Jövőre az összes közös lebonyolítású ezres tenisztornán egyenlő lesz a díjazás

A női viadalokat szervező WTA csütörtökön jelentette be, hogy 2027-ben a kanadai (montreali vagy torontói), a cincinnati és a római kiemelt viadal is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, amelynek a négy Grand Slam-torna mellett már eddig is tagja volt az Indian Wells-i, a miami, a madridi és a kínai verseny.

„Hatalmas mérföldkő a tenisznek, hogy mostantól minden ilyen viadalon egyenlőek lesznek a pénzdíjak” – jelentette be Valerie Camillo, a WTA elnöke.

Jövőre a szervezet 55 tornát rendez majd 26 különböző országban, az évzáró világbajnokágnak pedig legalább három évig Charlotte ad majd otthon. Az idei vb Indian Wellsben lesz november 8. és 15. között.