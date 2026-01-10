A második félidő döntött: simán elintézte az Alavést a Villarreal a La Ligában

A Villarreal a „nagyokhoz” képest két meccsel is le volt maradva a tabellán: egyrészt azért, mert egy bajnokija időjárási körülmények miatt elmaradt, másrészt pedig a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atlético Madrid a most zajló Spanyol Szuperkupa miatt már korábban eggyel „előrehaladt”.

Nos, az Alavés ellen egyet pótolt ezekből a Villarreal, amely az első félidőben nem volt magabiztos, többször kis híján hátrányba is került, de a második játékrészben végig dominált, s kérdést sem hagyott. Előbb Alberto Moleiro, a nyár egyik sztárigazolása volt eredményes, majd az 55. percben Gerard Moreno találatával lett 2–0. Bő negyedórával a vége előtt már hárommal mentek a hazaiak, a végén még egy szépítés is belefért az Alavésttől. 3–1

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Villarreal–Alavés 3–1 (Moleiro 49., Moreno 55., Mikautadze 75.)

KÉSŐBB

18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN

Oviedo–Betis 1–1 (Sajra, 64., ill. Lo Celso, 83.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)