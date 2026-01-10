Folytatódott az Oviedo nyeretlenségi sorozata

Szeptember 30-án a Valencia otthonában szerezte meg második győzelmét az Oviedo, az újonc azóta egyszer sem tudta begyűjteni a három pontot.

A Betis ellen lehetősége lett volna megtörni ezt a sorozatot, Iljasz Sajra jól eltalált lövésével a 64. percben meg is szerezte a vezetést. A 83. percben Antony beadásánál Giovani Lo Celso kicsit arrébb lökte David Carmót, és a kapuba csúszattott. Bár lökést reklakmáltak az asztúriak, a játékvezető megadta a találatot.

Mindkét csapat előtt adódott lehetőség a hajrában, de maradt az 1–1-es döntetlen. Az Osasuna, a Rayo Vallecano, a Mallorca és a Celta Vigo elleni meccs után sorozatban ötödször is ikszelt hazai pályán az Oviedo, és maradt az utolsó helyen. Az asztúriaiak egymás után a 12. meccsen maradtak nyeretlenek a La Ligában.

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Oviedo–Betis 1–1 (Sajra, 64., ill. Lo Celso, 83.)

Később

16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották:

Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)

Vasárnapi program

14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

Hétfői program

21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)