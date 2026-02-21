Nemzeti Sportrádió

Eddig tartott a madridiak tökéletes La Liga-menetelése Álvaro Arbeloa irányításával; hatgólos meccsen nyert az Atleti

2026.02.21. 23:00
Raúl Asencio pontatlanul csúszott be az Osasuna győztes gólja előtt (Fotó: Getty Images)
Az Osasuna otthonában ért véget a Real Madrid hibátlan bajnoki sorozata Álvaro Arbeloa irányításával: a fővárosiak a második félidőben Vinícius Júnior góljával egyenlítettek, de a hazaiaknál a csereként beálló Raúl García a 90. percben eldöntötte a három pont sorsát a 25. forduló szombati játéknapján.

OSASUNA–REAL MADRID

A Real Madrid a 38. percben tizenegyessel került hátrányba: Thibaut Courtois taposása miatt ítélt Alejandro Guintero González játékvezető, a rutinos horvát válogatott csatár, Ante Budimir pedig élt a saját maga által kiharcolt lehetőséggel.

A második játékrészben a madridiak előbb lesgólt jegyeztek Kylian Mbappé révén, nem sokkal később viszont szabályosan is összejött az egyenlítés: Vinícius Júnior érkezett Federico Valverde középre tett labdájára.

Az Osasuna ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, a 90. percben ugyanis a csereként beálló Raúl García látványosan becsapta a becsúszó Raúl Asenciót, Courtois pedig már nem tudta megfelelően zárni a szöget.

Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a Real Madrid, amely így nagy esélyt adott a Barcelonának a (vissza)előzésre a La Liga tabellájának élén: a katalánoknak ehhez a Levantét kell legyőzniük vasárnap. 2–1

ATLÉTICO MADRID–ESPANYOL

A manapság hullámzó teljesítményt nyújtó Atlético Madrid korán hátrányba került odahaza az Espanyol ellen, egy kontra végén Joffre Carreras volt eredményes. A félidő derekán Alexander Sörloth közeli lövésével egyenlítettek a „matracosok”, majd a szünet után Giuliano Simeone góljával lett meg a fordítás. A folytatásban Ademola Lookman egy közeli csukafejessel növelte az előnyt, majd a madridiak első gólját szerző norvég center volt ismét eredményes – ezúttal fejjel. A meccs hajrájában Edu Expósito még kozmetikázott az eredményen, de összességében magabiztos győzelmet aratott Diego Simeone együttese. 4–2

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid25193354–21+33 60 
2. Barcelona24191464–25+39 58 
3. Villarreal24153645–26+19 48 
4. Atlético Madrid25146542–23+19 48 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Espanyol251051031–37–6 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Osasuna25961030–29+1 33 
10. Real Sociedad2588937–38–1 32 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Girona2478924–38–14 29 
13. Sevilla24751231–39–8 26 
14. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
15. Alaves24751221–30–9 26 
16. Valencia24681025–37–12 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca24661229–39–10 24 
19. Levante24461426–41–15 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

 

