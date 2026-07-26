Norris vezet Verstappen előtt; Piastri kiesett! – ÉLŐ

Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Magyar Nagydíj versenye előtt. A címvédő mellől Charles Leclerc indulhat, míg a második soron Oscar Piastri és Max Verstappen osztozik Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetése után. A hétszeres bajnok az ötödik, a vb-éllovas a hetedik helyről rugaszkodik el, kettejüket George Russell választja szét. Arról, hogy miként alakul az utolsó nyári szünet előtti futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE 1. Norris McLaren-Mercedes 2. Leclerc Ferrari 3. Piastri McLaren-Mercedes 4. Verstappen Red Bull-Ford 5. Hamilton* Ferrari 6. Russell Mercedes 7. Antonelli* Mercedes 8. Hadjar Red Bull-Ford 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 10. Hülkenberg Audi 11. Lawson Racing Bulls-Ford 12. Gasly Alpine-Mercedes 13. Colapinto Alpine-Mercedes 14. Bortoleto Audi 15. Ocon Haas-Ferrari 16. Alonso Aston Martin-Honda 17. Bearman Haas-Ferrari 18. Sainz Williams-Mercedes 19. Albon Williams-Mercedes 20. Stroll Aston Martin-Honda 21. Bottas Cadillac-Ferrari 22. Pérez Cadillac-Ferrari *: 3 rajthelyes büntetés feltartásért.

**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért. 41. MAGYAR NAGYDÍJ JÚLIUS 24., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:19.075 2. szabadedzés 1. Hamilton 1:18.729 JÚLIUS 25., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Norris 1:17.939 Időmérő 1. Norris 1:17.207 JÚLIUS 26., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Holland Nagydíj, Zandvoort augusztus 23., 15.00 Olasz Nagydíj, Monza szeptember 6., 15.00 Spanyol Nagydíj, Madrid szeptember 13., 15.00