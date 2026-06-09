Nemzeti Sportrádió

Tóth Rajmund: Nem ez az én feladatom, nem nagyon szoktam gólt rúgni

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.09. 23:00
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Czinege MelindaGól az első válogatott meccsen Tóth Rajmundtól (Fotó: Czinege Melinda)
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labdarúgás magyar labdarúgó-bajnokság Tóth Rajmund
A magyar labdarúgó-válogatott Debrecenben 3–1-re győzött Kazahsztán ellen. A harmadik, minden kérdést lezáró gólt a debütáló Tóth Rajmund szerezte. A győri játékos a mérkőzés után elárulta, mit mondott neki Marco Rossi mielőtt beszállt volna a meccsbe.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov
Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
Kiállítva: Szamorodov (63.)

Magyar válogatott
4 órája

Fordított a magyar válogatott, Schäfer bombagólja is kellett a kazahok legyőzéséhez Debrecenben

Nemzeti csapatunk negyedszer is veretlen maradt az új Nagyerdei Stadionban, ahol Szoboszlai egyenlített, és az újonc Tóth Rajmund is betalált.

 

labdarúgás magyar labdarúgó-bajnokság Tóth Rajmund
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