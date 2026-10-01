Nemzeti Sportrádió

Jövőre az összes közös lebonyolítású ezres tenisztornán egyenlő lesz a díjazás

2026.10.01. 19:04
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Fotó: Getty Images
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tenisz 1000-es torna WTA
Jövőre minden olyan ezres besorolású tenisztornán egyenlő lesz a férfiak és nők pénzdíja, amelyet egy helyszínen rendeznek meg.

A női viadalokat szervező WTA csütörtökön jelentette be, hogy 2027-ben a kanadai (montreali vagy torontói), a cincinnati és a római kiemelt viadal is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, amelynek a négy Grand Slam-torna mellett már eddig is tagja volt az Indian Wells-i, a miami, a madridi és a kínai verseny.

„Hatalmas mérföldkő a tenisznek, hogy mostantól minden ilyen viadalon egyenlőek lesznek a pénzdíjak” – jelentette be Valerie Camillo, a WTA elnöke.

Jövőre a szervezet 55 tornát rendez majd 26 különböző országban, az évzáró világbajnokágnak pedig legalább három évig Charlotte ad majd otthon. Az idei vb Indian Wellsben lesz november 8. és 15. között.

 

tenisz 1000-es torna WTA
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