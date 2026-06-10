Nemzeti Sportrádió

Messi csereként állt be, de így is rúgott egy gólt az argentinok utolsó felkészülési meccsén

K. Zs.K. Zs.
2026.06.10. 07:23
Lionel Messi köszönti a nézőket a lefújás után (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb extra vb-felkészülés Argentína
Argentína győzelemmel zárta felkészülési mérkőzései sorát a labdarúgó-világbajnokságra: Lionel Scaloni csapata 3–0-ra megverte Izlandot magyar idő szerint szerdára virradóra az egyesült államokbeli Auburnben. Szaúd-Arábia és Szenegál gól nélküli döntetlennel melegített a vb-re, Irak két góllal kikapott Venezuelától.

Lionel Messi a 70. percben állt be az argentin csapatba, és két perccel később ő értékesítette a Lautaro Martínez által kiharcolt tizenegyest; az Inter csatára amúgy Messi remek kiugratásával tört kapura, a kifutó Elías Ólafsson szabálytalanul állította meg.

Az első gólt a strasbourg-i Valentín Barco szerezte, ballábas lapos bombával lezárva egy kiadós kapu előtti kavarodást (negyedik válogatott meccsén a második gólja volt), míg a lefújás előtt nem sokkal Thiago Almada állította be a végeredményt Messi és Rodrigo De Paul szép összjátéka után.

A Jordan–Hare Stadionban 88 043 néző gyűlt össze; Alabama államban ilyen sokan még nem láttak labdarúgó-mérkőzést a helyszínen.

A címvédő Argentína helyi idő szerint június 16-án Algéria ellen játssza az első csoportmérkőzését a vb-n, majd következik Ausztria (22.) és Jordánia (27.).

A legutóbbi vb-döntő másik résztvevője, Franciaország már túl van az utolsó felkészülési mérkőzésén, viszont két csoportellenfele pályán volt szerdára virradóra: Irak kikapott, Szenegál döntetlent játszott – és mindkettő emberhátrányban fejezte be a mérkőzését. 

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Argentína–Izland 3–0 (1–0)
Auburn. G: Barco (8.), Messi (72. – 11-esből), Almada (86.)
Szaúd-Arábia–Szenegál 0–0
San Antonio. K: N. Jackson (84. – Szenegál)
Irak–Venezuela 0–2 (0–1)
Bridgeview. G: Casseres (17.), J. Ramírez (46.). K: Juszif (72. – Irak)

 

Lionel Messi foci vb extra vb-felkészülés Argentína
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