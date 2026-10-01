Ronaldo elárulva érezte magát a portugál válogatottnál, itt a magyarázat
Cristiano Ronaldo később közleményben számolt be döntéséről, és azt írta, hogy a történtekről a megfelelő időben minden részletet elmond majd. Bejegyzését azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Portugáliának – ami újabb találgatásokat indított el arról, hogy vajon láthatjuk-e még a válogatott mezében.
„Amikor eljön az ideje, elmondom az igazságot” – elhagyta a portugál válogatottat Cristiano Ronaldo
Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, és Ronaldo Wales ellen játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban.
„Cristiano elárulva érezte magát”
A történtekről Edu Aguirre, Ronaldo egyik közeli barátja számolt be az El Chiringuito TV-ben, aki szerint a konfliktus középpontjában Jorge Jesus szövetségi kapitány döntései állnak. Ronaldo ugyanis a beszámoló szerint mintegy 30 percet töltött melegítéssel Norvégia ellen, mégsem lépett pályára.
Aguirre szerint kedden este találkozóra került sor Jorge Jesus, Ronaldo és a szövetség elnöke között. A megbeszélésen a tréner állítólag bocsánatot kért a futballistától: „Jorge Jesus bocsánatot kért Cristianótól azért, mert tiszteletlenségnek érezte, hogy 30 percig melegített, majd mégsem küldte pályára.”
A Ronaldo-közeli újságíró szerint azonban nem csupán négyszemközti bocsánatkérésről volt szó. Állítása szerint Jesus azt is megígérte Ronaldónak, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri, hogy hibázott: „Ez volt Jorge Jesus ígérete Cristianónak. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak” – fogalmazott Aguirre.
A sajtótájékoztató után robbant a helyzet
Aguirre szerint éppen ez vezetett ahhoz, hogy Ronaldo különösen dühös lett. Úgy véli, a portugál klasszis nem önmagában a mellőzést sérelmezte, hanem azt, hogy a négyszemközt elhangzottakhoz képest teljesen más kommunikációt tapasztalt a nyilvánosság előtt: „Cristiano azért robbant, mert elárulva érezte magát. Ennyi. Ez történt” – mondta Aguirre.
A portugál klasszis barátja egy konkrét helyzettel érzékeltette, hogyan élhette meg Ronaldo a történteket: „Az edződ négyszemközt azt mondja neked: »Nézd, ez történt. Megértelek. Nem kezeltem jól. Együtt vagyunk. Sajnálom. Ha lesz sajtótájékoztatóm, tisztázni fogom és bocsánatot kérek. Ne aggódj, minden rendben lesz, mindent megoldunk.«”
Aguirre szerint ehhez képest a nyilvános megszólalás teljesen más üzenetet közvetített: „Aztán 12 órával később elmész egy sajtótájékoztatóra, és még rosszabb helyzetbe hozod Cristianót, miközben hangsúlyozod a saját tekintélyedet, és világossá teszed, hogy te vagy a főnök, Cristiano pedig csak egy játékos.”
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20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)