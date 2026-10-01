Nem volt könnyű dolga a magyar U21-es válogatottnak, de legyőzte Litvániát Budapesten

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–LITVÁNIA 2–1 (1–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1113 néző. Vezette: Kiss Bálint (Frantisek Ferenc, Matej Zemko) – szlovákok

MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Urblík N., Vitályos, Kovács P. – Pető M. (Manner, 86.), Tuboly, Okeke (Patai, 81.), Átrok (Dénes V., 59.) – Horváth Kevin (Kovács B., a szünetben), Gruber Zs. Szövetségi kapitány: Németh Antal

LITVÁNIA: Voitinovicius – Setkus, Bierontas, Matyzonok, Balsys – Praleika, Grudzinskas (Bicka, 81.), Gudelevicius (Pavlovskij, 63.), Taucas – Usavicius (Berenta, 81.), Jansonas (Emerhi, 63.). Szövetségi kapitány: Andrius Skerla

Gólszerző: Tuboly (30. – 11-esből), Dénes V. (75.), ill. Grudzinskas (16.)

NEM NÉZETT KI JÓL: noha a mérkőzés előtt Németh Antal szövetségi edző azzal az elképzeléssel küldött pályára Pető Milán, Gruber Zsombor és Átrok Zalán személyében három mozgékony támadót, hogy a sebességüket kihasználva az U21-es válogatott sokszor kerül a védelem mögé, Litvánia alakított ki nagyobb lehetőségeket az első játékrészben.

A találkozó előtt tartotta magát a vélekedés, miszerint ez lehet az a meccs, amelyen a korosztályos együttes leginkább a támadások építésével lesz elfoglalva, de gyakran meggyűlt a baja a védekező átmenetekkel. Már a kezdő sípszót követően aggasztó jel volt, hogy Dovas Grudzinskas lövése nyomán a lécen csattant a labda – történt ez az első perc legvégén szögletrúgás után –, majd az 5. percben Romualdas Jansonas ziccerben törhetett kapura, Lehoczki Bendegúz óriásit védett. A két lehetőség között Átrok Zalán előtt is adódott helyzet, megdolgoztatta Arnas Voitinoviciust, de ezenkívül igazán nagy helyzetet sokáig nem jegyezhettünk fel hazai oldalon.

Kapott gólt viszont igen.