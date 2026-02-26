Nemzeti Sportrádió

A Füchse és az Aalborg is kikapott a férfi kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.02.26. 23:24
Gidsel 10 gólt dobott, de a Füchse kikapott (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének csütörtöki játéknapján az A-csoportban meglepetésre a Füchse Berlin és az Aalborg is kikapott.

A-CSOPORT

A Füchse Berlinben a legnagyobb sztár, Matias Gidsel hiába dobott tíz gólt, a vendég lengyelek meglepetésre két góllal győztek. A berliniek negyeddöntős szereplését biztosító pozíció már nincs veszélyben, ellenben a Kielcének nagyon jól jött a két pont a harmadik helyért folyó harcban, főleg a Veszprém ellen.

Az Aalborg öt góllal vezetett a szünetben a Sporting otthonában, de a meccset mégis a hazaiak nyerték meg kettővel. A bravúr miatt nagyon sűrű lett a mezőny 3. és 6. helyezettek között. Az utolsó két forduló előtt a Veszprémet, a Kielcét, a Nantes-ot és a Sportingot csak két pont választja el egymástól. Bár a kieséstől már egyiküknek sem kell tartania, nagyon nem mindegy, hogy a rájátszásban a visszavágót melyik játszhatja majd hazai pályán. Így a 3. és 4. pozícióért még komoly csatározás várható.

B-CSOPORT

Az Orlen Wisla Plock és a Magdeburg 29–29-et játszott egymással, Fazekas Gergő, Ilics Zoran és Szita Zoltán sem dobott gólt a lengyel együttesben.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel) 31–33 (13–15)
Ld: Gidsel 10, Gröndahl 9, ill. Sicko 6, A. Dujshebaev és D. Dujshebaev 4-4 
Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán) 35–33 (14–19)
Ld: F. Costa 10, M. Costa 9, ill. Arnoldsen 9, Björnsen 7

A-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Füchse Berlin12102401–365+36 20 
2. Aalborg12912388–339+49 19 
3. VESZPRÉM1275407–378+29 14 
4. Kielce12615390–392–2 13 
5. Nantes1266386–351+35 12 
6. Sporting1266402–408–6 12 
7. Kolstad12210337–434–97 
8. Dinamo Bucuresti12111333–377–44 


B-CSOPORT
Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged 29–28 (14–15)
Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német) 29–29 (14–12)
Ld: Koszorotov 7, Richardson 6, ill. Musche és Lagergren 5-5
Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát) 46–26 (25–13)
Ld: A. Gómez 7 és Cikusa 7-7, ill. Ckovrebadze és Glavas 5-5

B-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Magdeburg12111402–338+64 23 
2. Barca12111409–326+83 22 
3. Wisla Plock12714360–354+6 15 
4. SZEGED1257364–357+7 10 
5. Paris SG1257378–376+2 10 
6. GOG12417373–406–33 
7. Peliszter12219308–366–58 
8. Zagreb12111321–392–71 

 

 

Ezek is érdekelhetik