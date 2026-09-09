„Köszönjük Gulácsi Péternek, hogy nem 7–2 lett a vége” – üzentek a Villarreal szurkolói

A Dortmund–Villarreal mérkőzés, amely Gulácsi Péter első tétmeccse volt a spanyol csapatban, az unalmas első félidő után a másodikban pörgött fel igazán. A hazaiak összesen 18 lövéssel próbálkoztak, hatszor találták el a kaput. Ezen kísérletek közül négyet védett a magyar kapus, azonban így is három gólt kapott, de ezek között volt egy 11-esből lőtt gól és és egy öngól is. (A Dortmund egy öngóllal szerzett vezetést, és az öngól nem szerepel a statisztikában a hazaiak lövései között, Renato Veiga egy balról középre passzolt, Gulácsin kicsit felpattanó labdát továbbított a saját kapujába).

„Az utolsó másodpercig küzdöttünk és nyomás alá tudtuk helyezni a Dortmundot a saját stadionjában – idézi az uefa.com a nyáron az RB Leipzigtől a Villarrealba szerződő Gulácsit. – 1–1 után, amikor a legjobban kellett volna, nem sikerült gólt szereznünk, majd kaptunk egyet. Ugyanakkor sok pozitívuma volt ennek a meccsnek számunkra, annak ellenére is, hogy nem szereztünk pontot.”

A 36 éves Gulácsi a Dortmund otthonában kedden védett kilencedik alkalommal a pályafutása során, és ötödször kapott ki aktuális csapatával a BVB vendégeként, a kilenc meccsen összesen 20 gólt kapott. A statisztikák szerint a keddi mérkőzésen a Dortmund ötször került úgynevezett ziccerhelyzetbe és a magyar kapusnak köszönhető, hogy ezek közül csak kettőből született gól (az öngólt nem számolva). Éppen ezért az Opta játékosértékelése alapján 7.4-es osztályzatot kapó kapus lett a Villarreal második legjobbja a meccsen, csak a gólpasszt adó szélső, Tajon Buchanan előzte meg 7.7 pontos értékeléssel.

Az Opta osztályzatai a Dortmund–Villarreal meccs után (Forrás: sofascore.com)

Gulácsi teljesítményét a szurkolók is elismerték a meccs után a klub hivatalos felületein, és egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a folytatásban a magyar kapus legyen a csapat első számú kapuvédője, ne pedig a brazil Luiz Júnior, aki eddig a bajnoki meccseken védett ebben az idényben, és négy meccsen nyolc gólt kapott, ami után a Villarreal jelenleg csak két ponttal áll a La Liga tabelláján, a 17. helyen

SZURKOLÓI KOMMENTEK A VILLARREAL INSTA-OLDALÁRÓL

„Van kapusunk, kikaptunk, de láttunk jó dolgokat is. Gulácsi helye biztos.”



„Köszönjük, Gulácsi, hogy nem 7–2 lett a vége.”



„Nyilvánvalóan Gulácsinak kell kezdenie. Többet mutatott egy meccs alatt, mint Júnior az összes eddigi mérkőzésén.”

„Ez még nem győzelem, de úgy érzem, most voltunk a legközelebb hozzá. Ha Gulácsi folytatja, szerintem megnyerjük a következőt.”



„Az a jó ebben, hogy ha Júnior védett volna, 6–2-re kaptunk volna ki.”



„Gulácsi Péter megérdemli, hogy ő kezdjen.”



„ A védelem legjobbja Pau volt, a többiek nagyon-nagyon gyengék. Gulácsi sokkal jobb, mint Luiz.”



„Gulácsi legyen az első számú kapus, legyetek szívesek!” „Egy kapus, aki tényleg védi a lövéseket? Álmodom?” „Egyértelmű, hogy a kapuskérdés eldőlt, Gulácsi kezdjen. Egy kapus, aki biztonságot és önbizalmat ad a társaknak.”

A Villarreal vezetőedzője, Inigo Pérez Gulácsihoz hasonlóan értékelte a látottakat: „A célunk az volt, hogy kontroll alatt tartsuk az ellenfél támadójátékát és tudjunk helyzeteket kialakítani. Ez időnként sikerült is, de a végén nem kaptuk meg érte a jutalmunkat. Van min javítanunk, és tanulnunk kell ezekből a tapasztalatokból, hogy az ilyen mérkőzéseken eredményt érhessünk el.”

A Dortmund vezetőedzője, Niko Kovac is elismerte, hogy jól játszott a Villarreal, több helyzete volt a vendégeknek, mint amire számítottak: „Nagyon jó meccset láttunk. A csapat nagyszerű munkát végzett egy nagyon jó ellenféllel szemben tudtuk megmutatni, mire vagyunk képesek. Sajnos több helyzete volt a vendégeknek, mint azt szerettem volna, de nagyon fontos volt a győzelem, hiszen a következő két mérkőzésünk idegenben lesz.”

A találkozó krónikájához tartozik egy ijesztő jelenet: a 27. percben hordágyon kellett levinni a pályáról a BVB 18 éves görög válogatott támadóját, a nyáron a belga Genktől 30 millió euróért igazolt Konsztantinosz Karecaszt, akinek az első jelentések szerint keringési problémái adódtak. További vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a rosszullétét.

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