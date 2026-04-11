Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát
A Real Madrid öt pontot elszórt a legutóbbi két fordulóban, azaz ha az FC Barcelona érvényesíti a papírformát, kilencpontosra növelheti az előnyét – innen indult a szombat esti katalán derbi, és hamar egyértelművé vált, hogy a Barca-terv jó eséllyel megvalósul. Ferran Torres már a 9. percben megszerezte a vezetést – Lamine Yamal szögletét követően fejelt a kapuba –, majd nem sokkal később rúgott is egyet, megint csak a tinédzser csapattárs előkészítése, szenzációs passza után.
Ahhoz képest, hogy az addig remek idényt futó Ferran Torres január vége óta nem szerzett gólt, ezen a kora estén nagyon elkapta a fonalat; a második félidő elején újból a kapuba talált – de les miatt az nem kerülhetett be a jegyzőkönyvbe.
Nem úgy két perccel később az Espanyol szépítése! Egy rövid felszabadításra Pol Lozano őrizetlenül érkezett, és a tizenhatos vonala közeléből a kapu jobb oldalába helyezett.
A vendégeknek adódott lehetőségük az egyenlítésre is, de nem jött össze az újabb gól, és a hajrában a Barca biztossá tette győzelmét: előbb Lamine Yamal lőtt a kapuba Marc Casadó kiugratását követően, némi szerencsével megtartva a labdát a kifutó Marko Dmitrovics kapussal szemben, majd Marcus Rashford állította be a 4–1-es végeredményt, Frenkie de Jong előkészítését követően a hálóba emelve.
Real Sociedad–Alavés 3–3. Nem akármilyen mérkőzést látott az Anoeta közönsége: kétszer vezetett a vendégcsapat, kétszer egyenlítettek a hazaiak – egy-egy öngól mindkét oldalon született –, majd Orri Óskarsson fejes góljával a kék-fehérek már-már be is takarították a három pontot. Csakhogy hiába a nagy fordulat, a végjátékra emberelőnybe került az Alavés, és a 97. percben Lucas Boyé a 16-os vonaláról a léc alá bombázott, egy pontot megkaparintva a bennmaradásért harcoló vendégeknek. Az argentin ugyanúgy csereként állt be, mint egy hete az Osasuna ellen, és ugyanúgy a rendes játékidő lejárta után rúgta az egyenlítő gólt. Az Alavés négy forduló óta őrzi veretlenségét. VIDEÓ ITT!
Elche–Valencia 1–0. Itt is egy csereember volt az egyik főszereplő! Lucas Cepeda csupán egy perce volt a pályán, amikor remek kiugratást kapott Aleix Febastól, kapura tört, és megnyerte párharcát Sztole Dimitrievszki kapussal szemben. A télen szerződtetett chilei válogatott támadónak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban, és annak ellenére ért fontos győzelmet a kiesés elkerüléséért harcoló csapatának, hogy a Valencia sokkal többször kísérletezett kapura lövéssel. VIDEÓ ITT!
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Real Sociedad–Alavés 3–3 (Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. Lozano 56.)
Később
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
PÉNTEK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
VASÁRNAP
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
31
26
1
4
84–30
+54
79
|2. Real Madrid
31
22
4
5
65–29
+36
70
|3. Villarreal
30
18
4
8
54–35
+19
58
|4. Atlético Madrid
30
17
6
7
50–30
+20
57
|5. Betis
30
11
12
7
44–37
+7
45
|6. Celta Vigo
30
11
11
8
44–37
+7
44
|7. Real Sociedad
31
11
9
11
49–48
+1
42
|8. Getafe
30
12
5
13
27–31
–4
41
|9. Osasuna
30
10
8
12
36–37
–1
38
|10. Espanyol
31
10
8
13
37–48
–11
38
|11. Athletic Bilbao
30
11
5
14
32–43
–11
38
|12. Girona
31
9
11
11
33–45
–12
38
|13. Rayo Vallecano
30
8
11
11
29–35
–6
35
|14. Valencia
31
9
8
14
34–46
–12
35
|15. Alaves
31
8
9
14
35–46
–11
33
|16. Elche
31
7
11
13
39–47
–8
32
|17. Mallorca
30
8
7
15
36–48
–12
31
|18. Sevilla
30
8
7
15
37–50
–13
31
|19. Levante
30
6
8
16
34–50
–16
26
|20. Oviedo
30
5
9
16
21–48
–27
24