Otthon kapott ki a Panathinaikosz; simán nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 29. fordulójában nyert a Dubai Basketball, a Hapoel Tel-Aviv, a Maccabi Tel-Aviv, a Paris Basketball, a Real Madrid és a Valencia.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia) 96–85 (24–17, 23–19, 28–22, 21–27)
Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 86–91 (17–30, 23–19, 23–19, 23–23)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz) 92–86 (29–19, 20–28, 24–17, 19–22)
Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol) 79–108 (16–35, 19–33, 23–25, 21–15)
Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 93–70 (19–12, 34–21, 25–14, 15–23)
Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia) 99–104 (29–29, 16–29, 25–22, 29–24)
Legfrissebb hírek
Gasper Potocnik távozik Sopronból, Baksa Szabolcs váltja
Kosárlabda
2026.02.18. 18:07
Ezek is érdekelhetik