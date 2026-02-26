A Füchse és az Aalborg is kikapott a férfi kézi BL-ben
A Füchse Berlinben a legnagyobb sztár, Matias Gidsel hiába dobott tíz gólt, a vendég lengyelek meglepetésre két góllal győztek. A berliniek negyeddöntős szereplését biztosító pozíció már nincs veszélyben, ellenben a Kielcének nagyon jól jött a két pont a harmadik helyért folyó harcban, főleg a Veszprém ellen.
Az Aalborg öt góllal vezetett a szünetben a Sporting otthonában, de a meccset mégis a hazaiak nyerték meg kettővel. A bravúr miatt nagyon sűrű lett a mezőny 3. és 6. helyezettek között. Az utolsó két forduló előtt a Veszprémet, a Kielcét, a Nantes-ot és a Sportingot csak két pont választja el egymástól. Bár a kieséstől már egyiküknek sem kell tartania, nagyon nem mindegy, hogy a rájátszásban a visszavágót melyik játszhatja majd hazai pályán. Így a 3. és 4. pozícióért még komoly csatározás várható.
Az Orlen Wisla Plock és a Magdeburg 29–29-et játszott egymással, Fazekas Gergő, Ilics Zoran és Szita Zoltán sem dobott gólt a lengyel együttesben.
Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel) 31–33 (13–15)
Ld: Gidsel 10, Gröndahl 9, ill. Sicko 6, A. Dujshebaev és D. Dujshebaev 4-4
Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) 35–33 (14–19)
Ld: F. Costa 10, M. Costa 9, ill. Arnoldsen 9, Björnsen 7
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|12
|10
|–
|2
|401–365
|+36
|20
|2. Aalborg
|12
|9
|1
|2
|388–339
|+49
|19
|3. VESZPRÉM
|12
|7
|–
|5
|407–378
|+29
|14
|4. Kielce
|12
|6
|1
|5
|390–392
|–2
|13
|5. Nantes
|12
|6
|–
|6
|386–351
|+35
|12
|6. Sporting
|12
|6
|–
|6
|402–408
|–6
|12
|7. Kolstad
|12
|2
|–
|10
|337–434
|–97
|4
|8. Dinamo Bucuresti
|12
|1
|–
|11
|333–377
|–44
|2
Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged 29–28 (14–15)
Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német) 29–29 (14–12)
Ld: Koszorotov 7, Richardson 6, ill. Musche és Lagergren 5-5
Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát) 46–26 (25–13)
Ld: A. Gómez 7 és Cikusa 7-7, ill. Ckovrebadze és Glavas 5-5
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|12
|11
|1
|–
|402–338
|+64
|23
|2. Barca
|12
|11
|–
|1
|409–326
|+83
|22
|3. Wisla Plock
|12
|7
|1
|4
|360–354
|+6
|15
|4. SZEGED
|12
|5
|–
|7
|364–357
|+7
|10
|5. Paris SG
|12
|5
|–
|7
|378–376
|+2
|10
|6. GOG
|12
|4
|1
|7
|373–406
|–33
|9
|7. Peliszter
|12
|2
|1
|9
|308–366
|–58
|5
|8. Zagreb
|12
|1
|–
|11
|321–392
|–71
|2