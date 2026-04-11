Négy gólt szerzett a Barcelona a városi derbin, már kilencpontos előnnyel vezeti a tabellát

A Real Madrid öt pontot elszórt a legutóbbi két fordulóban, azaz ha az FC Barcelona érvényesíti a papírformát, kilencpontosra növelheti az előnyét – innen indult a szombat esti katalán derbi, és hamar egyértelművé vált, hogy a Barca-terv jó eséllyel megvalósul. Ferran Torres már a 9. percben megszerezte a vezetést – Lamine Yamal szögletét követően fejelt a kapuba –, majd nem sokkal később rúgott is egyet, megint csak a tinédzser csapattárs előkészítése, szenzációs passza után.

Ahhoz képest, hogy az addig remek idényt futó Ferran Torres január vége óta nem szerzett gólt, ezen a kora estén nagyon elkapta a fonalat; a második félidő elején újból a kapuba talált – de les miatt az nem kerülhetett be a jegyzőkönyvbe.

Nem úgy két perccel később az Espanyol szépítése! Egy rövid felszabadításra Pol Lozano őrizetlenül érkezett, és a tizenhatos vonala közeléből a kapu jobb oldalába helyezett.

A vendégeknek adódott lehetőségük az egyenlítésre is, de nem jött össze az újabb gól, és a hajrában a Barca biztossá tette győzelmét: előbb Lamine Yamal lőtt a kapuba Marc Casadó kiugratását követően, némi szerencsével megtartva a labdát a kifutó Marko Dmitrovics kapussal szemben, majd Marcus Rashford állította be a 4–1-es végeredményt, Frenkie de Jong előkészítését követően a hálóba emelve.

Lucas Boyé 97. percbeli gólja pontot ért az Alavésnek (Fotó: Getty Images)

Real Sociedad–Alavés 3–3. Nem akármilyen mérkőzést látott az Anoeta közönsége: kétszer vezetett a vendégcsapat, kétszer egyenlítettek a hazaiak – egy-egy öngól mindkét oldalon született –, majd Orri Óskarsson fejes góljával a kék-fehérek már-már be is takarították a három pontot. Csakhogy hiába a nagy fordulat, a végjátékra emberelőnybe került az Alavés, és a 97. percben Lucas Boyé a 16-os vonaláról a léc alá bombázott, egy pontot megkaparintva a bennmaradásért harcoló vendégeknek. Az argentin ugyanúgy csereként állt be, mint egy hete az Osasuna ellen, és ugyanúgy a rendes játékidő lejárta után rúgta az egyenlítő gólt. Az Alavés négy forduló óta őrzi veretlenségét. VIDEÓ ITT!

Elche–Valencia 1–0. Itt is egy csereember volt az egyik főszereplő! Lucas Cepeda csupán egy perce volt a pályán, amikor remek kiugratást kapott Aleix Febastól, kapura tört, és megnyerte párharcát Sztole Dimitrievszki kapussal szemben. A télen szerződtetett chilei válogatott támadónak ez volt az első gólja a spanyol élvonalban, és annak ellenére ért fontos győzelmet a kiesés elkerüléséért harcoló csapatának, hogy a Valencia sokkal többször kísérletezett kapura lövéssel. VIDEÓ ITT!

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Real Sociedad–Alavés 3–3 (Sucic 14., Sivera 27. – öngól, Óskarsson 60., ill. Caleta-Car 3. – öngól, I. Diabate 24., Boyé 90+7.)

Kiállítva: Sergio Gómez (90+3. – Real Sociedad)

Elche–Valencia 1–0 (Cepeda 73.)

FC Barcelona–Espanyol 4–1 (Ferran Torres 9., 25., Yamal 87., Rashford 89., ill. Lozano 56.)

Később

21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

PÉNTEK

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

VASÁRNAP

14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)