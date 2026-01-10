Nemzeti Sportrádió

A második félidő döntött: simán elintézte az Alavést a Villarreal a La Ligában

2026.01.10. 18:19
Mikautadze is beköszönt, simázott a Villarreal (Fotó: Getty Images)
Alavés Villarreal La Liga
A Villarreal 3–1-re legyőzte az Alavést a La Liga 19. fordulójának szombati játéknapján.

A Villarreal a „nagyokhoz” képest két meccsel is le volt maradva a tabellán: egyrészt azért, mert egy bajnokija időjárási körülmények miatt elmaradt, másrészt pedig a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atlético Madrid a most zajló Spanyol Szuperkupa miatt már korábban eggyel „előrehaladt”. 

Nos, az Alavés ellen egyet pótolt ezekből a Villarreal, amely az első félidőben nem volt magabiztos, többször kis híján hátrányba is került, de a második játékrészben végig dominált, s kérdést sem hagyott. Előbb Alberto Moleiro, a nyár egyik sztárigazolása volt eredményes, majd az 55. percben Gerard Moreno találatával lett 2–0. Bő negyedórával a vége előtt már hárommal mentek a hazaiak, a végén még egy szépítés is belefért az Alavésttől. 3–1

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Később
Villarreal–Alavés 3–1 (Moleiro 49., Moreno 55., Mikautadze 75.) 

KÉSŐBB
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN
Oviedo–Betis 1–1 (Sajra, 64., ill. Lo Celso, 83.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)

Alavés Villarreal La Liga
