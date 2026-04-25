Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett
293. tétmérkőzését játszotta Frenkie de Jong a Barcelonában szerdán, a Celta Vigo elleni bajnokin. Ezzel megelőzte Phillip Cocut, s immár övé a legtöbb mérkőzés a klub történetében holland játékosként. A 28 éves középpályás 2019 nyarán 75 millió euróért csatlakozott a katalán együtteshez, azóta két-két bajnoki címet és Király-kupát, valamint három spanyol Szuperkupát nyert a csapattal – ám a legnagyobb vágya még nem teljesült…
„Nagyon büszke vagyok erre a rekordra, hiszen sok holland futballozott a Barcelonában, köztük egészen különlegesek – mondta a középpályás hazája televíziós csatornájának, a Ziggo Sportnak. – Persze manapság már sokkal egyszerűbb gyorsan elérni ezt a számot, ugyanakkor ha ennyiszer lépsz pályára egy csapatban, az jelent valamit. Persze, ha az eredményeket nézzük, inkább háromszor megnyertem volna a Bajnokok Ligáját, de az is jelent valamit, ha hosszú ideig egy klubnál szerepelsz. Amikor idejöttem, az elnök azt mondta, hogy ha minden jól megy, tizenkét évig helyem van a csapatnál. Remélem, ez így lesz, és még sok trófeát nyerhetek. Sokkal többet akarok elérni, nagyon szeretném megnyerni a BL-t.”
Ugyan a legrangosabb európai kupasorozatban ebben az évadban már nem érhet csúcsra a Barcelona (az Atlético Madrid ellen kiesett a negyeddöntőben), a spanyol bajnokságot jó eséllyel megnyerheti. A katalánok 32 lejátszott mérkőzést követően nyolc ponttal előzik meg a tabellán a második Real Madridot, és ugyan szombaton, a Getafe ellen matematikailag még nem tehetik biztossá elsőségüket, a három pont megszerzésével nagyot léphetnek 29. bajnoki címük felé.
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
SZOMBAT
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|32
|27
|1
|4
|85–30
|+55
|82
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|32
|19
|5
|8
|57–37
|+20
|62
|4. Atlético Madrid
|32
|17
|6
|9
|53–35
|+18
|57
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|32
|11
|11
|10
|44–41
|+3
|44
|7. Getafe
|32
|13
|5
|14
|28–32
|–4
|44
|8. Real Sociedad
|32
|11
|9
|12
|49–49
|0
|42
|9. Athletic Bilbao
|32
|12
|5
|15
|34–45
|–11
|41
|10. Osasuna
|32
|10
|9
|13
|37–39
|–2
|39
|11. Rayo Vallecano
|32
|9
|11
|12
|30–38
|–8
|38
|12. Espanyol
|32
|10
|8
|14
|37–49
|–12
|38
|13. Girona
|32
|9
|11
|12
|35–48
|–13
|38
|14. Valencia
|32
|9
|9
|14
|35–47
|–12
|36
|15. Elche
|32
|8
|11
|13
|42–49
|–7
|35
|16. Mallorca
|32
|9
|8
|15
|40–49
|–9
|35
|17. Sevilla
|32
|9
|7
|16
|39–53
|–14
|34
|18. Alaves
|32
|8
|9
|15
|36–48
|–12
|33
|19. Levante
|32
|8
|8
|16
|37–50
|–13
|32
|20. Oviedo
|32
|6
|10
|16
|25–49
|–24
|28