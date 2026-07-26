Norris vezet Verstappen előtt; Piastri kiesett! – ÉLŐ
Lando Norris várhatja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Magyar Nagydíj versenye előtt. A címvédő mellől Charles Leclerc indulhat, míg a második soron Oscar Piastri és Max Verstappen osztozik Lewis Hamilton és Andrea Kimi Antonelli rajtbüntetése után. A hétszeres bajnok az ötödik, a vb-éllovas a hetedik helyről rugaszkodik el, kettejüket George Russell választja szét. Arról, hogy miként alakul az utolsó nyári szünet előtti futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
MAGYAR NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1. Norris
|McLaren-Mercedes
|2. Leclerc
|Ferrari
|3. Piastri
|McLaren-Mercedes
|4. Verstappen
|Red Bull-Ford
|5. Hamilton*
|Ferrari
|6. Russell
|Mercedes
|7. Antonelli*
|Mercedes
|8. Hadjar
|Red Bull-Ford
|9. Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|10. Hülkenberg
|Audi
|11. Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12. Gasly
|Alpine-Mercedes
|13. Colapinto
|Alpine-Mercedes
|14. Bortoleto
|Audi
|15. Ocon
|Haas-Ferrari
|16. Alonso
|Aston Martin-Honda
|17. Bearman
|Haas-Ferrari
|18. Sainz
|Williams-Mercedes
|19. Albon
|Williams-Mercedes
|20. Stroll
|Aston Martin-Honda
|21. Bottas
|Cadillac-Ferrari
|22. Pérez
|Cadillac-Ferrari
|*: 3 rajthelyes büntetés feltartásért.
**: 3 rajthelyes büntetés sárga zászlós szakasz alatti szabálysértésért.
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:19.075
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:18.729
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:17.939
|Időmérő
|1. Norris 1:17.207
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
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