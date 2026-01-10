Nemzeti Sportrádió

Folytatódott az Oviedo nyeretlenségi sorozata

2026.01.10. 15:56
Nem bírt egymással az Oviedo és a Betis (Fotó: Getty Images)
Az Oviedo és a Betis 1–1-es döntetlent játszott egymással a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójának első szombati mérkőzésén.

Szeptember 30-án a Valencia otthonában szerezte meg második győzelmét az Oviedo, az újonc azóta egyszer sem tudta begyűjteni a három pontot.

A Betis ellen lehetősége lett volna megtörni ezt a sorozatot, Iljasz Sajra jól eltalált lövésével a 64. percben meg is szerezte a vezetést. A 83. percben Antony beadásánál Giovani Lo Celso kicsit arrébb lökte David Carmót, és a kapuba csúszattott. Bár lökést reklakmáltak az asztúriak, a játékvezető megadta a találatot.

Mindkét csapat előtt adódott lehetőség a hajrában, de maradt az 1–1-es döntetlen. Az Osasuna, a Rayo Vallecano, a Mallorca és a Celta Vigo elleni meccs után sorozatban ötödször is ikszelt hazai pályán az Oviedo, és maradt az utolsó helyen. Az asztúriaiak egymás után a 12. meccsen maradtak nyeretlenek a La Ligában.

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Oviedo–Betis 1–1 (Sajra, 64., ill. Lo Celso, 83.)
Később
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)
Vasárnapi program
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)
Hétfői program
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. FC Barcelona

19

16

1

2

53–20

+33

49

  2. Real Madrid

19

14

3

2

41–17

+24

45

  3. Villarreal

17

12

2

3

34–16

+18

38

  4. Atlético Madrid

19

11

5

3

34–17

+17

38

  5. Espanyol

18

10

3

5

22–19

+3

33

  6. Betis

19

7

8

4

31–25

+6

29

  7. Celta Vigo

18

6

8

4

24–20

+4

26

  8. Athletic Bilbao

19

7

3

9

17–25

–8

24

  9. Elche

18

5

7

6

24–23

+1

22

10. Real Sociedad

19

5

6

8

24–27

–3

21

11. Getafe

19

6

3

10

15–25

–10

21

12. Sevilla

18

6

2

10

24–29

–5

20

13. Osasuna

18

5

4

9

18–21

–3

19

14. Alaves

18

5

4

9

15–21

–6

19

15. Rayo Vallecano

18

4

7

7

14–21

–7

19

16. Mallorca

18

4

6

8

20–26

–6

18

17. Girona

18

4

6

8

17–34

–17

18

18. Valencia

18

3

7

8

17–30

–13

16

19. Levante

17

3

4

10

20–29

–9

13

20. Oviedo

19

2

7

10

9–28

–19

13

 

 

