Csütörtöki sportműsor: FTC–Ludogorec az Európa-ligában, PSG–Szeged a kézi BL-ben
FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Az első mérkőzésen: 1–2
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzésen: 2–2
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 1–0
18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic (skót)
Az első mérkőzésen: 4–1
21.00: Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)
Az első mérkőzésen: 3–1
21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)
Az első mérkőzésen: 2–1
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
Az első mérkőzésen: 1–0
21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)
Az első mérkőzésen: 3–0
KONFERENCIALIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Fiorentina (olasz)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
Az első mérkőzésen: 3–0
18.45: Samsunspor (örök)–Skendija (északmacedón)
Az első mérkőzésen: 1–0
18.45: Celje (szlovén)–Drita (koszovói)
Az első mérkőzésen: 3–2
18.45: HNK Rijeka (horvát)–Omonia Nicosia (ciprusi)
Az első mérkőzésen: 1–0
21.00: Lech Poznan (lengyel)–Kuopion PS (finn)
Az első mérkőzésen: 2–0
21.00: AZ (holland)–Noa (örmény)
Az első mérkőzésen: 0–1
21.00: Crystal Palace (angol)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
Az első mérkőzésen: 1–1
21.00: Lausanne-Sport (svájci)–Sigma Olomouc (cseh)
Az első mérkőzésen: 1–1
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Rijád–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
UWW-rangsorverseny, Tirana
Szabadfogás, 79 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg, női birkózás, 50 kg, 55 kg
10.30: selejtező. 13.30: elődöntő. 14.30: vigaszág. 18.00: helyosztó
DARTS
20.00: Premier League, Belfast (Tv: Sport2)
GOLF
PGA Tour
20.00: Palm Beach Classic (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
STRANDKÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
11.00: a férfi és női csoportkör sorsolása
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel)
20.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán)
B-CSOPORT
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német)
20.45: Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ
18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)
19.30: Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia)
20.30: Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE
Női Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés
19.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba
SZNÚKER
Home Nations Series
14.00 és 20.00: Welsh Open, Llandudno (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Acapulco
1.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Dubai
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Santiago
21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-as torna, Mérida
21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Austin
18.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–Debreceni VSE-Master Good
NŐI OB I
ALSÓHÁZ
19.30: GYVSE-Uni Győr–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Szükséges a menedzser a profi sportban?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Ludogorec eddigi nyolc nemzetközi kupameccse
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-forduló után, sorsolás előtt. Jön a Football Forum Hungary és a budapesti BL-döntő, beszélgetés Dudás Hunorral
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor
17.00: Labdarúgás, kisvárosok nagy klubjai
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vízilabda, 50 éves a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Labdarúgás, a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés felvezetése
18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
20.45: Kézilabda, élő közvetítés a PSG–Szeged férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág