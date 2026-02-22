A Barcelona sorozatban a 17. bajnokiját is megnyerte otthon a Levante ellen

Barcelona–Levante

KÖNNYEDÉN GYŐZÖTT a Barcelona a Levante ellen vasárnap délután, és ezzel ismét átvette a vezetést a tabellán. A Real Madrid szombat este meglepetésre 2–1-re kikapott az Osasuna otthonában, így a címvédő azzal a tudattal léphetett pályára, hogy ha nyer, akkor élre áll a La Ligában. Hansi Flick együttese pedig nem hibázott.

Öt perc sem telt el mérkőzésből, és Marc Bernal góljával máris vezettek a hazaiak. Raphinha jobb oldali szöglete után került át a labda a bal oldalra, majd Eric García passza után becsúszva lőtt a kapuba a 18 éves középpályás. Ezzel elég gyorsan jelezte, hogy jó ötlet volt a kezdőcsapatba nevezni. Ebben a bajnoki évadban ez csupán másodszor fordult elő, ezt megelőzően novemberben, az Alavés ellen kapott egy félidőt. Azóta legfeljebb csereként lépett pályára, de soha nem játszott fél óránál többet. Igaz, a Barca jelenlegi középpályájára nem egyszerű bekerülni. Főleg, hogy a combsérüléséből felépülő Pedri is ott volt a kispadon, és a hírek szerint hamarosan Gavi is újfent bevethető lesz.

A Barcelona korábban 16 bajnoki mérkőzést játszott otthon a Levantéval, és mindet meg is nyerte. A spanyol élvonalban ez a győzelmi szám – százszázalékos mutató mellett – rekord volt minden csapat hazai mérlegét figyelembe véve. A mérleg tovább javult, simán megszületett a 17. győzelem is. Tovább javult a LIGACSÚCS

„Tisztában vagyok, mennyire nehéz kivívni a helyem a kezdőcsapatban, de mindent megteszek, hogy ez sikerüljön – mondta a lefújás után Marc Bernal a Movistarnak. – Ennek a gólomnak is ugyanúgy örültem, mint az elsőnek. Nagyon hálás vagyok az édesapámnak és a fizioterapeutámnak, akik rengeteget segítettek, amíg a térdsérülésem miatt csaknem egy évig nem játszhattam.”

Ez volt a második gólja a bajnokságban, az előzőt a legutóbbi hazai mérkőzésen, a Mallorca elleni 3–0 alkalmával lőtte. Vagyis sorozatban másodszor volt eredményes a Spotify Camp Nouban, és ha így folytatja, akkor valószínűsíthető, hogy a jövőben egyre több játéklehetőséget kap. Az első félidő végén Frenkie de Jong is betalált, a holland középpályás több mint egy év elteltével szerzett gólt a bajnokságban. Legutóbb tavaly január végén, a Valencia elleni 7–1 során talált be.

A 66. percben hármat cseréltek a hazaiak, Marc Bernal mellett lement Robert Lewandowski és Dani Olmo, a helyükre pedig Ferran Torres, Fermín López és Pedri érkezett. Utóbbit hangosan éltették a szurkolók, ebből is érződik, hogy az egy hónap kihagyás után visszatérő középpályás mennyire fontos láncszeme a csapatnak. Akárcsak Fermín, aki újra megmutatta, milyen kiváló rúgótechnikája van, és 18 méterről lőtt hatalmas gólt. A saját nevelésű középpályás ballábas lövése a bal oldali kapufáról pattant a kapu jobb oldalába. A 89. percben pedig majdnem duplázott, de a közeli, két méterről leadott lövését hatalmas bravúrral védte Mathew Ryan, a Levante kapusa. A lényegen azonban ez nem változtatott, a katalánok végig uralták a találkozót, és nagy kedvvel futballozva simán, 3–0-ra győztek.

Jó napja volt a Barcelona középpályásainak, a csapat pedig könnyedén futballozott, ezzel az Atlético Madrid elleni kupazakó (0–4) és a Girona elleni bajnoki vereség (1–2) után újra nyerni tudott, amivel az első helyről várhatja a folytatást.

Getafe–Sevilla

A togói Djene már a kilencedik piros lapját kapta a spanyol élvonalban. Amióta a Getafe játékosa (2017–2018-as idény), senki mást sem állítottak ki annyiszor a teljes ligában, mint őt. Djibril Sow a negyedik gólját jegyezte ebben az évadban (21 meccsen), így eredményesebb, mint az első két teljes idényében. 0–1

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Barcelona–Levante 3–0 (Bernal 3., F. de Jong 32., F. López 81.)

Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)

Kiállítva: Djene (Getafe, 26.)

Később

18.30: Celta Vigo–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Valencia (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)

Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)