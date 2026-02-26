Nemzeti Sportrádió

Otthon kapott ki a Panathinaikosz; simán nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.26. 22:58
null
Nem bírt a Valenciával a Baskonia (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 29. fordulójában nyert a Dubai Basketball, a Hapoel Tel-Aviv, a Maccabi Tel-Aviv, a Paris Basketball, a Real Madrid és a Valencia.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 29. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–ASVEL Villeurbanne (francia) 96–85 (24–17, 23–19, 28–22, 21–27)
Monaco (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 86–91 (17–30, 23–19, 23–19, 23–23)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Milan (olasz) 92–86 (29–19, 20–28, 24–17, 19–22)
Baskonia (spanyol)–Valencia (spanyol) 79–108 (16–35, 19–33, 23–25, 21–15)
Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 93–70 (19–12, 34–21, 25–14, 15–23)
Panathinaikosz (görög)–Paris Basketball (francia) 99–104 (29–29, 16–29, 25–22, 29–24)

TABELLA ITT!

 

férfi kosárlabda Euroliga férfi kosárlabda férfi kosár Euroliga
Legfrissebb hírek

Tovább száguld a címvédő Fenerbahce, szenved a Barca a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.02.25. 23:58

Férfi kosárlabda MK: fordulatos bronzmeccs, három ponttal nyert az ASE

Kosárlabda
2026.02.22. 19:03

Gasper Potocnik távozik Sopronból, Baksa Szabolcs váltja

Kosárlabda
2026.02.18. 18:07

Férfi kosárlabda: Rosco Allen volt a Brave Thunders legeredményesebb játékosa

Kosárlabda
2026.02.14. 10:38

Nem remegett meg a Panathinaikosz otthonában a Fenerbahce a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.02.13. 22:33

Otthon kapott ki a Barcelona; szoros meccset nyert meg az Olympiakosz a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.02.12. 23:32

Férfi kosár Euroliga: az utolsó előtti elkapta a Zalgirist, legyőzte baszk riválisát a Barcelona

Kosárlabda
2026.02.06. 23:45

Kikapott Dubaiban a Real Madrid a férfi kosár Euroligában – videó

Kosárlabda
2026.02.05. 23:35
Ezek is érdekelhetik