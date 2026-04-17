Nemzeti Sportrádió

Elmaradhat a forradalom a Real Madridnál, Arbeloa is folytathatja – sajtóhír

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.04.17. 10:53
Álvaro Arbeloa jó eséllyel megtarthatja állását a Real Madridnál (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid spanyol foci Álvaro Arbeloa La Liga
Úgy tűnik, a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-kiesés és a várhatóan újabb kupa nélküli idény nem hoz majd jelentősebb változásokat a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid háza táján. Sőt, a vezetőedző Álvaro Arbeloa pozíciója most erősebbnek tűnik, mint volt néhány héttel ezelőtt, a tréner jó eséllyel maradhat a helyén a következő idényben is – közölte a barcelonai illetőségű Mundo Deportivo.

Bár korábban rendre felvetődött, hogy a nyáron – az eredmények függvényében – jelentősen átalakulhat a Real Madrid kerete és több meghatározó játékos is elhagyhatja a csapatot, most mégis úgy tűnik, hogy egyik sztár sem távozik. A Mundo Deportivo pénteken arról számolt be, hogy a két legnagyobb csillag, Vinícius Júnior és Kylian Mbappé maradása is biztosnak tűnik a sikertelen idény ellenére, mint ahogy Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Éder Militao, Federico Valverde és Arda Güler játékára is számítanak a klubnál.

A katalán lap kiemelte: a madridiak egyik sztárjátékosuk eladását sem tervezik, és egyelőre jelentős igazolásokkal sem számolnak. Ami jelenleg tervben van, hogy a csapat védekezését szeretnék a nyáron megszilárdítani, így a hátsó alakzat mellett a középpályára is keresnének ehhez megfelelő típusú játékosokat, és Endrick, valamint Nico Paz is visszatérhet a kölcsönből. 

Antonio Rüdiger szerződését meghosszabbítaná a Real Madrid, David Alabáét és Dani Carvajalét viszont nem, így ők a nyáron szinte biztosan távoznak. A Bayern München elleni visszavágón nagyot hibázó Eduardo Camavinga is elhagyhatja a csapatot, érte jelentősebb összeget remélnek a madridi klubvezetők, és a játékával nagy csalódást okozó Franco Mastantuono is kölcsönben folytathatja, hogy minél több játéklehetőséghez jusson. Ezt leszámítva viszont az alapokat nem kívánják megbontani a klubnál, a sokak által remélt forradalom alighanem elmarad. 

Ugyancsak az MD írt arról – a spanyol állami televízióra (TVE) hivatkozva –, hogy Álvaro Arbeloa is maradhat a következő idényre, függetlenül attól, hogy a bajnoki címre már csak nagyon kis esélye van a Real Madridnak. A csatorna szerint a vezetőedző megnyerte magának az öltözőt és a vezetőség többségét is meggyőzte a munkássága, annak ellenére, hogy a spanyol Király-kupából és a Bajnokok Ligájából is vele esett ki az együttes.

A TVE úgy tudja, hogy a klubnál megvárják a hátralévő hét bajnokit – köztük a május 10-i FC Barcelona elleni el Clásicót –, de hacsak valami nagy összeomlás nem történik, a tréner megtarthatja az állását a következő idényre is. 

Mbappé az Instagramon tett ígéretet a szurkolóknak

Kylian Mbappé szavai is arra engednek következtetni, hogy a francia klasszis a következő idényben is alappillére lesz a Real Madrid támadójátékának: „Próbálkoztunk a végsőkig, de nem volt elég. Elkeserítő, hogy kiestünk egy ilyen fontos sorozatból, ám előre kell tekintenünk. Alaposan magunkba kell néznünk, hogy elkerüljük az újbóli csalódást. De soha nem adjuk fel! Madridban a kudarc sosem volt és nem is lesz elfogadható. Egyet megígérek: hamarosan újra nyerni fogunk” – írta Instagram-oldalán a Bayern München elleni BL-búcsú másnapján. 

 

 

