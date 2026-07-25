Barcelona: meghalt egy munkás a Camp Nou felújítása közben
Az FC Barcelona szombaton közleményben fejezte ki mély fájdalmát és együttérzését: a labdarúgócsapat stadionjának felújítása közben pénteken elhunyt egy munkás.
Joan Laporta klubelnök személyesen is szeretné részvétét nyilvánítani a hozzátartozóknak, és kijelentette: a klub mindenben a segítségükre lesz.
A Mundo Deportivo értesülése szerint a Camp Nou felújításán dolgozó 54 éves férfi egy emelő platformon állva festett, elvesztette az egyensúlyát, és bekövetkezett a tragédia.
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