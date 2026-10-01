Seregély-parádé és győzelem a nyitányon

AKI IZGALMAS HOKIMECCSET akart látni csütörtök este, annak a Mátyásföldi Jégcsarnokban volt a helye. Női válogatottunk Szlovákia legjobbjaival mérte össze erejét – rendkívül szórakoztató mérkőzés lett belőle. A Négy nemzet tornája első fordulójában három perc sem kellett a mieinknek, hogy megszerezzék a vezetést: Faragó Luca lövése után kijött a pakk a szlovák kapusról, Seregély Míra lecsapott rá, azonnal bepofozta a hálóba. Aztán kétszer is emberhátrányba kerültünk, másodjára ráadásul azért, mert túl sokan voltunk a pályán. A nagyobb baj azonban, hogy mindkét fórját ki is használta Szlovákia. Mindkétszer hamar felálltak adogatni, és először a pálya jobb, majd a bal oldalról lőttek a kapu bal felső sarkába.

Aztán viszont ismét nekünk állt a zászló, Hiezl Réka gyakorlatilag a teljes szlovák védelmen keresztülkorcsolyázott, és még arra is maradt tere, ideje, hogy jó ütemben húzza el a kapus orra előtt, és emelje fel lába fölött a korongot. Öt az öt ellen mi voltunk a jobbak, mégis, az első harmad utolsó szava az ellenfélé volt, egyenlő létszámnál – ismét vezetett Szlovákia.

Sőt, már kettő volt a különbség a második harmad elején, ismét emberhátrányban kaptunk gólt. Különösen bosszantó volt, hogy pillanatokkal azután, hogy kiegészültünk, Németh Bernadettet is leküldték a zebrák – mintha szándékosan gyakorolni akartuk volna, ami addig nem ment. Az újabb hátrányból gólt nem kaptunk, annak átvészelése viszont feltüzelte a csapatot, és a játékrész végére nemcsak átvettük az irányítást, de Seregély és Hajdu góljaival ki is egyenlítettünk.

Aztán megint jött a hideg zuhany, de az újabb szlovák vezető gól után is érezni lehetett, nem lefutott a párharc. És jött is újra Seregély Míra, megszerezte harmadik gólját, amire Madie Leidt és Hiezl Réka még egy-egy lapáttal rátett. A magyar válogatott 7–5-re győzött, és pénteken Japán ellen folytatja a tornát.

NŐI JÉGKORONG

NÉGY NEMZET TORNÁJA

MAGYARORSZÁG–SZLOVÁKIA 7–5 (2–3, 2–1, 3–1)

Mátyásföldi Jégcsarnok, 108 néző. V: Péter, Belák, Gottlibet, Virágné Paulheim

MAGYARORSZÁG: Németh A. (1) – Odnoga (1), FARAGÓ (1) / Mayer, Németh B. / Kornyilov, Hajdu 1 – LEIDT 1 (3), SEREGÉLY MÍRA 3 (1), PÁZMÁNDI (2) / HIEZL 2, Tamás (1), Metzler / Horváth I., Kapocsi, Tóth F. / Sághy, Simon, Bátyi. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

SZLOVÁKIA: Tomaceková – Kosecka 1 (1), Mateicková / Suliková (1), Leskovjanska / Drabeková, Vysokajová / Galisová – Hlinková 1 (1), HALUSKOVÁ (2), MATEJKOVÁ (2) / Hartje (2), BEDNARIK 1, Kapicaková 1 / Fancovicová, Lacková, Nemceková / Jancsóová, Juriková 1, Karkasová. Szövetségi kapitány: Tomas Turna

Kapura lövések: 22–34. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 6/2

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Érdekes meccs volt, mert kifejezetten erősen kezdtünk, majd néhány nagy hiba után mégis hátrányba kerültünk. A legfontosabb azonban az volt, hogy miután elkövettük ezeket a hibákat, nem hagytuk abba a játékot, nem adtuk fel, tovább küzdöttünk. Jó volt látni a lányok hozzáállását, és a legjobbjaink akkor léptek elő, amikor a leginkább szükségünk volt rájuk.

Tomas Turna: – Kiegyenlített volt a meccs, két nagyon hasonló tudású csapat között. Folyamatosan küzdöttünk, a meccs legnagyobb részében mi vezettünk, mégis kikaptunk, ezért nem lehetünk elégedettek. Ha a hatvan percet nézzük, nem volt rossz, de ki kell elemeznünk, mit rontottunk el védekezésben, hogy öt lőtt gól sem volt elég a győzelemhez.

A másik mérkőzésen: Franciaország–Japán 4–2

A PROGRAM

2. forduló: Szlovákia–Franciaország, 15. Magyarország–Japán 18.30