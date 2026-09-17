A Getafe legyőzésével utolérte a Realt, s dobogós a Betis

A várakozásokhoz képest eseménydús volt a sevillai meccs első félideje, mindkét csapatnak akadtak gólszerzési lehetőségei, de úgy Álvaro Valles, mint David Soria jó napot fogott ki, s amikor a Getafe kapusa nem tudott védeni, akkor a kapufa sietett a vendégek segítségére. A jég a szünet előtt tört meg, Parrott centerezését Abde Ezzalzuli váltotta gólra.

A fordulás után már csak a Betisnek voltak lehetőségei, de Soria nagy védésekkel meccsben tartotta az övéit – más kérdés, hogy a Getafe nem tudott egyenlíteni, ellenben Mario Martín megkapta a második sárga lapját, így José Bordalás együttese emberhátrányban maradt alul. Győzelmével Manuel Pellegrini legénysége utolérte pontszámban a Real Madridot, és feljött a harmadik helyre. 1–0

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Real Betis–Getafe 1–0 (Ezzalzuli 45.)

Kiállítva: M. Martín (Getafe, 87.)

Később

21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Atlético Madrid–Osasuna 4–0 (J. David 24., Li Kang In 54., Le Normand 63., Baena 82.)

RC Deportivo–Sevilla 0–1 (Sierra 52.)

Kiállítva: Angelino (Deportivo, 59.)

Barcelona–Racing Santander 7–2 (Cancelo 8., Villalibre 36. – öngól, Raphinha 25., 42., 67. – az elsőt és a harmadikat 11-esből, Gabriel Jesus 79., Yamal 89., ill. M. Gueye 30., Zabiri 65.)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Rayo Vallecano–Espanyol 2–1 (Á. García 3., Pedrosa 26., ill. R. Fernández 54.)

Kiállítva: El-Hilali (90+8., Espanyol)

Alavés–Valencia 0–1 (Rioja 78.)

Elche–Real Madrid 2–3 (Osorio 71., Fer Nino 83., ill. Dituro 25. – öngól, K. Mbappé 33., Espí 90+1.)

ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Real Sociedad–Celta Vigo 0–0