De Jong megsérült a Barca edzésén, több mint egy hónapot hagy ki

Továbbra sem kerülik el a sérülések az FC Barcelonát – ezúttal a katalán középpálya kulcsembere, Frenkie de Jong dőlt ki hosszabb időre – közölte hivatalos honlapján a katalán klub.

A 28 éves, hatvannégyszeres holland válogatott labdarúgó a csapat legutóbbi edzésén szenvedett sérülést, az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy combizomszakadást szenvedett, s előreláthatólag öt-hat hétig lesz harcképtelen.

De Jongnak így biztosan ki kell hagynia az Atlético Madrid elleni Spanyol Kupa-negyeddöntő barcelonai visszavágóját – az első felvonást a fővárosban a „matracosok” nyerték meg 4–0-ra –, a PSG-vel vagy a Newcastle-lal játszandó idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős párharcot, valamint a Villarreal, az Athletic Bilbao, a Sevilla és a Rayo Vallecano elleni bajnokikat.

A németalföldi játékos nem az egyetlen maródi a gránátvörös-kékeknél: Gavi artroszkópos térdműtétje után lábadozik, Andreas Christensen pedig keresztszalag-szakadás miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető.

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)