Nuno Campos: Portugália elég erős a vb-győzelemhez

– Várja már a világbajnokságot?

– Természetesen. Ezen a tornán a legjobb csapatok vesznek részt, nagyszerű mérkőzések várnak ránk, valódi futballünnep lesz – mondta lapunknak a portugál Nuno Campos, aki a napokban a ZTE FC-től a Dinamo Bucuresti-hez szerződött.

– Mi a legjobb emléke a vb-ről?

– Amikor 1966-ban Portugália bronzérmet nyert. Habár akkor még nem éltem, édesapám rengeteget mesélt a tornáról. Hatalmas siker ez az országnak és a nemzeti csapatnak.

– Azon a viadalon még csak tizenhat csapat szerepelt, míg a mostanin már negyvennyolc lesz ott. Mit gondol a létszám­emelésről?

– Más lesz ez a torna, mint a korábbiak, mert a létszámemelés miatt nagy különbség lehet a csapatok játékereje között. Egyesek először szerepelnek a világbajnokságon, lesznek szerényebb képességűek, kíváncsi vagyok, hogy ezek az együttesek mit mutatnak támadásban és védekezésben.

– Mit gondol, Portugália megnyerheti a világbajnokságot?

– Portugália bárkit legyőzhet, erős csapat kiváló játékosokkal – jó az esélyünk a vb-győzelemre. Természetesen a portugál válogatottról mindenkinek Cristiano Ronaldo jut az eszébe, a csapat legjobbja és vezére. De meg kell említeni Vitinhát is, és nem azért, mert nagyszerű a kapcsolatunk, valamint a barátomnak mondhatom őt és az édesapját. Vitinha a legjobb középpályás a világon, és a legjobb játékosok egyike. Évek óta a PSG kulcsembere, az elmúlt két esztendőben két Bajnokok Ligáját nyert, a legutóbbit éppen Budapesten. A portugál válogatottnak minden képessége megvan arra, hogy akár az összes meccsét megnyerje a világbajnokságon, de sok tényezőt figyelembe kell venni. Természetesen vannak más erős csapatok, és meg kell említeni olyan elemeket, mint az időjárás, az időeltolódás, a pályák, a napi forma vagy éppen az adott környezet. Az apró részletek is nagyban megváltoztathatják az eseményeket. Azonban ne szaladjunk ennyire előre, előbb lássuk meg, miképp szerepelünk a csoportban és az egyenes kieséses szakaszban.

Cristiano Ronaldo és Vitinha a hátán viheti a vb-n a portugál válogatottat (Fotó: AFP)

– Honnan a jó viszony Vitinha családjával?

– Vitinha édesapjával, Vítor Manuellel a Campomaiorensében és a Farensében is együtt játszottam, összesen négy évet futballoztunk egymás mellett. Ő lett az egyik legjobb barátom. Vitinhát születése óta ismerem, nagyon szeretem, talán mondhatom, hogy olyan vagyok, mintha a nagybátyja lennék.

– Milyen személyiség?

– Csodálatos ember, csak jót tudok róla mondani. Igazi példakép mindenki számára, vicces, kedves, őt mindenki szereti. A nyugodtsága is elképesztő, ezt a játékán is látható.

– Térjünk vissza Portugáliához: mi lehet a legnagyobb erőssége?

– A csapat tele van tapaszalt játékossal, elég csak annyit mondani, hogy a BL-győztes Paris Saint-Germainben négyen is – Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes és Goncalo Ramos – pályára léptek az Arsenal elleni döntőben. A játékosok a világ legjobb csapataiban játszanak, minden poszton kimagasló képességű futballistával számolhat Roberto Martínez szövetségi kapitány. Habár nagy a nyomás, a sokat megélt játékosok nagyszerűen tudják ezt kezelni. Ráadásul csapatként vagyunk igazán erősek, ami elengedhetetlen a világbajnoki győzelemhez.

– És ott van Cristiano Ronaldo is…

– Cristiano Ronalo egy kicsit olyan, mintha a többiek édesapja lenne. Ő az, aki elsőként beleteszi a legkeményebb munkát, és az élen jár. Leginkább miatta erős csapatként Portugália. Nagyszerű vezető a pályán belül és kívül is, az elmúlt esztendőkben erősen érződött, ahogy húzza előre a társait. Portugália sokat köszönhet Cristiano Ronaldónak, sokat nyert vele a válogatott, elég csak az Európa-bajnokságra és a Nemzetek Ligájára gondolni, de még lehetne sorolni a pozitívumokat a trófeák mellett is. Az biztos, hogy győzni akarása és kimagasló tudása most is nagy hasznára lesz a nemzeti együttesnek, és ezúttal is húzza előre a többieket.

– Sokak szerint 41 évesen már nem lenne helye a kezdőcsapatban.

– Ez butaság, neki egyértelműen ott a helye. Ahogy az imént is mondtam, már a puszta jelenléte jobb teljesítményre sarkallja a társait. Ha van egy ilyen kaliberű játékosod, az első perctől a pályán kell lennie. Persze, pihentetése céljából nyugodtan le lehet cserélni a mérkőzések hajrájában.

– És mi lehet a portugálok gyenge pontja?

– Hosszú volt az idény, rengeteg meccset játszottak a játékosok, sokan fáradtak lehetnek. De az idő előrehaladtával a győzni akarás ezt elfeledteti, s a győztes meccsekkel elszáll a fáradtság érzése. Talán a vb elején lehet érezni ezt, de később már a győztes mentalitás lesz a feltűnő.

– Mit jelentene az országnak a világbajnoki cím?

– Nagyon fontos lenne. A válogatott meg akarja ajándékozni a portugál embereket a világbajnoki győzelemmel. Cristiano Ronaldónak egyedül a vb-cím hiányzik csodálatos pályafutásából, most itt a lehetőség, hogy ez is meglegyen. Nagyon nehéz megnyerni a világbajnokságot, de az esély megvan. A portugál játékosok sok-sok nagy trófeát nyertek már a klubcsapataikban, most a válogatottal is erre törekszenek.

– A portugál szurkolók bizakodnak?

– Erős a csapat, kiválóak a játékosok, normális, hogy a portugál szurkolók magabiztosan várják a vb-t. Az Európa-bajnokságot nem olyan régen már megnyerte a csapat, most jöhet a világbajnokság.