Óriási balhék az FC Andorránál, Piqué is hatmeccses eltiltást kapott

A Spanyol Labdarúgó-szövetség két hónapra felfüggesztette a magyar utánpótlás-válogatott kapust, Yaakobishvili Áront is foglalkoztató FC Andorra tulajdonosát, Gerard Piquét. A spanyol válogatottal egyszeres világbajnok, az FC Barcelonával háromszoros, a Manchester Uniteddel egyszeres BL-győztes egykori sztárt csapata hat mérkőzésétől is eltiltották a játékvezetők inzultálása miatt.

A szövetség jegyzőkönyve szerint a spanyol második vonalban szereplő csapat Albacetétől otthon elszenvedett 1–0-s múlt pénteki veresége után Piqué üldözőbe vette a mérkőzésen közreműködő bírói stábot, és megengedhetetlen hangnemben kritizálta a tevékenységüket.

„Gerard Piqué Bernabeu a játékvezetői öltözőhöz vezető folyosón centiméterekről az arcomba üvöltve panaszkodott, tiltakozott és fenyegetőzött” – áll Alonso de Ena Wolf játékvezető hivatalos jelentésében. A beszámoló idézi a klubvezetőt, akinek a szájából többek között a „testőrrel menj ki innen, nehogy megtámadjanak”, „remélem, balesetet szenvedsz”, illetve a „más országban megvertek volna, de mi itt Andorrában civilizáltak vagyunk” mondatok hangzottak el.

A botrányos események nyomán nemcsak a 39 éves tulajdonos kapott eltiltást, hanem az elnök Ferran Vilaseca is, akit négy hónapra függesztettek fel, mert a meccs után a parkolóban megpróbálta megütni az egyik bírót, Jaume Noguera sportigazgatóra pedig a Piquéével megegyező büntetést szabtak ki az illemszabályok és a sport méltóságának megsértése miatt. Rajtuk kívül a találkozó ellenőrét három mérkőzéstől tiltották el és két hónapra függesztették fel, míg négy stábtag egy-egy összecsapáson nem lehet ott.

A klubnak 1500 eurós büntetést is kell fizetnie, és részleges stadionbezárás is lesz: az elnöki és a VIP-páholyok néptelenednek el a következő két találkozón.