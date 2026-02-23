La Liga: portugál hátvédje teljesítményét dicsérte Flick a Levante elleni győzelem után

A Real Madrid meglepő 2–1-es pamplonai veresége után a Levante elleni vasárnapi 3–0-s győzelmével visszavette az első helyet a spanyol élvonalban a Barcelona. A katalánok középpályásai különösen kitettek a magukért, hiszen az első félidőben Marc Bernal és Frenkie de Jong talált az Osasuna kapujába – mindkettőjüknek ez volt az első gólja az idényben –, a másodikban pedig az Fermín López, aki a 66. percben Dani Olmót váltotta.

A mérkőzés után gránátvörös-kékek vezetőedzője, Hansi Flick érthető örömmel nyilatkozott a sajtónak, különösen azután, hogy az előző fordulóban csapata 2–1-re kikapott a katalán derbin a Gironától.

„Nagyon jól reagáltunk az utóbbi hetekben történtekre, s pont erre volt szükségünk – utalt a gironai botlásra és a Spanyol Kupában az Atlético Madridtól kapott 4–0-s zakóra a német tréner. – Sokat beszélgettünk a fiúkkal, és ez a pályán is visszaköszönt. Nagyon fontos volt, hogy mihamarabb gólt szerezzünk, ami sikerült is, és komoly önbizalmat adott a csapatnak. Percről percre egyre jobban játszottunk, s teljesen megérdemelten győztünk. Fontos, hogy ismét az élre álltunk, de még nagyon sok van hátra az idényből.”

Bár a gólokat a középpályások szerezték, a Barca legjobbja az Al-Hilaltól januárban kölcsönvett Joao Cancelo volt, aki a magabiztos védekezés mellett a támadásokhoz is sokat tett hozzá – De Jong találatánál ő adta a gólpasszt a holland játékmesternek.

„Joao ma megmutatta, mit is tud valójában. Gólhelyzeteket teremtett és remekül játszott, különösen az első félidőben. Fantasztikus futballista, aki nagyon sokat segíthet nekünk” – idézi a Marca a 60 éves szakembert.

A találkozóval kapcsolatban Cancelo is megszólalt, s elárulta, év eleji érkezése óta eddig miért nem kapott több lehetőséget Flicktől.

„Nem a legjobb fizikai állapotban kerültem a Barcelonához, a kondícióm nem volt olyan, mint a többieké. Lépésről lépésre nyerem vissza az erőmet. Hansi Flick és a klub sokat követel, de nekünk ez kifejezetten tetszik – fogalmazott a játékos. – Érkezésem óta most játszottam a legjobban, azt hiszem, sikerült élnem a lehetőséggel. Jól edzettem, és éreztem, hogy megkapom a sanszot a bizonyításra. Amikor az edzésmunkád megfelelő, a dolgok szinte maguktól jönnek a pályán.”

SPANYOL LA LIGA

25. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Barcelona–Levante 3–0 (Bernal 3., F. de Jong 32., F. López 81.)

Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)

Kiállítva: Djene (26., Getafe)

Celta Vigo–Mallorca 2–0 (I. Aspas 85., 90+5. – az első 11-esből)

Villarreal–Valencia 2–1 (Comesana 31., P. Gueye 45+6. – 11-esből, ill. Ramazani 27. – 11-esből)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)

Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)

Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)

Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)

Pénteken játszották

Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)