Folytatódott az Oviedo nyeretlenségi sorozata
Szeptember 30-án a Valencia otthonában szerezte meg második győzelmét az Oviedo, az újonc azóta egyszer sem tudta begyűjteni a három pontot.
A Betis ellen lehetősége lett volna megtörni ezt a sorozatot, Iljasz Sajra jól eltalált lövésével a 64. percben meg is szerezte a vezetést. A 83. percben Antony beadásánál Giovani Lo Celso kicsit arrébb lökte David Carmót, és a kapuba csúszattott. Bár lökést reklakmáltak az asztúriak, a játékvezető megadta a találatot.
Mindkét csapat előtt adódott lehetőség a hajrában, de maradt az 1–1-es döntetlen. Az Osasuna, a Rayo Vallecano, a Mallorca és a Celta Vigo elleni meccs után sorozatban ötödször is ikszelt hazai pályán az Oviedo, és maradt az utolsó helyen. Az asztúriaiak egymás után a 12. meccsen maradtak nyeretlenek a La Ligában.
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Oviedo–Betis 1–1 (Sajra, 64., ill. Lo Celso, 83.)
Később
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)
Vasárnapi program
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)
Hétfői program
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
19
16
1
2
53–20
+33
49
|2. Real Madrid
19
14
3
2
41–17
+24
45
|3. Villarreal
17
12
2
3
34–16
+18
38
|4. Atlético Madrid
19
11
5
3
34–17
+17
38
|5. Espanyol
18
10
3
5
22–19
+3
33
|6. Betis
19
7
8
4
31–25
+6
29
|7. Celta Vigo
18
6
8
4
24–20
+4
26
|8. Athletic Bilbao
19
7
3
9
17–25
–8
24
|9. Elche
18
5
7
6
24–23
+1
22
|10. Real Sociedad
19
5
6
8
24–27
–3
21
|11. Getafe
19
6
3
10
15–25
–10
21
|12. Sevilla
18
6
2
10
24–29
–5
20
|13. Osasuna
18
5
4
9
18–21
–3
19
|14. Alaves
18
5
4
9
15–21
–6
19
|15. Rayo Vallecano
18
4
7
7
14–21
–7
19
|16. Mallorca
18
4
6
8
20–26
–6
18
|17. Girona
18
4
6
8
17–34
–17
18
|18. Valencia
18
3
7
8
17–30
–13
16
|19. Levante
17
3
4
10
20–29
–9
13
|20. Oviedo
19
2
7
10
9–28
–19
13