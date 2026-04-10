Potya gól itt, szép tekerés ott – a Real Madrid megint ikszelt a Gironával
A jövő heti, Bayern München elleni BL-negyeddöntőre készülve több helyen is megvariálta kezdőcsapatát Álvaro Arbeloa, s csak négy játékos (Lunyin, Valverde, Mbappé, Vinícius) maradt hírmondónak a bajorok elleni meccsről. A találkozó első lehetősége Mbappé előtt adódott, de éles szögből leadott lövését védeni tudta Gazzaniga a 7. percben. Öt perccel később már a Girona kapusa is verve volt, de ezúttal a gólvonalon álló Álex Moreno babrált ki a világbajnok franciával. Pillanatokkal ezután kis híján jött a katalánok válasza, de Unahi életerős lövését bravúrral védte Lunyin – még nem telt le a meccs első tizenöt perce.
Az első játékrész derekán Bellingham került ordító helyzetbe, de spiccel nem találta el a kaput, majd a másik oldalon Arnau Martínez bombája zúgott el a kapu mellett. Nem sokkal ezután Valverde kapáslövése dolgoztatta meg Gazzanigát, majd a 37. percben Asencio veszélyeztetett. A szünet előtt Echeverri ijeszthetett volna rá a királyiakra, de átlövése elkerülte a kaput.
A fergeteges, sok gólhelyzetet hozó első félidő után a második játékrész is jó iramban indult, s az 51. percben meg is szerezte a vezetést a Real Madrid: Federico Valverde vette célba a kaput távolról, s a középre tartó labdát Paulo Gazzaniga csúnyán bevédte. A madridi előny mindössze 11 percig tartott, a 62. percben ugyanis Thomas Lemar került lövőhelyzetbe a tizenhatos szélén, s ha már ott volt, a bal oldali kapufa mellé tekerte a labdát – belülről.
Az egyenlítő gól után leült a mérkőzés, s egy jó darabig nem láthatott komoly gólhelyzetet a madridi közönség. A meccs hajrájában felpörögtek az események. A 86. percben Valverde indította Mbappét, de a francia támadó ordító helyzetben nem tudott kifogni Gazzanigán. Néhány perccel később Mbappé került a földre egy Reisszel vívott párharc után, de hiába reklamált tizenegyest, a játékvezető nem látott szabálytalanságot az esetnél, s ezt a VAR is helybenhagyta. A hatperces ráadás további izgalmakat nem hozott: a Real Madrid megismételte a novemberi, katalóniai döntetlent, s így az FC Barcelona kilenc ponttal elléphet a tabella élén, ha megnyeri az Espanyol elleni derbit. 1–1
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Real Madrid–Girona 1–1 (Valverde 51., ill. Lemar 62.)
SZOMBAT
14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
30
25
1
4
80–29
+51
76
|2. Real Madrid
31
22
4
5
68–30
+38
70
|3. Villarreal
30
18
4
8
54–35
+19
58
|4. Atlético Madrid
30
17
5
8
49–30
+19
56
|5. Betis
30
11
12
7
44–37
+7
45
|6. Celta Vigo
30
11
11
8
44–37
+7
44
|7. Real Sociedad
30
11
8
11
46–45
+1
41
|8. Getafe
30
12
5
13
27–31
–4
41
|9. Osasuna
30
10
8
12
37–40
–3
38
|10. Espanyol
30
10
8
12
36–44
–8
38
|11. Athletic Bilbao
30
11
5
14
32–43
–11
38
|12. Girona
31
9
11
11
33–45
–12
38
|13. Rayo Vallecano
30
8
11
11
29–35
–6
35
|14. Valencia
30
9
8
13
34–45
–11
35
|15. Alaves
30
8
8
14
32–43
–11
32
|16. Elche
30
7
10
13
38–46
–8
31
|17. Mallorca
30
8
7
15
36–48
–12
31
|18. Sevilla
30
8
7
15
37–50
–13
31
|19. Levante
30
6
8
16
34–50
–16
26
|20. Oviedo
30
5
9
16
21–48
–27
24