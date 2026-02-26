Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Ludogorec 2–0 – ÉLŐ

De Jong megsérült a Barca edzésén, több mint egy hónapot hagy ki

V. H. L.V. H. L.
2026.02.26. 18:32
null
Frenkie de Jong előreláthatólag 3–4 hetet lesz kénytelen kihagyni (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Bajnokok Ligája Frenkie de Jong La Liga
Öt-hat hétig nem léphet pályára a Barcelona holland válogatott középpályása, Frenkie de Jong, aki a gránátvörös-kékek legutóbbi edzésén szenvedett combizomszakadást – adta hírül csütörtökön a Sport, amit megerősített a katalán klub.

Továbbra sem kerülik el a sérülések az FC Barcelonát – ezúttal a katalán középpálya kulcsembere, Frenkie de Jong dőlt ki hosszabb időre – közölte hivatalos honlapján a katalán klub.

A 28 éves, hatvannégyszeres holland válogatott labdarúgó a csapat legutóbbi edzésén szenvedett sérülést, az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy combizomszakadást szenvedett, s előreláthatólag öt-hat hétig lesz harcképtelen.

De Jongnak így biztosan ki kell hagynia az Atlético Madrid elleni Spanyol Kupa-negyeddöntő barcelonai visszavágóját – az első felvonást a fővárosban a „matracosok” nyerték meg 4–0-ra –, a PSG-vel vagy a Newcastle-lal játszandó idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcot, valamint a Villarreal, az Athletic Bilbao, a Sevilla és a Rayo Vallecano elleni bajnokikat.

A németalföldi játékos nem az egyetlen maródi a gránátvörös-kékeknél: Gavi artroszkópos térdműtétje után lábadozik, Andreas Christensen pedig keresztszalag-szakadás miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető.

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
FEBRUÁR 28., SZOMBAT
Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona25201467–25+42 61 
2. Real Madrid25193354–21+33 60 
3. Villarreal25163647–27+20 51 
4. Atlético Madrid25146542–23+19 48 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Celta Vigo25910634–27+7 37 
7. Espanyol251051031–37–6 35 
8. Athletic Bilbao251041129–35–6 34 
9. Osasuna25961030–29+1 33 
10. Real Sociedad2588937–38–1 32 
11. Sevilla25851232–39–7 29 
12. Getafe25851220–29–9 29 
13. Girona2478924–38–14 29 
14. Rayo Vallecano24681022–31–9 26 
15. Alaves24751221–30–9 26 
16. Valencia25681126–39–13 26 
17. Elche255101032–37–5 25 
18. Mallorca25661329–41–12 24 
19. Levante25461526–44–18 18 
20. Oviedo24381316–39–23 17 

 

FC Barcelona Bajnokok Ligája Frenkie de Jong La Liga
Legfrissebb hírek

Három játékosától is megválhat az Inter a BL-kiesés után – sajtóhír

Bajnokok Ligája
6 órája

Ijesztő sérülése után üzent a Real Madrid hátvédje

Bajnokok Ligája
6 órája

„Szükségünk volt erre, de őszintén, még sok mindenben kell fejlődnünk” – Victor Osimhen a Juventus kiejtése után

Bajnokok Ligája
12 órája

Teljes a mezőny, ez a 16 csapat várja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének pénteki sorsolását

Bajnokok Ligája
19 órája

Elmaradt az újabb olasz csoda: a Juve hiába állt fel 10 emberrel a padlóról, a Galata jutott tovább!

Bajnokok Ligája
19 órája

A Monaco megint vezetett, de a PSG megint talpra állt – nyolcaddöntős a címvédő

Bajnokok Ligája
20 órája

Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen

Bajnokok Ligája
20 órája

Dráma a köbön: kétgólos hátrányát megfordítva, 98. perces büntetővel ejtette ki a BVB-t az Atalanta

Bajnokok Ligája
22 órája
Ezek is érdekelhetik