Tizenhárom meccses eltiltást kapott a Zaragoza felbőszülő kapusa

Mint ismeretes, az argentin kapus az Huesca elleni bajnoki ráadásában kapott második sárga lapot, miután fellökte az ellenfél egyik játékosát a mérkőzés végén. Ezt követően azonban odarohant az Huesca csapatkapitánya, Jorge Pulido felé, és arcon ütötte. Az incidens tömeges verekedéshez vezetett, amelynek következtében a Huesca kapusa, Dani Jiménez és a Zaragoza játékosa, Dani Tasende is piros lapot kapott.

A már említett forrás szerint Andradát a második sárga lapért egy, míg a konkrét ütésért 12 meccsre tiltotta el az illetékes szerv.