Nemzeti Sportrádió

„Köszönjük Gulácsi Péternek, hogy nem 7–2 lett a vége” – üzentek a Villarreal szurkolói

2026.09.09. 10:02
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Egy Gulácsi-védés a négyből: itt éppen Fábio Silva közeli lövését hárította (Fotó: AFP)
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Bajnokok Ligája Gulácsi Péter Borussia Dortmund Villarreal
A nyáron igazolt Gulácsi Péter a Dortmund elleni idegenbeli BL-nyitányon védett először tétmeccsen a spanyol Villarrealban. Nem volt könnyű dolga, mert a hazaiak, főleg a második félidőben, nagy nyomás alatt tartották a kapuját, és szerencsés sem volt, hiszen egy öngóllal szerzett vezetést a BVB, amely 3–2-re győzött is. Ezzel együtt a szurkolók kimondottan jó véleménnyel voltak a teljesítményéről, és az Opta statisztikái alapján is csapata egyik legjobbja volt.

 

 

A Dortmund–Villarreal mérkőzés, amely Gulácsi Péter első tétmeccse volt a spanyol csapatban, az unalmas első félidő után a másodikban pörgött fel igazán. A hazaiak összesen 18 lövéssel próbálkoztak, hatszor találták el a kaput. Ezen kísérletek közül négyet védett a magyar kapus, azonban így is három gólt kapott, de ezek között volt egy 11-esből lőtt gól és és egy öngól is. (A Dortmund egy öngóllal szerzett vezetést, és az öngól nem szerepel a statisztikában a hazaiak lövései között, Renato Veiga egy balról középre passzolt, Gulácsin kicsit felpattanó labdát továbbított a saját kapujába).

„Az utolsó másodpercig küzdöttünk és nyomás alá tudtuk helyezni a Dortmundot a saját stadionjában – idézi az uefa.com a nyáron az RB Leipzigtől a Villarrealba szerződő Gulácsit. – 1–1 után, amikor a legjobban kellett volna, nem sikerült gólt szereznünk, majd kaptunk egyet. Ugyanakkor sok pozitívuma volt ennek a meccsnek számunkra, annak ellenére is, hogy nem szereztünk pontot.” 

A 36 éves Gulácsi a Dortmund otthonában kedden védett kilencedik alkalommal a pályafutása során, és ötödször kapott ki aktuális csapatával a BVB vendégeként, a kilenc meccsen összesen 20 gólt kapott. A statisztikák szerint a keddi mérkőzésen a Dortmund ötször került úgynevezett ziccerhelyzetbe és a magyar kapusnak köszönhető, hogy ezek közül csak kettőből született gól (az öngólt nem számolva). Éppen ezért az Opta játékosértékelése alapján 7.4-es osztályzatot kapó kapus lett a Villarreal második legjobbja a meccsen, csak a gólpasszt adó szélső, Tajon Buchanan előzte meg 7.7 pontos értékeléssel.

Az Opta osztályzatai a Dortmund–Villarreal meccs után (Forrás: sofascore.com)

Gulácsi teljesítményét a szurkolók is elismerték a meccs után a klub hivatalos felületein, és egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a folytatásban a magyar kapus legyen a csapat első számú kapuvédője, ne pedig a brazil Luiz Júnior, aki eddig a bajnoki meccseken védett ebben az idényben, és négy meccsen nyolc gólt kapott, ami után a Villarreal jelenleg csak két ponttal áll a La Liga tabelláján, a 17. helyen 

SZURKOLÓI KOMMENTEK A VILLARREAL INSTA-OLDALÁRÓL


„Van kapusunk, kikaptunk, de láttunk jó dolgokat is. Gulácsi helye biztos.”

Köszönjük, Gulácsi, hogy nem 7–2 lett a vége.”

Nyilvánvalóan Gulácsinak kell kezdenie. Többet mutatott egy meccs alatt, mint Júnior az összes eddigi mérkőzésén.” 


Ez még nem győzelem, de úgy érzem, most voltunk a legközelebb hozzá. Ha Gulácsi folytatja, szerintem megnyerjük a következőt.”

Az a jó ebben, hogy ha Júnior védett volna, 6–2-re kaptunk volna ki.”

Gulácsi Péter megérdemli, hogy ő kezdjen.” 

A védelem legjobbja Pau volt, a többiek nagyon-nagyon gyengék. Gulácsi sokkal jobb, mint Luiz.” 

Gulácsi legyen az első számú kapus, legyetek szívesek!” 

„Egy kapus, aki tényleg védi a lövéseket? Álmodom?”

„Egyértelmű, hogy a kapuskérdés eldőlt, Gulácsi kezdjen. Egy kapus, aki biztonságot és önbizalmat ad a társaknak.” 

A Villarreal vezetőedzője, Inigo Pérez Gulácsihoz hasonlóan értékelte a látottakat: „A célunk az volt, hogy kontroll alatt tartsuk az ellenfél támadójátékát és tudjunk helyzeteket kialakítani. Ez időnként sikerült is, de a végén nem kaptuk meg érte a jutalmunkat. Van min javítanunk, és tanulnunk kell ezekből a tapasztalatokból, hogy az ilyen mérkőzéseken eredményt érhessünk el.”

A Dortmund vezetőedzője, Niko Kovac is elismerte, hogy jól játszott a Villarreal, több helyzete volt a vendégeknek, mint amire számítottak: „Nagyon jó meccset láttunk. A csapat nagyszerű munkát végzett egy nagyon jó ellenféllel szemben tudtuk megmutatni, mire vagyunk képesek. Sajnos több helyzete volt a vendégeknek, mint azt szerettem volna, de nagyon fontos volt a győzelem, hiszen a következő két mérkőzésünk idegenben lesz.”

A találkozó krónikájához tartozik egy ijesztő jelenet: a 27. percben hordágyon kellett levinni a pályáról a BVB 18 éves görög válogatott támadóját, a nyáron a belga Genktől 30 millió euróért igazolt Konsztantinosz Karecaszt, akinek az első jelentések szerint keringési problémái adódtak. További vizsgálatokra van szükség, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a rosszullétét.   

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Gulácsi bemutatkozott a Villarrealban, amely őrült meccsen kapott ki a dortmundi katlanban

Serhou Guirassy különös mesterhármast ért el, két gólja mellett egy öngólt is összehozott; győzelemmel tért vissza a BL-be a Betis.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2 (R. Veiga 53. – öngól, Guirassy 80., 85. – a másodikat 11-esből, ill. Mourino 66., Guirassy 90+4. – öngól) 

 

 

 

 

Bajnokok Ligája Gulácsi Péter Borussia Dortmund Villarreal
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