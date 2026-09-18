Willi Orbán klubrekorder lett Lipcsében

Szeptember 13-án az RB Leipzig 5–0-ra győzte le a HSV-t, és Willi Orbán az első két meccshez hasonlóan ezt is végigjátszotta, sőt góllal vette ki a részét a sikerből.

A rutinos középső védő a kelet-németországi csapat statisztikája szerint 141. győztes bajnokiján szerepelt, ezzel klubrekorder lett. A 33 éves futballista Gulácsi Péter csúcsát adta át a múltnak, a korábbi válogatott társ ugyanis már nem növelheti sikerei számát, mivel 2026 nyarán a Villarrealhoz igazolt.

Orbán és Gulácsi egyaránt 2015 nyarán érkezett Lipcsébe, és hosszú évekig mindketten meghatározó tagjai voltak az RB-nek. Orbán védő létére a 11 Bundesliga-idényéből tízszer is eljutott legalább egy gólig.

A középhátvéd számára egy másik rekord is elérhető közelségbe került: már csak hatszor kell pályára lépnie, hogy megdöntsön egy másik Gulácsi-rekordot, hiszen a válogatottságtól korábban visszavonult kapus 269 Bundesliga-meccsen játszott a lipcseieknél, míg Orbán 264-nél jár. Ha a következő mérkőzések közül egyet sem hagy ki, akkor a 9. fordulóban, az Augsburg elleni hazai meccsen előzheti meg a kapust.

Orbán egyébként minden sorozatot tekintve 390 mérkőzésnél jár lipcsei színekben, így közel jár az újabb jubileumhoz is.