La Liga: portugál hátvédje teljesítményét dicsérte Flick a Levante elleni győzelem után
A Real Madrid meglepő 2–1-es pamplonai veresége után a Levante elleni vasárnapi 3–0-s győzelmével visszavette az első helyet a spanyol élvonalban a Barcelona. A katalánok középpályásai különösen kitettek a magukért, hiszen az első félidőben Marc Bernal és Frenkie de Jong talált az Osasuna kapujába – mindkettőjüknek ez volt az első gólja az idényben –, a másodikban pedig az Fermín López, aki a 66. percben Dani Olmót váltotta.
A mérkőzés után gránátvörös-kékek vezetőedzője, Hansi Flick érthető örömmel nyilatkozott a sajtónak, különösen azután, hogy az előző fordulóban csapata 2–1-re kikapott a katalán derbin a Gironától.
„Nagyon jól reagáltunk az utóbbi hetekben történtekre, s pont erre volt szükségünk – utalt a gironai botlásra és a Spanyol Kupában az Atlético Madridtól kapott 4–0-s zakóra a német tréner. – Sokat beszélgettünk a fiúkkal, és ez a pályán is visszaköszönt. Nagyon fontos volt, hogy mihamarabb gólt szerezzünk, ami sikerült is, és komoly önbizalmat adott a csapatnak. Percről percre egyre jobban játszottunk, s teljesen megérdemelten győztünk. Fontos, hogy ismét az élre álltunk, de még nagyon sok van hátra az idényből.”
Bár a gólokat a középpályások szerezték, a Barca legjobbja az Al-Hilaltól januárban kölcsönvett Joao Cancelo volt, aki a magabiztos védekezés mellett a támadásokhoz is sokat tett hozzá – De Jong találatánál ő adta a gólpasszt a holland játékmesternek.
„Joao ma megmutatta, mit is tud valójában. Gólhelyzeteket teremtett és remekül játszott, különösen az első félidőben. Fantasztikus futballista, aki nagyon sokat segíthet nekünk” – idézi a Marca a 60 éves szakembert.
A találkozóval kapcsolatban Cancelo is megszólalt, s elárulta, év eleji érkezése óta eddig miért nem kapott több lehetőséget Flicktől.
„Nem a legjobb fizikai állapotban kerültem a Barcelonához, a kondícióm nem volt olyan, mint a többieké. Lépésről lépésre nyerem vissza az erőmet. Hansi Flick és a klub sokat követel, de nekünk ez kifejezetten tetszik – fogalmazott a játékos. – Érkezésem óta most játszottam a legjobban, azt hiszem, sikerült élnem a lehetőséggel. Jól edzettem, és éreztem, hogy megkapom a sanszot a bizonyításra. Amikor az edzésmunkád megfelelő, a dolgok szinte maguktól jönnek a pályán.”
SPANYOL LA LIGA
25. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
Barcelona–Levante 3–0 (Bernal 3., F. de Jong 32., F. López 81.)
Getafe–Sevilla 0–1 (Sow 64.)
Kiállítva: Djene (26., Getafe)
Celta Vigo–Mallorca 2–0 (I. Aspas 85., 90+5. – az első 11-esből)
Villarreal–Valencia 2–1 (Comesana 31., P. Gueye 45+6. – 11-esből, ill. Ramazani 27. – 11-esből)
Hétfőn játsszák
21.00: Deportivo Alavés–Girona (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Osasuna–Real Madrid 2–1 (Budimir 38. – 11-esből, R. García 90., ill. Vinícius Jr. 73.)
Atlético Madrid–Espanyol 4–2 (Sörloth 21., 72., G. Simeone 49., Lookman 58., ill. J. Carreras 6., Expósito 80.)
Real Sociedad–Oviedo 3–3 (Óskarsson 64., 90., Caleta-Car 87., ill. Vinas 52., 52., Bailly 90+2.)
Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Bakambu 16., ill. Palazón 42.)
Pénteken játszották
Athletic Bilbao–Elche 2–1 (Guruzeta 64., 89. – 11-esből, ill. André Silva 68. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|25
|20
|1
|4
|67–25
|+42
|61
|2. Real Madrid
|25
|19
|3
|3
|54–21
|+33
|60
|3. Villarreal
|25
|16
|3
|6
|47–27
|+20
|51
|4. Atlético Madrid
|25
|14
|6
|5
|42–23
|+19
|48
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Celta Vigo
|25
|9
|10
|6
|34–27
|+7
|37
|7. Espanyol
|25
|10
|5
|10
|31–37
|–6
|35
|8. Athletic Bilbao
|25
|10
|4
|11
|29–35
|–6
|34
|9. Osasuna
|25
|9
|6
|10
|30–29
|+1
|33
|10. Real Sociedad
|25
|8
|8
|9
|37–38
|–1
|32
|11. Sevilla
|25
|8
|5
|12
|32–39
|–7
|29
|12. Getafe
|25
|8
|5
|12
|20–29
|–9
|29
|13. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|14. Rayo Vallecano
|24
|6
|8
|10
|22–31
|–9
|26
|15. Alavés
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|16. Valencia
|25
|6
|8
|11
|26–39
|–13
|26
|17. Elche
|25
|5
|10
|10
|32–37
|–5
|25
|18. Mallorca
|25
|6
|6
|13
|29–41
|–12
|24
|19. Levante
|25
|4
|6
|15
|26–44
|–18
|18
|20. Oviedo
|24
|3
|8
|13
|16–39
|–23
|17