Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával

A jövő heti, Bayern München elleni BL-negyeddöntőre készülve több helyen is megvariálta kezdőcsapatát Álvaro Arbeloa, s csak négy játékos (Lunyin, Valverde, Mbappé, Vinícius) maradt hírmondónak a bajorok elleni meccsről. A találkozó első lehetősége Mbappé előtt adódott, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Gazzaniga a 7. percben. Öt perccel később már a Girona kapusa is verve volt, de ezúttal a gólvonalon álló Álex Moreno babrált ki a világbajnok franciával. Pillanatokkal ezután kis híján jött a katalánok válasza, de Unahi életerős lövését bravúrral védte Lunyin – még nem telt le a meccs első tizenöt perce.

Az első játékrész derekán Bellingham került ordító helyzetbe, de spiccel nem találta el a kaput, majd a másik oldalon Arnau Martínez bombája zúgott el a kapu mellett. Nem sokkal ezután Valverde kapáslövése dolgoztatta meg Gazzanigát, majd a 37. percben Asencio veszélyeztetett. A szünet előtt Echeverri ijeszthetett volna rá a királyiakra, de átlövése elkerülte a kaput.

A fergeteges, sok gólhelyzetet hozó első félidő után a második játékrész is jó iramban indult, s az 51. percben meg is szerezte a vezetést a Real Madrid: Federico Valverde vette célba a kaput távolról, s a középre tartó labdát Paulo Gazzaniga csúnyán bevédte. A madridi előny mindössze 11 percig tartott, a 62. percben ugyanis Thomas Lemar került lövőhelyzetbe a tizenhatos szélén, s ha már ott volt, a bal oldali kapufa mellé tekerte a labdát – belülről.

Az egyenlítő gól után leült a mérkőzés, s egy jó darabig nem láthatott komoly gólhelyzetet a madridi közönség. A meccs hajrájában felpörögtek az események. A 86. percben Valverde indította Mbappét, de a francia támadó ordító helyzetben nem tudott kifogni Gazzanigán. Néhány perccel később Mbappé került a földre egy Reisszel vívott párharc után, de hiába reklamált tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél, s ezt a VAR is helybenhagyta. A hatperces ráadás további izgalmakat nem hozott: a Real Madrid megismételte a novemberi, katalóniai döntetlent, s így az FC Barcelona kilenc ponttal elléphet a tabella élén, ha megnyeri az Espanyol elleni derbit. 1–1

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)

