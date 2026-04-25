Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett

„Nagyon büszke vagyok erre a rekordra, hiszen sok holland futballozott a Barcelonában, köztük egészen különlegesek – mondta a középpályás hazája televíziós csatornájának, a Ziggo Sportnak. – Persze manapság már sokkal egyszerűbb gyorsan elérni ezt a számot, ugyanakkor ha ennyiszer lépsz pályára egy csapatban, az jelent valamit. Persze, ha az eredményeket nézzük, inkább háromszor megnyertem volna a Bajnokok Ligáját, de az is jelent valamit, ha hosszú ideig egy klubnál szerepelsz. Amikor idejöttem, az elnök azt mondta, hogy ha minden jól megy, tizenkét évig helyem van a csapatnál. Remélem, ez így lesz, és még sok trófeát nyerhetek. Sokkal többet akarok elérni, nagyon szeretném megnyerni a BL-t.”

Ugyan a legrangosabb európai kupasorozatban ebben az évadban már nem érhet csúcsra a Barcelona (az Atlético Madrid ellen kiesett a negyeddöntőben), a spanyol bajnokságot jó eséllyel megnyerheti. A katalánok 32 lejátszott mérkőzést követően nyolc ponttal előzik meg a tabellán a második Real Madridot, és ugyan szombaton, a Getafe ellen matematikailag még nem tehetik biztossá elsőségüket, a három pont megszerzésével nagyot léphetnek 29. bajnoki címük felé.

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

SZOMBAT

14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)