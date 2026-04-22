Meglepőt húzhat a Real Madrid, német edző válthatja Arbeloát a kispadon – sajtóhír

Mint ismert, a Real Madrid valószínűleg kupa nélkül fejezi be a 2025–2026-os idényt, mivel a spanyol kupából és a Bajnokok Ligájából már egyaránt búcsúzott a gárda, amelynek a bajnokságban is hat pont a hátránya az egy meccsel kevesebbet játszó FC Barcelona mögött. Álvaro Arbeloa vezetőedző pozíciója ezért erősen bizonytalan, a vélemények megoszlanak abban a tekintetben, hogy a szakember most éppen a maradáshoz vagy a távozáshoz van közelebb az eredmények ismeretében.

Az elmúlt hetekben már több név felmerült, mint akik Arbeloa örökébe léphetnek a nyáron, a legújabb jelölt kiléte azonban jókora meglepetésnek számít. A Sport Bild úgy értesült, hogy a VfB Stuttgart vezetőedzője Sebastian Hoeness is szerepen azon a szűk listán, akik eséllyel pályáznak a vezetőedzői posztra a Real Madridnál.

A sportlap kiemeli, hogy a Real Madridot meggyőzte Hoeness munkája a Stuttgartnál, amely irányítása alatt gyors, sokpasszos és bátor labdarúgást játszik, pontosan olyat, amit a madridi nézők is szeretnének látni a spanyol rekordbajnoktól.

Hoeness stílusáról emellett személyes tapasztalatokat is szerezhettek már Madridban, a Stuttgart ugyanis másfél évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Bernabéuban lépett pályára, s bár 3–1-es vereséget szenvedett, a mérkőzés szorosan alakult, bizonyos periódusokban a németek világhírű ellenfelük fölé tudtak nőni idegenben is.

A Sport Bild ugyanakkor megemlítette, hogy a Real Madrid hivatalosan még nem kereste meg a szakembert, akinek 2028-ig van érvényes szerződése a Stuttgarttal, bármiféle kilépési záradék nélkül. Vagyis, ha a madridiak szándékai komolyak, és Hoeness mellett teszik le a voksukat, akkor fizetniük kell cserébe.

A 43 éves mester munkássága egyébként nem csak a Real Madrid figyelmét keltette fel: korábban már a Chelsea és a Manchester United is érdeklődött iránta, mindegyiküknek rokonszenves volt az a perspektíva, ahogyan Hoeness megközelíti a labdarúgást, és hogy világsztárok nélkül is jól működő csapatot képes építeni.