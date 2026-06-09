NS-osztályzat: Schäfert bombagólja a mezőny fölé emelte

TÓTH Balázs 0

A gólnál olyan erővel fejeltek a kapujára, hogy esélye sem volt hárítani. A következő kifutásnál nem érte el a labdát, de kiszorította a csatárt, aki éles szögből nem tudott a hálóba lőni, a 27. percben szépen védett egy lövést követően. Ezt követően nem sok dolga akadt a lecseréléséig.

OSVÁTH Attila 6

Sokszor felzárkózott a támadásokhoz, időnként beadásokkal is próbálkozott, a 30. percben túl könnyen megadta magát, elesett, az akciót továbbengedték, könnyen gólt kaphattunk volna belőle. Ezt követően volt egy-két jó közbeavatkozása, a szünet után feljavult a játéka, a 66. percben nehéz helyzetből is jól adott be.

Willi ORBÁN 6

Utolérte Kocsis Sándort és Schlosser Imrét: 68. alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, és egy fontos fejessel kezdett, a kapunk előterében tisztázott. A szokott nyugodt, magabiztos, elegáns védőjátékát hozta, sem a levegőben, sem a földön nem tudták átjátszani, egyértelműen a magyar válogatott egyik vezére, nélkülözhetetlen a hátsó alakzatból. Ősszel a 69-szeres válogatott Hidegkuti Nándort érheti utol.

MARKGRÁF Ákos 6

Újoncként rögtön nehéz helyzetbe hozta Tóth Balázs, azt megoldotta, majd egy jó ütemű szereléssel hívta fel magára a figyelmet. Megbízhatónak tűnt, de a szögletnél lemaradt a kazah gólszerzőről, aki teljesen tisztán fejelhetett a magyar kapuba. Ezután többször is jól szerelt, a 42. percben veszélyes helyzetben nyerte meg a párharcát, szép teljesítmény volt, majd vastapsot kapott az 56. percben bemutatott becsúszásáért.

Callum STYLES 5

Majdnem gólt kaptunk, amikor elvesztett egy fejpárbajt. Sokat szerepelt ezen a poszton a klubjában, jól érezte, mikor lehet felzárkózni a támadásokhoz. Mégis, nem igazán ment neki a játék, egy ízben sarokkal akarta továbbtenni az oldalra guruló labdát, a kazah játékost találta el, abból indult meg az ellenfél…

VITÁLIS Milán 5

Ahogy szokta: sokat mozgott, igyekezett mindenhol feltűnni, ahol szükség lehet rá, agresszív volt, amikor egy labdaszerzés után veszélyesen megindulhatott volna, sárga lap árán fékezték csak meg. A huszadik percben ballal lőtt nem sokkal mellé. A szünet előtt feltűnt, többször jó helyekre belépve kéri a labdát, és bosszankodott, hogy nem találják meg a társak. Bal oldali elfutása kellett az egyenlítő gólhoz.

SCHÄFER András 7

Első megmozdulásával bátran betört a kazah védők közé, és szögletet harcolt ki. Sokat mozgott, a 36. percben góltól mentette meg a csapatot, amikor a kapu előtt becsúszva kiemelte a labdát az érkező kazah támadó elől. Játéka sokáig nélkülözte a látványosságot, rövid passzokkal játszotta meg a labdát, fegyelmezett, alázatos volt, mint minden mérkőzésén. És aztán a gól! Elképesztő lövés, nos, az a pillanat hozta el az igazi látványosságot, ennél jobban nem lehetett volna helyezni: pályafutása egyik, ha nem a legszebb gólja volt ez, óriási hangrobbanást kiváltva a stadionban. Lapunknál ő lett a meccs legjobbja.

REDZIC Damir 5

Bátorság: ez jutott róla eszünkbe először – amikor megkapta a labdát, előreindult, cselezni próbált, bevitte a labdát két kazah közé, nem riadt vissza semmitől. Egy lövőhelyzete volt, ami a játékából fakad: jobbról befelé cselezve ballal tüzelt, de egy védőt talált el, és a folytatásban sem kísérte szerencse a megoldásait. A szünet előtt övé lehetett volna az utolsó akció, de nem jó ütemben kapta a labdát, és nem is tudott vele mit kezdeni: ennél csak jobb produkció következhet tőle.

TÓTH Alex 5

Éles volt a szög, amikor Szoboszlai Dominik kiváló átadása után helyzetbe került, de már nem volt helye átemelni a labdát a kapuson, túl közel került hozzá, el is akadt benne a labda. Feltűnő volt, hogy bátran kimozgott a szélre is, nem ragaszkodott a posztjához. A futóteljesítménye rendben volt, mégsem tudott igazán kitűnni: mintha a meccshiány érződne a dinamikáján, el-eltűnt a mezőnyben.

SZOBOSZLAI Dominik 7

A bal oldalon kezdett, a 11. percben szenzációsan szerzett labdát, aztán zseniális köténypasszal teremtett helyzetet Tóth Alexnek. A 23. percben nagyszerűen csavarta Varga Barnabás fejére a labdát, nem rajta múlt, hogy nem lett gólpassz belőle, a 34. percben szabadrúgásból nem találta el a kazah kaput. Rengeteget volt játékban, de a szünetet követő első lövése tőle szokatlanul gyatrára sikeredett, bedobás lett belőle. A következőből viszont egyenlítő gól született, majd egy gólpassz, de ott azért nem az övé volt az érdem. Az utolsó percekben is sprintelt, harcolt, labdát szerzett, nagyszerű mentalitással futballozott végig.

VARGA Barnabás 6

Ígéretes helyzetben, kissé balról nem vállalkozott, a beadás sem volt rossz ötlet, de ha lőni próbál, senki sem szólt volna. Kapott egy ragyogó labdát Szoboszlai Dominiktól, az a helyzet az ő szintjén ziccernek nevezhető, de nem sokkal a léc fölé fejelt. Sokat küzdött, de nem nagyon találták meg a többiek, az 56. perc végén határozatlan volt a magyar tizenhatos előterében, el is vették tőle a labdát, lövés lett belőle – a védekezést hagyja inkább másra…

A cserék közül LUKÁCS Dániel (6) lendületesen szállt be, utolért a vonal előtt egy célt tévesztett labdát, és abból lett az egyenlítő gól, SZŰCS Tamás (7) gólpasszal nyitott, jó helyre lépett be az említett akciónál a védők közé, és élesen, pontosan adott középre, aztán gólt lőhetett volna, de pechére Varga Barnabást találta el, majd a hosszabbításban is gólpasszt adott, ezúttal Tóth Rajmundnak. NAGY Zsolt (6) agilisan szállt be, KOVÁCS Bendegúz (5) sokat harcolt a védőkkel, PÉCSI Ármin (–) bemutatkozhatott a válogatottban, két hazadás után visszarúgta a labdát a mezőnybe, TÓTH Rajmund (6) is újonc, ügyesen szállt be, a végén gólt szerzett. BARÁTH Péter (–) a hajrában érkezett.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

Kiállítva: Szamorodov (63.)