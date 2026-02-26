Hullámzó mérkőzésen a Szeged egygólos vereséget szenvedett a PSG otthonában

KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 12. FORDULÓ

Paris Saint-Germain (francia)–OTP Bank-Pick Szeged 29–28 (14–15)

Párizs, Stade Pierre de Coubertin. V: Bojan Lah, David Sok (szlovénok)

PSG: Green – Solé 4 (1), J. Omar 6, Konan, PRANDI 8, Peleka 2, STEINS 2. Csere: SYPRZAK 7 (2), Grébille, L. Karabatic, Gaudin. Edző: Stefan Madsen

SZEGED: MIKLER R. – Szilágyi B. 4 (2), Garciandia 4, Gottfridsson, Toto 3, Kukics 4, FRIMMEL 8. Csere: Thulin (kapus), Mackovsek, Kalaras 1, SMÁRASON 2, Bodó 2, Nikolics. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 15. p.: 11–6. 22. p.: 12–12. 28. p.: 12–15. 33. p.: 15–15. 41. p.: 19–19. 48. p.: 24–21. 53. p.: 25–24. 59. p.: 28–28. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/2

ÖSSZEFOGLALÓ

JANUS SMÁRASON VISSZATÉRT, így Michael Apelgren már „csak” három kulcsemberét, Bánhidi Bencét, Mario Sostaricot és Magnus Rödöt volt kénytelen nélkülözni Párizsban. A Szeged PSG elleni csütörtöki meccse nem kezdődött sokkal jobban, mint egy hete a Barcával szembeni, amikor a katalánok a szünetben tizeneggyel vezettek. A párizsi együttes az első 15 perc után 11–6-ra meglépett.

Ám ekkor magára talált a magyar csapat, Mikler Roland ugyanúgy elkezdett extraklasszis módban védeni, mint tavaly a rájátszás visszavágóján, amikor szintén a francia fővárosban kiütéses győzelemmel fordította a maga javára a párharcot. A védekezéssel párhuzamosan a támadójáték is összeállt, Sebastian Frimmel már az első félidőben hétszer volt eredményes, a Szeged pedig 9–1-es sorozatba kezdett (14–15).

Az egygólos vendégelőnyről elrajtoló második félidőben sokáig nem sikerült gólt szerezni, a nyolc percen át tartó „némaságot” Lazar Kukics törte meg. Smárason visszafutás közben a saját belemenésének a jogosságát kritizálta, amiért a játékvezetők kiállították őt. Emberelőnyben támadhatott a vezetés visszaszerzéséért a PSG, mégis Bodó Richárd lőtte a következő gólt.

Néhány pillanattal később már sikerült a hazaiaknak előnybe kerülni, a jól játszó Elohim Prandi járt túl Mikler eszén. A rutinos kapusra így sem lehetett senkinek egy rossz szava sem, ha nem véd magas szinten, akkor a 48. percben a PSG nem 24–21-re vezet, hanem ennél nagyobb különbséggel. Támadásban ekkortájt sok hiba jellemezte Smárasonék játékát, Michael Apelgren időkéréssel próbálta meg visszabillenteni a meccset a jó irányba.

Frimmel gyönyörű passzt adott a háta mögé Szilágyi Benjáminnak, a fiatal jobbszélső nem hibázott. A hajrára fordulva Kukics előbb felhozta mínusz egyre a csapatát, majd kiállíttatta magát. Ezt a két percet kegyetlenül kihasználta az amúgy elég visszafogott idényt produkáló ellenfél, amely az 55. percben ismét meglépett hárommal. Nem adta meg magát a Szeged, de az újabb visszazárkózást újabb kiállítás követte, Mikler jobb kézzel kivédte Prandi ziccerét, majd Frimmel egy kínai figura végén kiegyenlített.

Jahja Omar góljával hamar jött a válasz, de a végén ott volt Imanol Garciandia kezében a pontszerzés, azonban Jannick Green hárítani tudott. A PSG 29–28-ra legyőzte a Szegedet, és pontszámban utolérte a tabellán. Szintén csütörtök este az is eldőlt, hogy a lengyel Wisla Plock a címvédő német Magdeburg ellen kiharcolt döntetlenjével bebiztosította harmadik helyét a csoportban.

A magyar csapat legközelebb jövő hét csütörtökön lép pályára a BL-ben, amikor a dán GOG-t fogadja. Ám előtte még vasárnap este a K&H Ligában vár rá fontos rangadó a Tatabánya ellen.