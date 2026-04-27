„Teljes kontrollvesztés” – keményen arcon ütötte ellenfelét az argentin válogatott kapus

Az argentin kapus a ráadásban kapott második sárga lapot, miután fellökte a Huesca egyik játékosát a mérkőzés végén. Ezt követően azonban odarohant a Huesca csapatkapitánya, Jorge Pulido felé, és arcon ütötte. Az incidens tömeges verekedéshez vezetett, amelynek következtében a Huesca kapusa, Dani Jiménez és a Zaragoza játékosa, Dani Tasende is piros lapot kapott.

Esteban Andrada később bocsánatot kért tettéért, hangsúlyozva, hogy „elvesztette a fókuszt”, és vállalja a rá váró büntetést. A Real Zaragoza hivatalos közleményében „határozottan elítélte az eseményeket”, és jelezte, hogy „megteszik a megfelelő fegyelmi intézkedéseket”.

„Olyan jeleneteknek voltunk tanúi, amelyek méltatlanok ehhez a sporthoz, és amelyeknek soha nem lett volna szabad megtörténniük. Ezek az események nem képviselik a Zaragoza vagy a szurkolóink értékeit, akik egész történelmük során a sportszerűségről, bátorságról és az ellenfél tiszteletéről voltak ismertek. Mi példaképek vagyunk sok rajongónk, különösen a gyerekek számára, akik minden mérkőzésen buzdítanak minket, és akik egy napon szintén szeretnének példaképekké válni” – írták a klubnál.

A 35 éves Andrada, aki négyszer szerepelt Argentína válogatottjában, a mexikói Monterreytől van kölcsönben a Zaragozánál.

„Nagyon-nagyon sajnálom, ami történt. Nem jó képet fest a klub számára, a szurkolók számára, és különösen számomra. Pályafutásom során csak egy piros lapom volt, és az is egy tizenhatoson kívüli kezezés miatt. Szeretnék bocsánatot kérni Jorge Pulidótól is, hiszen kollégák vagyunk, és őszintén, az én hibám volt, elvesztettem a fókuszt abban a pillanatban, és vállalom a rám kiszabott következményeket.”

A Huesca vezetőedzője, José Luis Oltra a mérkőzés után így nyilatkozott: „Nehezen lehet ezt megmagyarázni. Teljes kontrollvesztésnek tartom. Meg tudom érteni a helyzetüket, tekintettel a tétre, de ez megmagyarázhatatlan. Csúnya volt. Ez a mérkőzés az aragóniai futball ünnepe lett volna. Szeretném, ha az emberek a meccsről beszélnének, még ha csúnya is volt, gyenge játékkal, de sok munkával.”

A mérkőzés egyetlen gólját Óscar Sielva szerezte, így a Huesca 1–0-ra győzött. Mindkét csapat továbbra is a kiesőzónában van öt fordulóval az idény vége előtt.

A Zaragoza vezetőedzője, David Navarro is bocsánatot kért: „Vannak határok, amelyeket nem léphetünk át.”