-tól, az éves költségvetés negyede ez – ugyanakkor a szervezet és a La Liga szigorú szabályai miatt nem igazolhatnak és költhetnek nyakra-főre.

ÉSSZEL

És eddig nem is dolgoznak rosszul: Morten Hjulmand ugyan 40+5 millió euróba került, de kiváló védekező középpályás, Li Kang In szélső és karmester, nagyon jól ismeri a ligát, jobban is fekszik neki a spanyolországi stílus, mint a fizikálisabb gall. Az ő alapára is negyvenmillió volt, bónuszokkal együtt 25 millió a bal oldali mindenes, Alejandro Grimaldo, igaz, ő hamarosan 31 esztendős. Visszatért kölcsönből az anno 70 millióért vett szélső, Thomas Lemar, ám ő már évek óta nincs formában. A román válogatott kapus, Horatiu Moldovan, a fiatal balhátvéd, Julio Díaz, 501 mérkőzésen szerzett 212 gól és 101 gólpassz után a 35 éves Antoine Griezmann és a Juventusnak visszaküldött Nico González is távozott. A világbajnok szélső-karmester, Thiago Almada 20 millióért lett a River Plate játékosa, egyben argentin vételi rekorder. Ottani lapok szerint a játékjog 100 százaléka a Riveré, tavaly csupán a játékos „fele” lett az Atletié, a mostani vevő megalkudott a másik 50 százalékra az Eagle Football Grouppal. Spanyol információk szerint Almadát jövőre visszaveheti az Atleti, teljes áron, azaz kétszer húszmillió euróért. Bár, aki a játékos és az Eagle ügyeiben tisztán lát… A mestere szerint túl sokat hibázó Clément Lenglet túllépett a harmincon, a Benficához került kölcsönbe, madridi szerződése 2028 nyaráig szól.

BREAKING: Nahuel Molina has arrived in Rome, with hundreds of fans awaiting his arrival!



[via @Ferrante_Sal] pic.twitter.com/ekHUjht3JX — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 10, 2026

KELL

Bombaformába lendült Madridban Julián Álvarez, alapesetben eszébe sem jutna senkinek sem elengedni a csapata ékkövét, de a La Liga szigorú előírásai szerint el kell adnia a klubnak, jelentős összegekért. Az FC Barcelona sportigazgatója, Deco három tárgyalás után hétfőre tervezett egy újabb találkozót az Atlético elöljáróival, erről később. A jobbhátvéd Nahuel Molinát az érte 17+2 milliót ajánló AS Roma, az Inter, a Napoli, a Juventus, az Atalanta és az Everton, a balbekk Matteo Ruggerit a 18+5 milliós transzferdíjra már rábólintó Aston Villa mellett a Tottenham Hotspur és több olasz csapat, a negyvenmillióért eladó Alexander Sörlothot a Trabzonspor, a Besiktas és a Fenerbahce, a Juventus, a Newcastle United és meglepő módon az FC Barcelona (írja az El Nacional), a kiváló középpályást, Rodrigo Mendozát az Elche vinné, a szélső Carlos Martínt pedig a Tenerife. José Giménez sem mozdíthatatlan, az egykori világklasszis-ígéretért korábban Portugáliából érdeklődtek, de nagy akadály a 7.8 millió eurós bruttó fizetése. A szélső Arnau Ortizt az Espanyol, a Girona és a Mallorca is monitorozza. Az U21-es válogatott kapust, Ander Astralagát leigazolták a Barcelonától, azért is, mert Juan Mussót elviheti a Napoli – igazoltak egy fiatalt a Realtól is, a 16 éves szélsőt, Álvaro Vegát spanyol lapok korosztálya egyik legjobbjának tartják. Thomas Lemar nagyjából ingyen távozhat, a középső középpályás, Obed Vargas legalább 15 milliójába kerülne a Celta Vigónak vagy a Rayo Vallecanónak.

AZTÁN PERSZE…

Álvarez utóda Mikel Oyarzabal lehet egyesek szerint, Leon Goretzkát már a télen megvették volna pármillió euróért, a nagy edzőkedvenc pedig a viharvert argentin védőfejedelem, Cristian Romero, érte a Marca szerint egy harmincmilliós ajánlattal nyitottak, angol lapok szerint a bekk már meg is egyezett a kérővel. A L’Équipe szerint az Atlético 35 milliót eurót ígért a Lille-nek a belga ékért, Matias Fernandez-Pardóért, akit nagyjából az összes topcsapat figyeltet, ami nem csoda, az előző idényben az öt poszton is bevethető támadó 29 bajnokin 14 kanadai pontot hozott össze. Álvarezért 100 millió euró mellett Marc Bernal játékjoga is megérkezhet Barcelonából, de az is meglehet, hogy okosabb lenne ligán kívül tudni Álvarezt, ha már mindenképpen el kell adni őt, lásd az Arsenal érdeklődését. A londoniak egyesek szerint odaadnák kölcsönbe Viktor Gyökerest is, ez nem utolsó szempont, ha igaz a hír. Az As egyenesen úgy tudja, Gyökeres mellé 100 millió euró érkezhet, és nem kölcsön, hanem végleg elengednék az angolok a svéd támadót. A másik arsenalos „áldozat” egy korábbi hír szerint Gabriel Jesus lehet. Hogy, hogyan nem, de itt is felmerült Dusan Vlahovics neve. Kiszemelt még az amerikai szélső, Zavier Gozo (Salt Lake City), a Racing Santander hátvédje, Jorge Salinas, a River válogatott bekkje, Lautaro Rivero, a St. Étienne éke, Lucas Stassin, Theo Hernández, Jadon Sancho és Jack Grealish is a sajtóhírek szerint.