Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

Bár korábban rendre felvetődött, hogy a nyáron – az eredmények függvényében – jelentősen átalakulhat a Real Madrid kerete és több meghatározó játékos is elhagyhatja a csapatot, most mégis úgy tűnik, hogy egyik sztár sem távozik. A Mundo Deportivo pénteken arról számolt be, hogy a két legnagyobb csillag, Vinícius Júnior és Kylian Mbappé maradása is biztosnak tűnik a sikertelen idény ellenére, mint ahogy Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Éder Militao, Federico Valverde és Arda Güler játékára is számítanak a klubnál.

A katalán lap kiemelte: a madridiak egyik sztárjátékosuk eladását sem tervezik, és egyelőre jelentős igazolásokkal sem számolnak. Ami jelenleg tervben van, hogy a csapat védekezését szeretnék a nyáron megszilárdítani, így a hátsó alakzat mellett a középpályára is keresnének ehhez megfelelő típusú játékosokat, és Endrick, valamint Nico Paz is visszatérhet a kölcsönből.

Antonio Rüdiger szerződését meghosszabbítaná a Real Madrid, David Alabáét és Dani Carvajalét viszont nem, így ők a nyáron szinte biztosan távoznak. A Bayern München elleni visszavágón nagyot hibázó Eduardo Camavinga is elhagyhatja a csapatot, érte jelentősebb összeget remélnek a madridi klubvezetők, és a játékával nagy csalódást okozó Franco Mastantuono is kölcsönben folytathatja, hogy minél több játéklehetőséghez jusson. Ezt leszámítva viszont az alapokat nem kívánják megbontani a klubnál, a sokak által remélt forradalom alighanem elmarad.

Ugyancsak az MD írt arról – a spanyol állami televízióra (TVE) hivatkozva –, hogy Álvaro Arbeloa is maradhat a következő idényre, függetlenül attól, hogy a bajnoki címre már csak nagyon kis esélye van a Real Madridnak. A csatorna szerint a vezetőedző megnyerte magának az öltözőt és a vezetőség többségét is meggyőzte a munkássága, annak ellenére, hogy a spanyol Király-kupából és a Bajnokok Ligájából is vele esett ki az együttes.

A TVE úgy tudja, hogy a klubnál megvárják a hátralévő hét bajnokit – köztük a május 10-i FC Barcelona elleni el Clásicót –, de hacsak valami nagy összeomlás nem történik, a tréner megtarthatja az állását a következő idényre is.