Pénteki sportműsor: DVSC–MTK az NB I-ben; ellenfelet kap az FTC az El-ben, sorsolnak a BL-ben és a Kl-ben is

FEBRUÁR 27., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
13.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
14.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)
NB I
24. FORDULÓ
20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
24. FORDULÓ
20.45: Strasbourg–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
24. FORDULÓ
20.30: Augsburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ
20.45: Parma–Cagliari
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
24. FORDULÓ
19.45: Porto–Arouca (Tv: Sport2)
21.45: Sporting CP–Estoril (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
21.00: Levante–Alavés (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
24. FORDULÓ
20.00: Al-Sabab–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Tirana
Kötöttfogás – 77 kg, 87 kg; női birkózás – 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg
10.30: selejtező
14.30: elődöntő
15.30: vigaszág
18.00: helyosztó
CSELGÁNCS
13.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Taskent (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
20.00: Palm Beach Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)
18.30: Graz 99ers (osztrák)–EC Villach (osztrák)
19.15: Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Budai Farkasok-Rév
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kozármisleny KA
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA, ALAPSZAKASZ
Szombat, 3.30: Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 144, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP, THAIFÖLDI NAGYDÍJ
4.45: 1. edzés
9.00: 2. edzés
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open
Negyeddöntő
12.45: délutáni program (Tv: Eurosport1)
19.45: esti program (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.45: világkupa, női lesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)
Északi összetett
9.50: világkupa, férfi síugrás, HS 235, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)
13.30: világkupa, férfi síugrás, HS 235, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)
15.50: világkupa, férfi sífutás, 7.5 km kompakt, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)
Szabad stílusú sí
11.50: világkupa, férfi és női síkrossz, Kopaonik (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Acapulco
2.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Dubai
10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4, 14.00 és 16.30)
ATP 250-es torna, Santiago
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-as torna, Mérida
21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Austin
20.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
VÍZILABDA
NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ, 1. FORDULÓ
19.00: UVSE Helia-D–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Búcsúzunk az átigazoló Risztov Évától
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József lesz a vendégünk
9.00: A stúdióban Kemény Dénes. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elszánt hódmezővásárhelyi kisgyerek előbb ezüstlány lett a vb-n, majd olimpiai bajnok Londonban – Risztov Éva
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: A Fradi Ludogorec elleni kupameccséről beszélgetünk
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kis Tamás, Somogyi Zsolt, Thury Gábor
17.00: Nemzeti sportkrónika. Folytatódik a férfi kosárlabda-világbajnoki selejtezősorozat
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
17.45: A magyar–francia férfi kosárlabda-vb-selejtező felvezetése Károlyi Andreával
18.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakkommentátor: Károlyi Andrea
19.40: Sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga kieséses szakaszában
20.00: A labdarúgó NB I 24. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20.15: Közvetítés a DVSC–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
22.00: A Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-párharcot foglaljuk össze
22.15: A hétvégén rendezik meg az atlétikai fedett pályás országos és téli dobóbajnokságot
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval