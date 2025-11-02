Ez még csak a kezdet – Yaakobishvili Áron Andorrában lépne nagyot a Barcelonához vezető úton

– Tizenegyből kilenc!

– Nagyon elégedett vagyok a sikeres idényrajt miatt, és hogy két bajnokit leszámítva rendre velem kezdődött az Andorra összeállítása – mondta a Nemzeti Sportnak Yaakobishvili Áron, az U21-es válogatott 19 éves kapusa, aki az FC Barcelona kötelékébe tartozva az előző idényben megnyerte az ifi BL-t, illetve a korosztályos spanyol bajnokságot és Király-kupát, ebben az évadban pedig kölcsönben szerepel a spanyol másod­osztályú andorrai klubnál. – Hatalmas lépés a karrieremben, hogy az U19 után a La Liga 2-ben védhetek. Ez az osztály is magas szint, mini La Ligának nevezhetném, sok korábbi első osztályú klub szerepel a bajnokságban. Szerintem a színvonala alapján európai viszonylatban a legerősebb nyolc liga egyike között a helye. Hétről hétre nagyszerű képességű játékosok ellen, remek stadionokban, sok néző előtt futballozhatok, úgyhogy a fejlődésem szempontjából szuper helyen vagyok, rengeteget tanulhatok.

Yaakobishvili Áron

– Minek tulajdonítja, hogy fiatal létére már az első fordulóban megkapta az esélyt?

– A felkészülés során megdolgoztam a lehetőségért. A klub stílusa tökéletesen passzol hozzám, hasonló, mint az FC Barcelonáé. A rövid passzos futballunkban a labdakihozatalokban fontos a kapus szerepe, tőle indul a játék, márpedig ebben megbízható vagyok, szeretem, ha kivehetem a részem az építkezésből – ez a specialitásom.

– Mégiscsak két riválist kellett kiszorítania, felnőttfutballban játszott meccs nélkül…

– Nem vitás, nagy a konkurencia. A csapatkapitány Nico Ratti az előző idényt is itt töltötte, az Alavéstől kölcsönvett Jesús Owono pedig az előző évadban hat bajnokin védett a La Ligában, az FC Barcelona és a Real Madrid ellen is pályára lépett. Tudtam, hová jövök és kikkel kell megküzdenem a helyemért, de magabiztosan érkeztem, mindvégig bíztam magamban és a képességeimben. Azzal a felfogással edzettem a nyáron, hogy ha hozom azt a szintet, amit tudok, első számú kapus lehetek, így is történt.

– Milyen szempontok szerint választotta nyáron az Andorrát?

– Minden részlet passzolt hozzám, nem volt kérdés, ez a megfelelő klub nekem, hogy megszerezzem első tapasztalataimat a felnőttfutball világában. Ibai Gómez vezetőedző, a korábbi Bilbao-játékos mindvégig éreztette velem a bizalmát. Nagyon szerették volna az Andorránál, hogy náluk folytassam, ami egy pályája elején járó kapusnak különösen fontos. Korábbi akadémiai kapusedzőmmel, Daniel Ortizzal dolgozhatok ismét, az ő személye garantálta a kiváló szakmai munkát. Mivel testhezálló a csapat játékstílusa, és nem is kellett messzire költöznöm Barcelonától, elég gyorsan eldöntöttem, hogy aláírok egy évre kölcsönbe. A klubban szem előtt vagyok, úgy vélem, ha a La Liga 2-ben jó teljesítményt nyújtok, nagyot tudok lépni a céljaim felé, sok kapu megnyílhat előttem.

– Mekkora kihívás az UEFA Ifjúsági Liga után a spanyol másodosztályban védeni? Kívülről úgy tűnik, az utánpótlásfutball topszintje felkészítette.

– Szerintem megtaláltam a megfelelő terepet a fejlődéshez. Meccsről meccsre olyan helyzetekbe kerülök, amelyek segítenek az előrelépésben, érzem, hogy sok területen már most rutinosabb vagyok a nyárhoz képest. Örülök, hogy van már kapott gól nélküli mérkőzésem a bajnokságban. Ha így folytatom, értékes tapasztalatokkal léphetek tovább.

– Az Andorra keretének átlagéletkora 24.5 évével az egyik legalacsonyabb a bajnokságban. Segítette a felnőttfutballba átmenetet a fiatalos közeg?

– Bizonyára igen, hiszen sok ambiciózus, nagy csapatból érkező kölcsönjátékos szerepel nálunk, aki ki akar törni, rengeteg a fiatal a klubban – az egyik kapusedzőnk például huszonhárom éves –, ez a környezet segít, hogy otthonosan érezzem magam. Megbecsülöm a helyzetemet, rajtam kívül nincs még egy olyan tizenéves kapus a bajnokságban, aki hétről hétre véd.

– Testvére, Antal is az Andorra kölcsönjátékosa. Hogyan éli meg, hogy neki egyelőre epizódszerep jut?

