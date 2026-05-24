A Santander után a Depor is feljutott a La Ligába, kiesett a Zaragoza

Ezzel gyors egymásutánban a második nagy múltú klub tér vissza a spanyol futball legmagasabb szintjére, miután a Racing Santander az előző hétvégén biztosította be az élvonalba jutást. Mindkét csapat huzamosabb szünet után játszhat a La Ligában: a Deportivo nyolc, míg a Racing tizennégy év távollét után szerepelhet a legjobbak között, az aranyérem sorsa az utolsó fordulóban dől el. A harmadik feljutó helyért folytatott harc rendkívül kiélezett: a rájátszásba vezető négy helyet az Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón kvartett foglalja el egy fordulóval a vége előtt, de a Burgos és az Eibar is odaérhet még az utolsó játéknapon.

Mindeközben az is eldőlt, hogy a Real Zaragoza búcsúzik a második vonaltól: a hatszoros kupagyőztes alakulat (amely 2013-ban szerepelt legutóbb az élvonalban) az 1948–1949-es idény óta először játszik majd a harmadik vonalban.