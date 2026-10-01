Nemzeti Sportrádió

Ronaldo elárulva érezte magát a portugál válogatottnál, itt a magyarázat

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.01. 10:00
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Utolsó válogatottbeli meccsére készülhetett ekkor Cristiano Ronaldo... (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo szerda este elhagyta a portugál válogatott összetartását, mindössze egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. A háttérben a portugál klasszis és Jorge Jesus szövetségi kapitány között kialakult nézeteltérés állhat, amelynek részleteiről most Ronaldo közeli barátja, Edu Aguirre beszélt.

Cristiano Ronaldo később közleményben számolt be döntéséről, és azt írta, hogy a történtekről a megfelelő időben minden részletet elmond majd. Bejegyzését azzal zárta, hogy sok sikert kívánt Portugáliának – ami újabb találgatásokat indított el arról, hogy vajon láthatjuk-e még a válogatott mezében.

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Ez összefüggésben állhat azzal, hogy Jorge Jesus korábban a kispadra ültette őt, majd a szövetségi kapitány szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a dánok ellen sem számol vele a kezdőcsapatban.

Az O Jogo szerint a helyzet visszafordíthatatlan, és Ronaldo Wales ellen játszotta utolsó mérkőzését a nemzeti csapatban.

„Cristiano elárulva érezte magát”

A történtekről Edu Aguirre, Ronaldo egyik közeli barátja számolt be az El Chiringuito TV-ben, aki szerint a konfliktus középpontjában Jorge Jesus szövetségi kapitány döntései állnak. Ronaldo ugyanis a beszámoló szerint mintegy 30 percet töltött melegítéssel Norvégia ellen, mégsem lépett pályára.

Aguirre szerint kedden este találkozóra került sor Jorge Jesus, Ronaldo és a szövetség elnöke között. A megbeszélésen a tréner állítólag bocsánatot kért a futballistától: „Jorge Jesus bocsánatot kért Cristianótól azért, mert tiszteletlenségnek érezte, hogy 30 percig melegített, majd mégsem küldte pályára.”

A Ronaldo-közeli újságíró szerint azonban nem csupán négyszemközti bocsánatkérésről volt szó. Állítása szerint Jesus azt is megígérte Ronaldónak, hogy a következő sajtótájékoztatón nyilvánosan elismeri, hogy hibázott: „Ez volt Jorge Jesus ígérete Cristianónak. Aztán elment a sajtótájékoztatóra, és olyan dolgokat mondott, amelyekről senki sem hiszi el, hogy igazak” – fogalmazott Aguirre.

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Jorge Jesus elégedetlenségét fejezte ki azért, mert az újságírók állandóan az ötszörös aranylabdásról – aki a jelek szerint el is hagyta a válogatottat – kérdezik őt.

A sajtótájékoztató után robbant a helyzet

Aguirre szerint éppen ez vezetett ahhoz, hogy Ronaldo különösen dühös lett. Úgy véli, a portugál klasszis nem önmagában a mellőzést sérelmezte, hanem azt, hogy a négyszemközt elhangzottakhoz képest teljesen más kommunikációt tapasztalt a nyilvánosság előtt: „Cristiano azért robbant, mert elárulva érezte magát. Ennyi. Ez történt” – mondta Aguirre.

A portugál klasszis barátja egy konkrét helyzettel érzékeltette, hogyan élhette meg Ronaldo a történteket: „Az edződ négyszemközt azt mondja neked: »Nézd, ez történt. Megértelek. Nem kezeltem jól. Együtt vagyunk. Sajnálom. Ha lesz sajtótájékoztatóm, tisztázni fogom és bocsánatot kérek. Ne aggódj, minden rendben lesz, mindent megoldunk.«”

Aguirre szerint ehhez képest a nyilvános megszólalás teljesen más üzenetet közvetített: „Aztán 12 órával később elmész egy sajtótájékoztatóra, és még rosszabb helyzetbe hozod Cristianót, miközben hangsúlyozod a saját tekintélyedet, és világossá teszed, hogy te vagy a főnök, Cristiano pedig csak egy játékos.”

NEMZETEK LIGÁJA
3. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Október 1., csütörtök
20.45: Dánia–Portugália, Koppenhága (Tv: Spíler1)

 

Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott Jorge Jesus
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