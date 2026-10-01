Nemzeti Sportrádió

Nem volt könnyű dolga a magyar U21-es válogatottnak, de legyőzte Litvániát Budapesten

2026.10.01. 20:55
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A magyar U21-es labdarúgó-válogatott csütörtök este 2–1-re legyőzte Európa-bajnoki selejtezőn Litvániát az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A két még nyeretlen csapat csatáját a vendégek kezdték jobban, de a mieink egygólos hátrányból felálltak, és három pontot szereztek.

 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–LITVÁNIA 2–1 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1113 néző. Vezette: Kiss Bálint (Frantisek Ferenc, Matej Zemko) – szlovákok
MAGYARORSZÁG: Lehoczki – Selyem, Urblík N., Vitályos, Kovács P. – Pető M. (Manner, 86.), Tuboly, Okeke (Patai, 81.), Átrok (Dénes V., 59.) – Horváth Kevin (Kovács B., a szünetben), Gruber Zs. Szövetségi kapitány: Németh Antal
LITVÁNIA: Voitinovicius – Setkus, Bierontas, Matyzonok, Balsys – Praleika, Grudzinskas (Bicka, 81.), Gudelevicius (Pavlovskij, 63.), Taucas – Usavicius (Berenta, 81.), Jansonas (Emerhi, 63.). Szövetségi kapitány: Andrius Skerla
Gólszerző: Tuboly (30. – 11-esből), Dénes V. (75.), ill. Grudzinskas (16.)

NEM NÉZETT KI JÓL: noha a mérkőzés előtt Németh Antal szövetségi edző azzal az elképzeléssel küldött pályára Pető Milán, Gruber Zsombor és Átrok Zalán személyében három mozgékony támadót, hogy a sebességüket kihasználva az U21-es válogatott sokszor kerül a védelem mögé, Litvánia alakított ki nagyobb lehetőségeket az első játékrészben.

A találkozó előtt tartotta magát a vélekedés, miszerint ez lehet az a meccs, amelyen a korosztályos együttes leginkább a támadások építésével lesz elfoglalva, de gyakran meggyűlt a baja a védekező átmenetekkel. Már a kezdő sípszót követően aggasztó jel volt, hogy Dovas Grudzinskas lövése nyomán a lécen csattant a labda – történt ez az első perc legvégén szögletrúgás után –, majd az 5. percben Romualdas Jansonas ziccerben törhetett kapura, Lehoczki Bendegúz óriásit védett. A két lehetőség között Átrok Zalán előtt is adódott helyzet, megdolgoztatta Arnas Voitinoviciust, de ezenkívül igazán nagy helyzetet sokáig nem jegyezhettünk fel hazai oldalon.

Kapott gólt viszont igen.

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Boldog gyerekek pacsiztak az U21-es válogatottal a litvánok elleni meccs után (Fotó: Kovács Péter)

 

A 16. percben Dovas Grudzinskas érkezett nagy elánnal a szabadrúgás után a Lehoczkiról kipattanó labdára, Tuboly Mátét megelőzve, becsúszva kotorta a labdát a kapu jobb oldalába – a litvánok a selejtezősorozatban először szereztek vezetést. Kellett némi idő, mire a meggypirosban futballozók felocsúdtak, az egyenlítés kellett a lelkeknek. Pető Milán buktatása miatt tizenegyest kapott Magyarország, Tuboly Máté pedig a kapu közepébe löbbölte a labdát. Ezután az egyébként jó iram valamelyest visszaesett, úgy tűnt, egyenlő erők küzdelme zajlik a pályán.

Szerdán még a felnőttválogatottal edzett, ezúttal viszont az U21-eseknél kapott játéklehetőséget Kovács Bendegúz. Az AZ középcsatárának becserélése indokolt volt, mert a korosztályos magyar csapat hiába próbálkozott ugyanannyi lövéssel az első negyvenöt percben, mint ellenfele, nem sok veszélyt teremtett. A második játékrész sem indult fényesen, az 50. percben sokan a szívükhöz kaptak Dominykas Taucas ziccerénél, Selyem Bálint azonban újfent bizonyította, miért ő az egyik, ha nem a leggyorsabb fiatal játékos az ETO FC-ben: lefutotta a támadót, és becsúszva, utolsó emberként parádés mozdulattal szerelt.

Néhány perccel később Kovács Patrik tehette volna emlékezetessé utolsó hazai körülmények között rendezett U-válogatott meccsét, csakhogy Voitinovicius nagyot védett a lövésénél. A Benfica utánpótlásában pallérozódó kapus elemében volt, egy perccel később szintén bravúrral hárított, Gruber Zsombor próbálkozása után tolta a rövid, bal oldali kapufára a labdát, majd Kovács Bendegúz eszén járt túl, a hórihorgas csatár félfordulatból leadott lövése után vetődve védett.

A 75. percben azonban már ő is tehetetlen volt: Kovács Patrik bal oldali beadását követően a csereként beálló Dénes Vilmos helyezte szép mozdulattal a jobb sarokba a labdát – utóbb az is kiderült, hogy a higgadt befejezés három pontot eredményezett a második félidőre feljavuló, több nagy lehetőséget kidolgozó, az Eb-selejtezőben az első győzelmét arató, de a tornára ki nem jutó magyar válogatottnak, amely ebben a sorozatban az utolsó mérkőzését október 6-án játssza Törökország otthonában. 2–1

 

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