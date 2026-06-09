Nuno Campos a portugálok vb-esélyéről; Kolbenheyer Zsuzsanna a hazai hokisokat támogató döntésről

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A ZTE FC kispadjáról a Dinamo Bucuresti-hez szerződő Nuno Campos még a klubváltása előtt adott interjút lapunknak. A portugál tréner hazája válogatottjának világbajnoki esélyeiről azt mondta, „Portugália bárkit legyőzhet, erős csapat kiváló játékosokkal – jó az esélyünk a vb-győzelemre. Természetesen a portugál válogatottról mindenkinek Cristiano Ronaldo jut az eszébe, ő a csapat legjobbja és vezére. De meg kell említeni Vitinhát is, aki a legjobb középpályás a világon.” Nuno Campos elárulta, barátjának mondhatja Vitinhát és annak édesapját is – Vítor Manuellel a Campomaiorensében és a Farensében is együtt játszott, összesen négy évet futballoztak egymás mellett.

Öt évvel azután, hogy Európa-bajnoki mérkőzésen összeesett és a pályán kellett újraéleszteni, Christian Eriksen vasárnap az Ukrajna elleni találkozón lett rosszul. Prof. dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora lapunknak elmagyarázta, mi történhetett a dán válogatott 34 esztendős középpályásával. „Hivatalos orvosi dokumentáció hiányában is az valószínűsíthető, hogy speciális szívizombetegségben szenved – mondta lapunknak Merkely Béla. – Ez a betegség önmagában nem rontja a teljesítőképességet, különben nem tudna világszinten futballozni. Vélhetően ugyanaz történt, mint öt éve, azzal a különbséggel, hogy már ott van a szervezetében a defibrillátor. A készülék automatikusan felismeri az életveszélyes ritmuszavart, és egy elektromos sokkal helyreállítja a normális szívműködést. Emiatt nyerhette vissza gyorsan az eszméletét.”

A Magyar Jégkorongszövetség elnökével értékeltük az elmúlt idény eseményeit. Kolbenheyer Zsuzsanna szerint „nem igazán meglepő, hogy az Erste Ligának ismét erdélyi bajnoka lett, a magyar EL-csapatokból sok jó játékos igazolt a két ICEHL-együttesbe, a Volánba és a Ferencvárosba, ami egyébként a férfiválogatott érdeke is”. Az eddigi nyolchoz képest már csak öt légiós lehet a következő kiírástól, „egyértelmű, hogy ez a hazai hokisokat támogató döntés. Ezzel párhuzamosan szeretnénk, hogy akik légiósként az Erste Ligában kapnak lehetőséget, magasabb polcról legyenek kiválasztva, a mennyiség helyett a minőség kapjon nagyobb hangsúlyt.” Szóba került még az is, hogy a férfiválogatott 2027-ben nagyon erős csoportban szerepelhet az elit-vb-n, s rákérdeztünk arra is, pályázunk-e A-csoportos vb rendezésére.

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