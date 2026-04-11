Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát

K. Zs.K. Zs.
2026.04.11. 20:37
Ferran Torres (7) két gólt köszönhetett meg Lamine Yamalnak, utóbbi később maga is betalált a barcelonai derbin (Fotó: Getty Images)
Az FC Barcelona hazai pályán 4–1-re legyőzte városi riválisát, az Espanyolt a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójának szombati játéknapján, és megerősítette helyét a tabella élén. Az Alavés gólokban gazdag mérkőzésen harcolt ki döntetlent (3–3) a Real Sociedad otthonában , míg a szintén a bennmaradásért harcoló Elche hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Valenciát.

A Real Madrid öt pontot elszórt a legutóbbi két fordulóban, azaz ha az FC Barcelona érvényesíti a papírformát, kilencpontosra növelheti az előnyét – innen indult a szombat esti katalán derbi, és hamar egyértelművé vált, hogy a Barca-terv jó eséllyel megvalósul. Ferran Torres már a 9. percben megszerezte a vezetést – Lamine Yamal szögletét követően fejelt a kapuba –, majd nem sokkal később rúgott is egyet, megint csak a tinédzser csapattárs előkészítése, szenzációs passza után.

Ahhoz képest, hogy az addig remek idényt futó Ferran Torres január vége óta nem szerzett gólt, ezen a kora estén nagyon elkapta a fonalat; a második félidő elején újból a kapuba talált – de les miatt az nem kerülhetett be a jegyzőkönyvbe.

Nem úgy két perccel később az Espanyol szépítése! Egy rövid felszabadításra Pol Lozano őrizetlenül érkezett, és a tizenhatos vonala közeléből a kapu jobb oldalába helyezett.

A vendégeknek adódott lehetőségük az egyenlítésre is, de nem jött össze az újabb gól, és a hajrában a Barca biztossá tette győzelmét: előbb Lamine Yamal lőtt a kapuba Marc Casadó kiugratását követően, némi szerencsével megtartva a labdát a kifutó Marko Dmitrovics kapussal szemben, majd Marcus Rashford állította be a 4–1-es végeredményt, Frenkie de Jong előkészítését követően a hálóba emelve. 

Lucas Boyé 97. percbeli gólja pontot ért az Alavésnek (Fotó: Getty Images)

Real Sociedad–Alavés 3–3. Nem akármilyen mérkőzést látott az Anoeta közönsége: kétszer vezetett a vendégcsapat, kétszer egyenlítettek a hazaiak – egy-egy öngól mindkét oldalon született –, majd Orri Óskarsson fejes góljával a kék-fehérek már-már be is takarították a három pontot. Csakhogy hiába a nagy fordulat, a végjátékra emberelőnybe került az Alavés, és a 97. percben Lucas Boyé a 16-os vonaláról a léc alá bombázott, egy pontot megkaparintva a bennmaradásért harcoló vendégeknek. Az argentin ugyanúgy csereként állt be, mint egy hete az Osasuna ellen, és ugyanúgy a rendes játékidő lejárta után rúgta az egyenlítő gólt. Az Alavés négy forduló óta őrzi veretlenségét. VIDEÓ ITT!

Elche–Valencia 1–0. Itt is egy csereember volt az egyik főszereplő! Lucas Cepeda csupán egy perce volt a pályán, amikor remek kiugratást kapott Aleix Febastól, kapura tört, és megnyerte párharcát Sztole Dimitrievszki kapussal szemben. A télen szerződtetett chilei válogatott támadónak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban, és annak ellenére ért fontos győzelmet a kiesés elkerüléséért harcoló csapatának, hogy a Valencia sokkal többször kísérletezett kapura lövéssel. VIDEÓ ITT!

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Real Sociedad–Alavés 3–3 (Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)
Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)
Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)
FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. Lozano 56.)
Később
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
PÉNTEK
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
VASÁRNAP
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

Spanyol labdarúgás
23 órája

Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

A fővárosi döntetlen nyertese a Barca lehet, amely kilencpontosra növelheti előnyét a tabella élén.
  1. FC Barcelona

31

26

1

4

84–30

+54 

79 

  2. Real Madrid

31

22

4

5

65–29

+36 

70 

  3. Villarreal

30

18

4

8

54–35

+19 

58 

  4. Atlético Madrid

30

17

6

7

50–30

+20 

57 

  5. Betis

30

11

12

7

44–37

+7 

45 

  6. Celta Vigo

30

11

11

8

44–37

+7 

44 

  7. Real Sociedad

31

11

9

11

49–48

+1 

42 

  8. Getafe

30

12

5

13

27–31

–4 

41 

  9. Osasuna

30

10

8

12

36–37

–1 

38 

10. Espanyol

31

10

8

13

37–48

–11 

38 

11. Athletic Bilbao

30

11

5

14

32–43

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

14. Valencia

31

9

8

14

34–46

–12 

35 

15. Alaves

31

8

9

14

35–46

–11 

33 

16. Elche

31

7

11

13

39–47

–8 

32 

17. Mallorca

30

8

7

15

36–48

–12 

31 

18. Sevilla

30

8

7

15

37–50

–13 

31 

19. Levante

30

6

8

16

34–50

–16 

26 

20. Oviedo

30

5

9

16

21–48

–27 

24 

 

