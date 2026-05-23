A végére kiütötte a Lyont, negyedszer nyerte meg a női Bajnokok Ligáját a Barcelona

Igazán pikáns döntőt rendeztek a női Bajnokok Ligájában: a sorozatban nyolc győzelmével rekordernek számító Olympique Lyon ugyanis a korábbi háromszoros győztes FC Barcelonával csapott össze Oslóban. Ez már önmagában elég volt ahhoz, hogy különleges meccset lásson a norvég közönség, az pedig csak hozzáadott a finálé értékéhez, hogy a franciákat az a Jonatán Giráldez vezette csatába, aki korábban nagy sikereket ért el a katalánokkal és viharos körülmények között távozott a csapattól.

A Barca-játékosokban már csak emiatt is mozgolódott a becsvágy, hogy megmutassák korábbi mesterüknek, hiba volt elhagynia az együttest – főleg úgy, ahogyan tette. A Lyonban pedig a visszavágás vágya dolgozott, a két csapat ugyanis a 2024-es döntőben is megmérkőzött egymással, és akkor Bilbaóban a gránátvörös-kékek ünnepelhettek.

Így indult a döntő:

Az első félidőben a Barcelona kezdeményezett és a rá jellemző kombinatív játékkal alakított ki helyzeteket – először Alexia Putellas veszélyeztetett, majd a lengyel gólvágó, Ewa Pajor járt közel a gólhoz. Mégis a 16. percben úgy tűnt, a passzívabb Lyon szerzi meg a vezetést, Lindsey Heaps gólját azonban hosszas VAR-vizsgálat után lesállás miatt visszavonta a játékvezető.

Gól nem esett az első félidőben, de az iramra egyáltalán nem lehetett panasz. A második félidőben csökkent ugyan a tempó, a gólok viszont éppen ekkor érkeztek: a továbbra is mezőnyfölényben futballozó Barcelona nyomása az 55. percben érett góllá, ekkor Pajor lőtte ki hajszálpontosan a jobb alsó sarkot.

A kapott gól után a Lyon próbálkozott az egyenlítéssel, és volt, amikor Cata Coll kapus mentette meg a Barcelonát a góltól. A 69. percben pedig másodszor is betaláltak a katalánok: Pajor másodszor volt eredményes, miután egy lyoni védekezési hiba után közvetlen közelről passzolta a labdát a kapuba.

A második gól után a súlyos sérüléséből visszatérő háromszoros aranylabdás, Aitana Bonmatí is pályára lépett, így győztes csapat tagja lehetett. A 90. percben feltette az „i”-re a pontot a Barcelona, amely a csereként beállt Salma Paraluello védhetetlen bombájával harmadszor is betalált.

De még mindig nem volt vége... a hosszabbítás harmadik percében egy kontra végén Paraluello újabb gólt szerzett, kialakítva a 4–0-s végeredményt. A Barcelona 2024 után, sorozatban a hatodik döntőjében újra megnyerte a női Bajnokok Ligáját és története során negyedszer ülhetett fel Európa trónjára.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Barcelona (spanyol)–Olympique Lyon (francia) 4–0 (Pajor 55., 69., Paraluello 90., 90+3.)