Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

2026.04.10. 23:03
Kylian Mbappé (középen) sem tudta kirángatni a Realt a csávából (Fotó: Getty Images)
Girona Real Madrid La Liga
Döntetlennel zárult a Real Madrid és a Girona pénteki mérkőzése a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 31. fordulójában.

A jövő heti, Bayern München elleni BL-negyeddöntőre készülve több helyen is megvariálta kezdőcsapatát Álvaro Arbeloa, s csak négy játékos (Lunyin, Valverde, Mbappé, Vinícius) maradt hírmondónak a bajorok elleni meccsről. A találkozó első lehetősége Mbappé előtt adódott, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Gazzaniga a 7. percben. Öt perccel később már a Girona kapusa is verve volt, de ezúttal a gólvonalon álló Álex Moreno babrált ki a világbajnok franciával. Pillanatokkal ezután kis híján jött a katalánok válasza, de Unahi életerős lövését bravúrral védte Lunyin – még nem telt le a meccs első tizenöt perce.

Az első játékrész derekán Bellingham került ordító helyzetbe, de spiccel nem találta el a kaput, majd a másik oldalon Arnau Martínez bombája zúgott el a kapu mellett. Nem sokkal ezután Valverde kapáslövése dolgoztatta meg Gazzanigát, majd a 37. percben Asencio veszélyeztetett. A szünet előtt Echeverri ijeszthetett volna rá a királyiakra, de átlövése elkerülte a kaput. 

A fergeteges, sok gólhelyzetet hozó első félidő után a második játékrész is jó iramban indult, s az 51. percben meg is szerezte a vezetést a Real Madrid: Federico Valverde vette célba a kaput távolról, s a középre tartó labdát Paulo Gazzaniga csúnyán bevédte. A madridi előny mindössze 11 percig tartott, a 62. percben ugyanis Thomas Lemar került lövőhelyzetbe a tizenhatos szélén, s ha már ott volt, a bal oldali kapufa mellé tekerte a labdát – belülről. 

Az egyenlítő gól után leült a mérkőzés, s egy jó darabig nem láthatott komoly gólhelyzetet a madridi közönség. A meccs hajrájában felpörögtek az események. A 86. percben Valverde indította Mbappét, de a francia támadó ordító helyzetben nem tudott kifogni Gazzanigán. Néhány perccel később Mbappé került a földre egy Reisszel vívott párharc után, de hiába reklamált tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél, s ezt a VAR is helybenhagyta. A hatperces ráadás további izgalmakat nem hozott: a Real Madrid megismételte a novemberi, katalóniai döntetlent, s így az FC Barcelona kilenc ponttal elléphet a tabella élén, ha megnyeri az Espanyol elleni derbit. 1–1

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

SZOMBAT
14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

30

25

1

4

80–29

+51 

76 

  2. Real Madrid

31

22

4

5

68–30

+38 

70 

  3. Villarreal

30

18

4

8

54–35

+19 

58 

  4. Atlético Madrid

30

17

5

8

49–30

+19 

56 

  5. Betis

30

11

12

7

44–37

+7 

45 

  6. Celta Vigo

30

11

11

8

44–37

+7 

44 

  7. Real Sociedad

30

11

8

11

46–45

+1 

41 

  8. Getafe

30

12

5

13

27–31

–4 

41 

  9. Osasuna

30

10

8

12

37–40

–3 

38 

10. Espanyol

30

10

8

12

36–44

–8 

38 

11. Athletic Bilbao

30

11

5

14

32–43

–11 

38 

12. Girona

31

9

11

11

33–45

–12 

38 

13. Rayo Vallecano

30

8

11

11

29–35

–6 

35 

14. Valencia

30

9

8

13

34–45

–11 

35 

15. Alaves

30

8

8

14

32–43

–11 

32 

16. Elche

30

7

10

13

38–46

–8 

31 

17. Mallorca

30

8

7

15

36–48

–12 

31 

18. Sevilla

30

8

7

15

37–50

–13 

31 

19. Levante

30

6

8

16

34–50

–16 

26 

20. Oviedo

30

5

9

16

21–48

–27 

24 

 

 

Girona Real Madrid La Liga
