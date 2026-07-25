Barcelona: meghalt egy munkás a Camp Nou felújítása közben

Joan Laporta klubelnök személyesen is szeretné részvétét nyilvánítani a hozzátartozóknak, és kijelentette: a klub mindenben a segítségükre lesz.

A Mundo Deportivo értesülése szerint a Camp Nou felújításán dolgozó 54 éves férfi egy emelő platformon állva festett, elvesztette az egyensúlyát, és bekövetkezett a tragédia.