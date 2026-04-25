Nemzeti Sportrádió

Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett

2026.04.25. 10:11
Hetedik éve futballozik a Barcelonában Frenkie de Jong, a holland középpályás nagy vágya a BL-győzelem (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Barcelona Frenkie de Jong La Liga
A Barcelona történetében egy holland futballista sem lépett pályára többször Frenkie de Jongnál, a középpályás büszke a rekordra, de a csapattal még többet szeretne elérni.

293. tétmérkőzését játszotta Frenkie de Jong a Barcelonában szerdán, a Celta Vigo elleni bajnokin. Ezzel megelőzte Phillip Cocut, s immár övé a legtöbb mérkőzés a klub történetében holland játékosként. A 28 éves középpályás 2019 nyarán 75 millió euróért csatlakozott a katalán együtteshez, azóta két-két bajnoki címet és Király-kupát, valamint három spanyol Szuperkupát nyert a csapattal – ám a legnagyobb vágya még nem teljesült…

„Nagyon büszke vagyok erre a rekordra, hiszen sok holland futballozott a Barcelonában, köztük egészen különlegesek – mondta a középpályás hazája televíziós csatornájának, a Ziggo Sportnak. – Persze manapság már sokkal egyszerűbb gyorsan elérni ezt a számot, ugyanakkor ha ennyiszer lépsz pályára egy csapatban, az jelent valamit. Persze, ha az eredményeket nézzük, inkább háromszor megnyertem volna a Bajnokok Ligáját, de az is jelent valamit, ha hosszú ideig egy klubnál szerepelsz. Amikor idejöttem, az elnök azt mondta, hogy ha minden jól megy, tizenkét évig helyem van a csapatnál. Remélem, ez így lesz, és még sok trófeát nyerhetek. Sokkal többet akarok elérni, nagyon szeretném megnyerni a BL-t.”    

Ugyan a legrangosabb európai kupasorozatban ebben az évadban már nem érhet csúcsra a Barcelona (az Atlético Madrid ellen kiesett a negyeddöntőben), a spanyol bajnokságot jó eséllyel megnyerheti. A katalánok 32 lejátszott mérkőzést követően nyolc ponttal előzik meg a tabellán a második Real Madridot, és ugyan szombaton, a Getafe ellen matematikailag még nem tehetik biztossá elsőségüket, a három pont megszerzésével nagyot léphetnek 29. bajnoki címük felé.

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

SZOMBAT
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona32271485–30+55 82 
2. Real Madrid33235568–31+37 74 
3. Villarreal32195857–37+20 62 
4. Atlético Madrid32176953–35+18 57 
5. Betis331214749–41+8 50 
6. Celta Vigo3211111044–41+3 44 
7. Getafe321351428–32–4 44 
8. Real Sociedad321191249–4942 
9. Athletic Bilbao321251534–45–11 41 
10. Osasuna321091337–39–2 39 
11. Rayo Vallecano329111230–38–8 38 
12. Espanyol321081437–49–12 38 
13. Girona329111235–48–13 38 
14. Valencia32991435–47–12 36 
15. Elche328111342–49–7 35 
16. Mallorca32981540–49–9 35 
17. Sevilla32971639–53–14 34 
18. Alaves32891536–48–12 33 
19. Levante32881637–50–13 32 
20. Oviedo326101625–49–24 28 

 

 

Ezek is érdekelhetik