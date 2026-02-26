A Füchse és az Aalborg is kikapott a férfi kézi BL-ben

A-CSOPORT

A Füchse Berlinben a legnagyobb sztár, Matias Gidsel hiába dobott tíz gólt, a vendég lengyelek meglepetésre két góllal győztek. A berliniek negyeddöntős szereplését biztosító pozíció már nincs veszélyben, ellenben a Kielcének nagyon jól jött a két pont a harmadik helyért folyó harcban, főleg a Veszprém ellen.

Az Aalborg öt góllal vezetett a szünetben a Sporting otthonában, de a meccset mégis a hazaiak nyerték meg kettővel. A bravúr miatt nagyon sűrű lett a mezőny 3. és 6. helyezettek között. Az utolsó két forduló előtt a Veszprémet, a Kielcét, a Nantes-ot és a Sportingot csak két pont választja el egymástól. Bár a kieséstől már egyiküknek sem kell tartania, nagyon nem mindegy, hogy a rájátszásban a visszavágót melyik játszhatja majd hazai pályán. Így a 3. és 4. pozícióért még komoly csatározás várható.

B-CSOPORT

Az Orlen Wisla Plock és a Magdeburg 29–29-et játszott egymással, Fazekas Gergő, Ilics Zoran és Szita Zoltán sem dobott gólt a lengyel együttesben.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel) 31–33 (13–15)

Ld: Gidsel 10, Gröndahl 9, ill. Sicko 6, A. Dujshebaev és D. Dujshebaev 4-4

Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) 35–33 (14–19)

Ld: F. Costa 10, M. Costa 9, ill. Arnoldsen 9, Björnsen 7

A-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 12 10 – 2 401–365 +36 20 2. Aalborg 12 9 1 2 388–339 +49 19 3. VESZPRÉM 12 7 – 5 407–378 +29 14 4. Kielce 12 6 1 5 390–392 –2 13 5. Nantes 12 6 – 6 386–351 +35 12 6. Sporting 12 6 – 6 402–408 –6 12 7. Kolstad 12 2 – 10 337–434 –97 4 8. Dinamo Bucuresti 12 1 – 11 333–377 –44 2



B-CSOPORT

Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged 29–28 (14–15)

Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német) 29–29 (14–12)

Ld: Koszorotov 7, Richardson 6, ill. Musche és Lagergren 5-5

Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát) 46–26 (25–13)

Ld: A. Gómez 7 és Cikusa 7-7, ill. Ckovrebadze és Glavas 5-5