La Liga: mexikói centert figyel a Barca – sajtóhír

2026.02.24. 17:23
Armando González (Fotó: Getty Images)
Mexikói válogatott középcsatárral pótolná Robert Lewandowskit az FC Barcelona, amennyiben a lengyel világsztár nem hosszabbít a klubbal – írja a Sport. A kiszemelt nem más, mint a Chivas Guadalajara huszonkét éves, háromszoros válogatott centere, Armando González.

Nagy erőkkel keresi Robert Lewandowski utódját az FC Barcelona, a lengyel gólzsák ugyanis mindeddig nem hosszabbította meg a nyáron lejáró szerződését, s egyébként is a 38. életévét tapossa. A különböző médiumokban már többször megjelent, hogy a bayernes Harry Kane-nel vagy az atléticós Julián Álvarezzel pótolnák a június végén feltehetően távozó veteránt, ám a klub anyagi helyzete aligha enged meg egy ilyen volumenű igazolást.

A Barca ezért kénytelen Európán kívül is körülnézni, s a gránátvörös-kékek már találtak is egy gyöngyszemet a mexikói Chivas Guadalajara 22 esztendős centere, Armando González személyében – írja a Sport

A 179 centis fiatal középcsatár gólérzékenységét jól mutatja, hogy legutóbbi 24 tétmeccsén 17-szer talált a kapuba, míg az értéke a Transfermarkt szerint 7 millió euró, ami sokkal inkább megfizethetőnek tűnik, mint az az összeg, amelyet Kane-ért vagy Álvarezért kérne a klubja.

A háromszoros mexikói válogatott futballista iránt egyébként már a holland Feyenoord, az angol West Ham United és a skót Celtic is érdeklődött, legújabban pedig az orosz CSZKA Moszkva tett 20 millió eurós ajánlatot a „Hangya” (La Hormiga) becenévre hallgató támadóért. 

A Sport úgy véli: a labdarúgó szerződtetésére a legnagyobb esélye így is a katalán gárdának van, melynek fiataljai közül többet is ugyanaz az ügynökség (Roc Nation Sports) képvisel, mint Gonzálezt, így kiváló kapcsolatot ápol a barcelonai sportigazgatóval, Decóval.

 

