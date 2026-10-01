Műtét miatt néhány hét kihagyás vár Szöllősi-Zácsik Szandrára

A királyvárosi klub közösségi oldalának csütörtöki híradása szerint az irányítóként és átlövőként is bevethető játékos keze a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg. Két nappal később megoperálták, rehabilitációját pedig azóta sikeresen megkezdte, várhatóan néhány hét kihagyás vár rá.

„Szandra kézközépcsont-sérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényelt. Az operáció rendben lezajlott, rehabilitációja azóta megfelelő ütemben halad, Szandra jól van” – idézték Rátkai Márton csapatorvost.

Hozzátette: a visszatérés időpontját a rehabilitáció előrehaladásának függvényében határozzák meg.

Szöllősi-Zácsik még a Ferencváros játékosaként 2023 szeptemberétől hosszú időt hagyott ki keresztszalag-sérülés miatt, majd ugyanilyen sérülés nyomán tavaly novembertől nem léphetett pályára az előző idényben a 36 esztendős kézilabdázó.