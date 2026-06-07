A magyar és külhoni utánpótlás ünnepe: megrendezték a VI. Kocsis-kupa országos döntőjét

A budapesti döntőn összesen 25 csapat lépett pályára: 19 fiú- és 6 leánycsapat mérte össze tudását. A verseny különlegességét az adta, hogy a résztvevők között kárpátaljai és erdélyi fiatalok is szerepeltek, így a torna a külhoni magyar közösségek összetartozását is kézzelfoghatóan erősítette.

A fiúk mezőnyét a Salgótarjáni BTC, míg a lányokét a DAD Református Általános Iskola nyerte. A verseny nemcsak a sporté, hanem a magyar futballhagyományok ünnepe is volt: az eseményt megtisztelte jelenlétével ifj. Buzánszky Jenő és Grosics Edina, az Aranycsapat legendás játékosainak leszármazottjai, valamint Gelei József olimpiai bajnok és Tóth-Zele József, a Real Madrid utánpótlás-nevelője.

A legendás Kocsis Sándor fia (jobbra) is jelen volt

A Kocsis-kupa rangját jelzi, hogy a finálén jelen volt Őexc. Luis Ángel Redondo Gómez, a Spanyol Királyság magyarországi nagykövete is, erősítve a Kocsis Sándor emléke köré épített sportdiplomáciai hidat. A rendezvényt Újbuda alpolgármestere, Dr. Bács Márton, valamint Balatonszemes és Törökbálint vezetői is megtisztelték.

A torna célja nemcsak a tehetségek kibontakoztatása, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint a magyar fiatalok, köztük a határon túli magyarság összetartozásának erősítése.

Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György a közösségi oldalán idézte fel az Aranycsapat és az FC Barcelona legendájának örökségét. A bejegyzés szerint a finn válogatott elleni meccs szünetében találkozott Kocsis Sándor fiával, Sándorral, aki a torna után Budapestre érkezett, és büszkén mutatta, hogy fia, Alex, az FC Barcelona La Masia akadémiáján dolgozik, többek között Lamine Yamal, a világ 18 éves Európa-bajnoka korábbi mestereként.

Szöllősi kiemelte a magyar futball és a világfutball összefonódását is: „Pillanatokon belül sokadszor ért össze a magyar, a katalán és a világfutball története a Puskás Arénában”, említve Yaakobishvili Áront, a magyar válogatott fiatal kapusát, aki élete első meccsén védett kiemelkedően.