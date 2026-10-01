Ronaldo elárulva érezte magát a portugál válogatottnál, itt a magyarázat

Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, és Ronaldo Wales ellen játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban.

„Cristiano elárulva érezte magát”

A történtekről Edu Aguirre, Ronaldo egyik közeli barátja számolt be az El Chiringuito TV-ben, aki szerint a konfliktus középpontjában Jorge Jesus szövetségi kapitány döntései állnak. Ronaldo ugyanis a beszámoló szerint mintegy 30 percet töltött melegítéssel Norvégia ellen, mégsem lépett pályára.

Aguirre szerint kedden este találkozóra került sor Jorge Jesus, Ronaldo és a szövetség elnöke között. A megbeszélésen a tréner állítólag bocsánatot kért a futballistától: „Jorge Jesus bocsánatot kért Cristianótól azért, mert tiszteletlenségnek érezte, hogy 30 percig melegített, majd mégsem küldte pályára.”

A Ronaldo-közeli újságíró szerint azonban nem csupán négyszemközti bocsánatkérésről volt szó. Állítása szerint Jesus azt is megígérte Ronaldónak, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri, hogy hibázott: „Ez volt Jorge Jesus ígérete Cristianónak. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak” – fogalmazott Aguirre.