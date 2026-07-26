Nemzeti Sportrádió

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NB I: Vasas–ETO 0–0

Norris vezet Verstappen előtt; Piastri kiesett! – ÉLŐ

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.26. 14:40
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Norris a kerékcserék második köre után az élre állt (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Magyar Nagydíj versenye előtt. A címvédő mellől Charles Leclerc indulhat, míg a második soron Oscar Piastri és Max Verstappen osztozik Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetése után. A hétszeres bajnok az ötödik, a vb-éllovas a hetedik helyről rugaszkodik el, kettejüket George Russell választja szét. Arról, hogy miként alakul az utolsó nyári szünet előtti futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1. NorrisMcLaren-Mercedes
2. LeclercFerrari
3. PiastriMcLaren-Mercedes
4. VerstappenRed Bull-Ford
5. Hamilton*Ferrari
6. RussellMercedes
7. Antonelli*Mercedes
8. HadjarRed Bull-Ford
9. LindbladRacing Bulls-Ford
10. HülkenbergAudi
11. LawsonRacing Bulls-Ford
12. GaslyAlpine-Mercedes
13. ColapintoAlpine-Mercedes
14. BortoletoAudi
15. OconHaas-Ferrari
16. AlonsoAston Martin-Honda
17. BearmanHaas-Ferrari
18. SainzWilliams-Mercedes
19. AlbonWilliams-Mercedes
20. StrollAston Martin-Honda
21. BottasCadillac-Ferrari
22. PérezCadillac-Ferrari
*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért. 
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:17.939
Időmérő1. Norris 1:17.207
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00

 

F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
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