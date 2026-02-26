Pénteki sportműsor: DVSC–MTK az NB I-ben; ellenfelet kap az FTC az El-ben, sorsolnak a BL-ben és a Kl-ben is

FEBRUÁR 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

13.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

14.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

NB I

24. FORDULÓ

20.15: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

20.45: Strasbourg–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

24. FORDULÓ

20.30: Augsburg–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ

20.45: Parma–Cagliari

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

24. FORDULÓ

19.45: Porto–Arouca (Tv: Sport2)

21.45: Sporting CP–Estoril (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

21.00: Levante–Alavés (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

24. FORDULÓ

20.00: Al-Sabab–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Tirana

Kötöttfogás – 77 kg, 87 kg; női birkózás – 59 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg

10.30: selejtező

14.30: elődöntő

15.30: vigaszág

18.00: helyosztó

CSELGÁNCS

13.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Taskent (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

20.00: Palm Beach Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Black Wings Linz (osztrák)

18.30: Graz 99ers (osztrák)–EC Villach (osztrák)

19.15: Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–EC KAC (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–Budai Farkasok-Rév

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NBA, ALAPSZAKASZ

Szombat, 3.30: Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 144, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP, THAIFÖLDI NAGYDÍJ

4.45: 1. edzés

9.00: 2. edzés

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open

Negyeddöntő

12.45: délutáni program (Tv: Eurosport1)

19.45: esti program (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.45: világkupa, női lesiklás, Soldeu (Tv: Eurosport1)

Északi összetett

9.50: világkupa, férfi síugrás, HS 235, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)

13.30: világkupa, férfi síugrás, HS 235, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)

15.50: világkupa, férfi sífutás, 7.5 km kompakt, Bad Mitterndorf (Tv: Eurosport2)

Szabad stílusú sí

11.50: világkupa, férfi és női síkrossz, Kopaonik (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Acapulco

2.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Dubai

10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4, 14.00 és 16.30)

ATP 250-es torna, Santiago

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 500-as torna, Mérida

21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Austin

20.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

VÍZILABDA

NŐI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 1. FORDULÓ

19.00: UVSE Helia-D–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Búcsúzunk az átigazoló Risztov Évától

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Bánki József lesz a vendégünk

9.00: A stúdióban Kemény Dénes. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elszánt hódmezővásárhelyi kisgyerek előbb ezüstlány lett a vb-n, majd olimpiai bajnok Londonban – Risztov Éva

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: A Fradi Ludogorec elleni kupameccséről beszélgetünk

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kis Tamás, Somogyi Zsolt, Thury Gábor

17.00: Nemzeti sportkrónika. Folytatódik a férfi kosárlabda-világbajnoki selejtezősorozat

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

17.45: A magyar–francia férfi kosárlabda-vb-selejtező felvezetése Károlyi Andreával

18.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország férfi kosárlabda-vb-selejtezőről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakkommentátor: Károlyi Andrea

19.40: Sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga kieséses szakaszában

20.00: A labdarúgó NB I 24. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20.15: Közvetítés a DVSC–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András és Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

22.00: A Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-párharcot foglaljuk össze

22.15: A hétvégén rendezik meg az atlétikai fedett pályás országos és téli dobóbajnokságot

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval