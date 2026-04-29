Tizenhárom meccses eltiltást kapott a Zaragoza felbőszülő kapusa
A Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) 13 mérkőzéses eltiltással sújtotta a másodosztályú (La Liga 2) Real Zaragoza kapusát, Esteban Andradát – írja az AS.
Mint ismeretes, az argentin kapus az Huesca elleni bajnoki ráadásában kapott második sárga lapot, miután fellökte az ellenfél egyik játékosát a mérkőzés végén. Ezt követően azonban odarohant az Huesca csapatkapitánya, Jorge Pulido felé, és arcon ütötte. Az incidens tömeges verekedéshez vezetett, amelynek következtében a Huesca kapusa, Dani Jiménez és a Zaragoza játékosa, Dani Tasende is piros lapot kapott.
A már említett forrás szerint Andradát a második sárga lapért egy, míg a konkrét ütésért 12 meccsre tiltotta el az illetékes szerv.
Legfrissebb hírek
Légiósok
2025.10.20. 14:22
Labdarúgó NB I
2025.09.01. 21:53
