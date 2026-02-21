Eddig tartott a madridiak tökéletes La Liga-menetelése Álvaro Arbeloa irányításával; hatgólos meccsen nyert az Atleti

OSASUNA–REAL MADRID

A Real Madrid a 38. percben tizenegyessel került hátrányba: Thibaut Courtois taposása miatt ítélt Alejandro Guintero González játékvezető, a rutinos horvát válogatott csatár, Ante Budimir pedig élt a saját maga által kiharcolt lehetőséggel.

A második játékrészben a madridiak előbb lesgólt jegyeztek Kylian Mbappé révén, nem sokkal később viszont szabályosan is összejött az egyenlítés: Vinícius Júnior érkezett Federico Valverde középre tett labdájára.

Az Osasuna ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, a 90. percben ugyanis a csereként beálló Raúl García látványosan becsapta a becsúszó Raúl Asenciót, Courtois pedig már nem tudta megfelelően zárni a szöget.

Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a Real Madrid, amely így nagy esélyt adott a Barcelonának a (vissza)előzésre a La Liga tabellájának élén: a katalánoknak ehhez a Levantét kell legyőzniük vasárnap. 2–1

ATLÉTICO MADRID–ESPANYOL

A manapság hullámzó teljesítményt nyújtó Atlético Madrid korán hátrányba került odahaza az Espanyol ellen, egy kontra végén Joffre Carreras volt eredményes. A félidő derekán Alexander Sörloth közeli lövésével egyenlítettek a „matracosok”, majd a szünet után Giuliano Simeone góljával lett meg a fordítás. A folytatásban Ademola Lookman egy közeli csukafejessel növelte az előnyt, majd a madridiak első gólját szerző norvég center volt ismét eredményes – ezúttal fejjel. A meccs hajrájában Edu Expósito még kozmetikázott az eredményen, de összességében magabiztos győzelmet aratott Diego Simeone együttese. 4–2

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)

Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)