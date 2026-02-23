Nemzeti Sportrádió

La Liga: portugál hátvédje teljesítményét dicsérte Flick a Levante elleni győzelem után

V. H. L.V. H. L.
2026.02.23. 10:11
null
Hansi Flick (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Hansi Flick Joao Cancelo Levante La Liga
Hansi Flick az eddig kevesebb lehetőséghez jutó Joao Cancelo játékát méltatta a Levante elleni 3–0-s siker után, a portugál szárnyvédő szerint a német szakember módszerei jó hatással vannak a gránátvörös-kékek játékosaira.

A Real Madrid meglepő 2–1-es pamplonai veresége után a Levante elleni vasárnapi 3–0-s győzelmével visszavette az első helyet a spanyol élvonalban a Barcelona. A katalánok középpályásai különösen kitettek a magukért, hiszen az első félidőben Marc Bernal és Frenkie de Jong talált az Osasuna kapujába – mindkettőjüknek ez volt az első gólja az idényben –, a másodikban pedig az Fermín López, aki a 66. percben Dani Olmót váltotta.

A mérkőzés után gránátvörös-kékek vezetőedzője, Hansi Flick érthető örömmel nyilatkozott a sajtónak, különösen azután, hogy az előző fordulóban csapata 2–1-re kikapott a katalán derbin a Gironától.

„Nagyon jól reagáltunk az utóbbi hetekben történtekre, s pont erre volt szükségünk – utalt a gironai botlásra és a Spanyol Kupában az Atlético Madridtól kapott 4–0-s zakóra a német tréner. – Sokat beszélgettünk a fiúkkal, és ez a pályán is visszaköszönt. Nagyon fontos volt, hogy mihamarabb gólt szerezzünk, ami sikerült is, és komoly önbizalmat adott a csapatnak. Percről percre egyre jobban játszottunk, s teljesen megérdemelten győztünk. Fontos, hogy ismét az élre álltunk, de még nagyon sok van hátra az idényből.”

Bár a gólokat a középpályások szerezték, a Barca legjobbja az Al-Hilaltól januárban kölcsönvett Joao Cancelo volt, aki a magabiztos védekezés mellett a támadásokhoz is sokat tett hozzá – De Jong találatánál ő adta a gólpasszt a holland játékmesternek.

„Joao ma megmutatta, mit is tud valójában. Gólhelyzeteket teremtett és remekül játszott, különösen az első félidőben. Fantasztikus futballista, aki nagyon sokat segíthet nekünk” – idézi a Marca a 60 éves szakembert.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports
Joao Cancelo remekelt a Levante ellen (Fotó: Getty Images)

A találkozóval kapcsolatban Cancelo is megszólalt, s elárulta, év eleji érkezése óta eddig miért nem kapott több lehetőséget Flicktől.

„Nem a legjobb fizikai állapotban kerültem a Barcelonához, a kondícióm nem volt olyan, mint a többieké. Lépésről lépésre nyerem vissza az erőmet. Hansi Flick és a klub sokat követel, de nekünk ez kifejezetten tetszik – fogalmazott a játékos. – Érkezésem óta most játszottam a legjobban, azt hiszem, sikerült élnem a lehetőséggel. Jól edzettem, és éreztem, hogy megkapom a sanszot a bizonyításra. Amikor az edzésmunkád megfelelő, a dolgok szinte maguktól jönnek a pályán.”

SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Barcelona–Levante 3–0 (Bernal 3., F. de Jong 32., F. López 81.)
Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)
Kiállítva: Djene (26., Getafe)
Celta Vigo–Mallorca 2–0 (I. Aspas 85., 90+5. – az első 11-esből)
Villarreal–Valencia 2–1 (Comesana 31., P. Gueye 45+6. – 11-esből, ill. Ramazani 27. – 11-esből)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona25201467–25+4261
  2. Real Madrid25193354–21+3360
  3. Villarreal25163647–27+2051
  4. Atlético Madrid25146542–23+1948
  5. Betis25119540–30+1042
  6. Celta Vigo25910634–27+737
  7. Espanyol251051031–37–635
  8. Athletic Bilbao251041129–35–634
  9. Osasuna25961030–29+133
10. Real Sociedad2588937–38–132
11. Sevilla25851232–39–729
12. Getafe25851220–29–929
13. Girona2478924–38–1429
14. Rayo Vallecano24681022–31–926
15. Alavés24751221–30–926
16. Valencia25681126–39–1326
17. Elche255101032–37–525
18. Mallorca25661329–41–1224
19. Levante25461526–44–1818
20. Oviedo24381316–39–2317

 

 

FC Barcelona Hansi Flick Joao Cancelo Levante La Liga
Legfrissebb hírek

A Barcelona sorozatban a 17. bajnokiját is megnyerte otthon a Levante ellen

Spanyol labdarúgás
18 órája

Eddig tartott a madridiak tökéletes La Liga-menetelése Álvaro Arbeloa irányításával

Spanyol labdarúgás
2026.02.21. 23:00

Az Atlético legyőzése után csak ikszelt a Rayo Vallecano

Spanyol labdarúgás
2026.02.21. 18:33

A Sociedad őrült mérkőzésen fordított az Oviedo ellen, iksz lett a vége

Spanyol labdarúgás
2026.02.21. 16:08

Guruzeta duplája döntött, bilbaói vereségével kilenc tétmeccs óta nyeretlen az Elche

Spanyol labdarúgás
2026.02.20. 23:11

Egygólos Villarreal-győzelem a bepótolt tartományi derbin a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2026.02.18. 22:34

„Nincs véleménye? Akkor nekem sincs” – faképnél hagyta az újságírót Flick

Spanyol labdarúgás
2026.02.17. 10:53

Meglepetés a Montiliviben: a Girona hátrányból felállva győzte le a Barcelonát

Spanyol labdarúgás
2026.02.16. 22:58
Ezek is érdekelhetik