A Vegas visszajött kétgólos hátrányból, de idegenben nyert és egyenlített a Carolina az NHL-döntőben – videó

Az előző három összecsapás is rendkívül szoros volt. A nyitányon a Vegas az 57. percben lőtt góllal győzött, rá két napra a Hurricanes, szombaton pedig a Vegas diadalmaskodott hosszabbításban. Mindháromszor az a csapat nyert, amelyik volt legalább kétgólos hátrányban.

A Carolina kapujában ezúttal – a playoffban pályafutása során először – Brandon Bussi kezdett, az eddigi elsőszámú hálóőr, Frederik Andersen be sem öltözött.

A vendégek alaposan belekezdtek, a 66. másodpercben Carter Hart kapus a hátsó palánkról visszapattanó korongot elvétette, Logan Stankoven pedig közelről nem hibázott. Még négy és fél perce sem ment a negyedik felvonás, amikor Jackson Blake szép korongjáratás végén mattolta az éppen kiegészülő Vegas védelmét.

A hazaiaknak már az emberhátrány alatt is volt egy komoly helyzetük, aztán a 8. percben jött a szépítés: az előző meccset eldöntő Shea Theodore gyönyörű indításából Mark Stone lépett ki és még Bussit is kicselezte.

A Hurricanes lendületét ez nem törte meg, és újabb emberelőnye alatt Jordan Staal közelről vágta be a kipattanót. Ezzel ő lett a negyedik játékos a nagy NHL-es létszámbővítés (1967) óta, aki a finálé első négy összecsapásán betalált. Ez előtte csak Mike Bossynak (1982, New York Islanders), Steve Payne-nek (1981, Minnesota North Stars) és Johnny Bucyknak (1970, Boston Bruins) sikerült.

Amilyen jól játszott a Carolina az első harmadban, olyan jó lett a Vegas a másodikra. A 24. percben William Karlsson vágta a hálóba svéd honfitársa, Rasmus Andersson alapvonal mögül érkező passzát. Még a szünet előtt egy kontrából összejött az egyenlítés is Brett Howden tűpontos jobb felső sarkos lövésével. A csatárnak ez volt idén a klubcsúcsot jelentő 14. playoff-gólja, amivel 2026-ban listavezető is. Először történt meg fináléban, hogy sorozatban négy meccsen is lett úgy döntetlen, hogy az egyik fél legalább kétgólos hátrányt dolgozott le.

A kemény játékot hozó harmadik harmad derekán egy komoly védelmi hibát követően megint vezetéshez jutott a Carolina. Staal estében, fonákkal emelte a visszavetődő Hart lepkéskesztyűje felett a hálóba. A Golden Knights próbált magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, több ziccere is volt, de vagy Bussi vagy a védők tisztáztak. A végén még Jack Eichel menthette volna hosszabbításra a meccset, ám fölé lőtt, az utolsó percben pedig Nikolaj Ehlers két gólpassza után egészpályás üres kapus góllal állította be a végeredményt.

A hazaiak gólpasszt jegyző csatára, Mitch Marner lett az ötödik játékos – Brian Leetch, Mario Lemieux, Toe Blake és Mikko Rantanen után – az elmúlt 106 év alatt, aki karrierje első négy Stanley Kupa döntős találkozóján legalább nyolc pontot szerzett.

Az idei első négy felvonáson 33 gól született, ennél csak az 1918-as és az 1981-es kiírásban esett több (36).

A következő találkozót Carolinában rendezik magyar idő szerint péntek hajnalban.

NHL, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Vegas Golden Knights–Carolina Hurricanes 3–5 (1–3, 2–0, 0–2)

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 2–2