– Nem könnyű ezt kezelni, mert nekem a testvérem a mindenem, ha ő nem érzi jól magát, én sem tudom teljesen függetleníteni magam tőle. Bízom benne, és ő is hisz magában, azért dolgozik, hogy maga mögött hagyja a nehezebb időszakot. Nincs könnyű helyzetben, hiszen az átigazolási időszak legvégén érkezett Gironából, a felkészülés során mások beverekedték magukat a csapatba. Időre van szüksége, mire kiharcolja a helyét a védelem tengelyében, mindenesetre látom, hogy jó úton halad. Hiszek benne, hogy sokat játszunk még együtt az idényben. Szoros a kapcsolatunk, együtt edzünk, sok pluszmunkát végzünk közösen. Egy épületben, az edzőközponthoz közel lakunk, de persze megvan mindkettőnknek a maga kis élete.

– Barcelona után hogy érzi magát a Pireneusok által körülvett Andorrában?

– Én bárhol elvagyok, itt, Andorrában is minden megfelel. A két várost nehéz összehasonlítani, de nekem teljesen mindegy, hol a lakhelyem. Elég egyszerű az életem, kizárólag a futball körül forog, egész nap az edzéssel, a munkával foglalkozom, mindent a céljaim elérésének rendelek alá. Lehetek Barcelonában, Andorrában vagy, mondjuk, Los Angelesben, a napi rutinomat ez nem befolyásolja.

– Szokott visszajelzést kapni a Barcelonától?

– A régi kapusedzőmmel vagyok kapcsolatban, aki jelenleg a Barcelona B-nél dolgozik. Ő figyelemmel kíséri a meccseimet, vele beszélem meg a különböző játékhelyzeteket. Sokat köszönhetek neki, segítette a fejlődésemet, ezért ha tehetem, kikérem a szakmai tanácsait. Tudom, hogy mások is figyelnek a Barcelonánál, tisztában vannak velem kapcsolatban minden egyes részlettel.

Világhírű futballista a rohamléptekkel haladó klub tulajdonosai között Gerard Piqué Az FC Andorra 2018 decemberében került a spanyol válogatottal világbajnok és Európa-bajnok, a Barcelonával háromszoros BL-győztes Gerard Piqué érdekeltségébe, az általa vezetett Kosmos Holding befektetési csoport ekkor vásárolta meg a törpeállam legnagyobb futballklubját. Az akkor még a spanyol ötödosztályban szereplő egyesület rohamléptekkel halad előre, egy év megszakítással a harmadik idényét tölti a La Liga 2-ben, feljutóként szerepel a spanyol másodosztályban. Yaakobishvili Áron elmondta, hektikusan teljesít az együttes, amely 11 fordulót követően 15 ponttal a 12. helyen áll a 22 csapatos mezőnyben.

„Jól kezdtük az idényt, a nyolcadik fordulót dobogósként vártuk. A bajnokság teljesen kiszámíthatatlan, minden héten óriási a harc, a mérkőzéseknek ritkán van egyértelmű esélyese. Jelenleg rosszabb szériában vagyunk, de tisztában voltunk azzal, hogy újoncként, fiatal átlagéletkorú csapatként előfordulnak nehezebb periódusok. Azért küzdünk, hogy ismét nyerjük a meccseket, mert a játékerőnk alapján ott lehetünk a rájátszásban, amihez a harmadik és hatodik hely között kell végeznünk.”

– Klubját gyakran azonosítják a tulajdonos Gerard Piquével. Milyen a kapcsolata a Barca-legendával?

– Még tizenöt évesen edzettem vele a Barcelonánál, ismertük egymást korábbról. Nagyon jó, közvetlen embernek tartom. Minden hazai meccsünket megnézi, bejön az öltözőbe, velünk együtt szokott vacsorázni, időnként az edzésekre is kijön. Sokkal közelebbi kapcsolata van velünk, mint általában a tulajdonosoknak a csapatukkal. A mérkőzések után váltunk egymással néhány szót, arról szoktunk beszélgetni, hogyan látta a játékunkat. Mindig érdeklődik, hogy érzem magam, és azt is többször mondta már, hogy bár ez egy kis, családias hangulatú klub, itt meg tudom tenni a következő lépést a pályafutásomban.

– Tiszta sor, Andorrára ideiglenes állomáshelyként tekint, ezért érdekelne: hová szeretne eljutni a pályafutásában?

– Őszintén, ez nekem csak a kezdet – nagyon örülök a lehetőségnek, amit meg kell ragadnom, ki kell hoznom magamból a legtöbbet. Bízom benne, hogy itt nagy lépést tudok tenni afelé, hogy a Barcelona felnőttcsapatához kerüljek. Fokozatosan szeretnék előrelépni. Lehet, hogy újabb kölcsönjátékra lesz szükségem ahhoz, hogy elérjek oda, ahová vágyom – majd meglátjuk. Viszont nincs más forgatókönyv, amivel kiegyeznék. Van egy stratégia, amit követve haladok, hogy idővel a Barca kapusa legyek.

– Az is a céljai között szerepel, hogy a magyar válogatottban védjen?

– Amikor korábban azt említettem, hogy ha ebben a bajnokságban jó teljesítményt nyújtok, sok kapu megnyílhat előttem, többek között arra is gondoltam, hogy lehet esélyem bekerülni a felnőttválogatottba – ez is a célom. Innen is szurkolok, kívánom, hogy vívja ki a világbajnoki szereplést! Mindent megteszek, hogy felhívjam magamra a figyelmet. Tisztában vagyok azzal, hogy ehhez kiegyensúlyozott, meggyőző teljesítményre van szükség. Hiszem, ha folytatom az utamat, megtérül a befektetett munka, eljutok a Barcelonáig és a válogatottig.