Nemzeti Sportrádió

Barcelona: meghalt egy munkás a Camp Nou felújítása közben

K. Zs.K. Zs.
2026.07.25. 16:35
A Camp Nou (Fotó: Getty Images)
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Barcelona spanyol foci Camp Nou La Liga
Az FC Barcelona szombaton közleményben fejezte ki mély fájdalmát és együttérzését: a labdarúgócsapat stadionjának felújítása közben pénteken elhunyt egy munkás.

Joan Laporta klubelnök személyesen is szeretné részvétét nyilvánítani a hozzátartozóknak, és kijelentette: a klub mindenben a segítségükre lesz.

A Mundo Deportivo értesülése szerint a Camp Nou felújításán dolgozó 54 éves férfi egy emelő platformon állva festett, elvesztette az egyensúlyát, és bekövetkezett a tragédia.

 

Barcelona spanyol foci Camp Nou La Liga
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