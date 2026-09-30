Gulácsi Péter a kapott gól nélküli meccseket hiányolja a Villarrealtól

„Két hónapja vagyok itt, és eddig minden másodpercét élveztem. Nagy változás ez az életem szempontjából is, de most játszom, így minden rendben van. Két mérkőzést nyertünk egymás után, de még rengeteg munka vár ránk, és sok pontot kell szereznünk – idézte a Marca Gulácsi Pétert. – Az első két találkozón sokkal több munkám volt, mint az utóbbi kettőn. Ezeken nagyon élveztem a játékot. A feladatom nem csupán a védések bemutatása, hanem a védelem irányítása és annak megakadályozása is, hogy az ellenfél helyzeteket alakítson ki a kapunk előtt. Ebben javultunk, sikerült kontrollálnunk a meccseket.”

A magyar válogatott korábbi kapusa viszont egy fontos célt még nem teljesített új csapatával:

Több kapott gól nélküli meccsünk kellene, hogy legyen, mert még egy sem volt; kapusként ez fáj. Szervezettebbnek kell lennünk védekezésben. Az utóbbi mérkőzéseken két gólt kaptunk, ami előfordulhat, összességében azonban jobbnak kell lennünk.

Gulácsi a Villarreal nyáron kinevezett új vezetőedzőjéről, Inigo Martínezről is elismerően beszélt: „Nagyon világos elképzelése van arról, mit akar. Dominálni és kontrollálni szeretné a mérkőzéseket, minél magasabban támadni, és úgy játszani, mint egy nagy csapat. Ez a célunk, de közben céltudatosabbá is kell válnunk.”

A közelgő Real Madrid elleni meccsről a 36 éves kapus úgy fogalmazott: „A Lipcsével kétszer már játszottam a Bernabéuban, egy döntetlen és egy vereség a mérlegem, így most az első győzelmemet szeretném megszerezni ellenük. Felkészültünk, de meglátjuk, hogyan térnek vissza a játékosok egy ilyen hosszú szünet után. Nagyon nehéz mérkőzések következnek, azonban meg tudjuk nyerni őket. A Bajnokok Ligájában a következő mérkőzésünk hazai pályán lesz, azt meg kell nyernünk, nagyon fontos összecsapás lesz. Egyelőre azonban csak a Real Madridra koncentrálunk, ez ugyanis lehetőség arra, hogy egy nagy csapat ellen is folytassuk azt, amit az utóbbi meccseken elkezdtünk.”

A sajtótájékoztató végén Gulácsi spanyolul is megszólalt: „Mindennap tanulok egy kicsit, már sok mindent megértek, de még nem igazán beszélek. Egy hete elkezdtem órákat venni, mert fontos számomra, hogy mielőbb beszéljem a nyelvet. Nemcsak azért jöttem Spanyolországba, hogy futballozhassak, hanem azért is, hogy megismerjek egy új kultúrát és megtanuljak egy új nyelvet. Ez fontos a családomnak is.”

A Villarreal hét forduló elteltével két győzelemmel, három vereséggel és két döntetlennel a La Liga kilencedik helyén áll, a Real Madriddal a válogatott szünet után, október 10-én, 21 órától találkozik a „sárga tengeralattjáró” a Bernabéu Stadionban.