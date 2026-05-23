Flick: Mindig mondtam, hogy Guardiola a világ legjobb edzője

„Tíz évet töltött el a Citynél… Nem hiszem, hogy nekem ilyen sok jutna a Barcánál, hetvenévesen már nem lenne helyes itt lennem – tekintett a jövőbe pénteki sajtótájékoztatóján Hansi Flick, akinek a Bayern München után az FC Barcelona a második olyan klubja, amelynél korábban Guardiola is dolgozott vezetőedzőként. – Fantasztikus, amit tíz év alatt letett az asztalra egy olyan szintű klubnál, egyszerűen hihetetlen. Mindig mondtam, hogy Guardiola a világ legjobb edzője, és az elmúlt évtizedben ezt folyamatosan bizonyította is. Amikor nem ment minden tökéletesen, akkor is tudta, hogyan kezelje a helyzetet.”

Flick reméli, hogy a jelenleg pihenésre vágyó Guardiola egyszer visszatér az edzői pályára.

„Az ő esetében nem üres beszéd a klubfilozófia, hiszen bárhol is dolgozott eddig, csapatai képesek voltak a legmagasabb szinten teljesíteni. Mindig megtalálta a módját annak, hogy az övéi az ellenfelek fölé nőjenek. Elég csak ránézni a különleges trófeagyűjteményére. Jó pihenést kívánok neki, remélem, tartalmasan tölti majd az időt, mielőtt visszatér. Mert elég fiatal ahhoz, hogy így tegyen.”

Guardiola és az FC Barcelonával nemrég szerződést hosszabbító Flick egyaránt ezen a hétvégén játssza az utolsó bajnoki mérkőzését ebben az idényben: az angol ezüstérmes Manchester City vasárnap délután az Aston Villát fogadja, a spanyol bajnok Barca szombat este a Valencia vendége lesz.

„Meg akarjuk nyerni az utolsó meccsünket, a győztes idényzárás mindig jó szájízt hagy az emberben, és jó előjel az újrakezdéshez” – mondta Flick a szombat esti programról.