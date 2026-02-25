Csütörtöki sportműsor: FTC–Ludogorec az Európa-ligában, PSG–Szeged a kézi BL-ben

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Ferencvárosi TC–Ludogorec Razgrad (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 1–2

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Panathinaikosz (görög)

Az első mérkőzésen: 2–2

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 1–0

18.45: VfB Stuttgart (német)–Celtic (skót)

Az első mérkőzésen: 4–1

21.00: Genk (belga)–Dinamo Zagreb (horvát)

Az első mérkőzésen: 3–1

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)

Az első mérkőzésen: 2–1

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

Az első mérkőzésen: 1–0

21.00: Nottingham Forest (angol)–Fenerbahce (török)

Az első mérkőzésen: 3–0

KONFERENCIALIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Fiorentina (olasz)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

Az első mérkőzésen: 3–0

18.45: Samsunspor (örök)–Skendija (északmacedón)

Az első mérkőzésen: 1–0

18.45: Celje (szlovén)–Drita (koszovói)

Az első mérkőzésen: 3–2

18.45: HNK Rijeka (horvát)–Omonia Nicosia (ciprusi)

Az első mérkőzésen: 1–0

21.00: Lech Poznan (lengyel)–Kuopion PS (finn)

Az első mérkőzésen: 2–0

21.00: AZ (holland)–Noa (örmény)

Az első mérkőzésen: 0–1

21.00: Crystal Palace (angol)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

Az első mérkőzésen: 1–1

21.00: Lausanne-Sport (svájci)–Sigma Olomouc (cseh)

Az első mérkőzésen: 1–1

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Rijád–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

UWW-rangsorverseny, Tirana

Szabadfogás, 79 kg, 92 kg, 97 kg, 125 kg, női birkózás, 50 kg, 55 kg

10.30: selejtező. 13.30: elődöntő. 14.30: vigaszág. 18.00: helyosztó

DARTS

20.00: Premier League, Belfast (Tv: Sport2)

GOLF

PGA Tour

20.00: Palm Beach Classic (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

STRANDKÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

11.00: a férfi és női csoportkör sorsolása

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Industria Kielce (lengyel)

20.45: Sporting CP (portugál)–Aalborg (dán)

B-CSOPORT

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–Magdeburg (német)

20.45: Barca (spanyol)–HC Zagreb (horvát)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ

18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)

19.30: Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia)

20.30: Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE

Női Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

19.00: Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba

SZNÚKER

Home Nations Series

14.00 és 20.00: Welsh Open, Llandudno (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Acapulco

1.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Dubai

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Santiago

21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 500-as torna, Mérida

21.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Austin

18.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: EPS-Honvéd–Debreceni VSE-Master Good

NŐI OB I

ALSÓHÁZ

19.30: GYVSE-Uni Győr–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Szükséges a menedzser a profi sportban?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Ferencváros és a Ludogorec eddigi nyolc nemzetközi kupameccse

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve Kreisz Bálinttal és Szűcs Miklóssal

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-forduló után, sorsolás előtt. Jön a Football Forum Hungary és a budapesti BL-döntő, beszélgetés Dudás Hunorral

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor

17.00: Labdarúgás, kisvárosok nagy klubjai

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vízilabda, 50 éves a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Labdarúgás, a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzés felvezetése

18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Ludogorec Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

20.45: Kézilabda, élő közvetítés a PSG–Szeged férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág