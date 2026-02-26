Röplabda: a Vasas megnyerte a Békéscsaba elleni elődöntő első felvonását

Már fél órával a találkozó kezdése előtt megadta az alaphangot a Vasas szurkolók „zenekara” dudákkal és dobokkal, s egészen a meccs végéig nem is lankadtak. A Vasas-szektor tele volt, a csabai, ha nem is üres, de eléggé hézagos, itt a Vasas utánpótlásjátékosai voltak többségben. Ez persze egy csütörtöki munkanapon nem is csoda, na meg a csabaiak sem úgy muzsikáltak eddig, ahogyan a szurkolótáboruk megszokta. Tavaly a bajnoki döntőben találkozott a két csapat, s az esetek többségében ott is szoktak. Ezúttal azonban csak az egyik csapat jut be.

A vendégek viszont meglepően jól kezdték a mérkőzést, egyrészt tartani tudták a lépést a házigazdákkal, majd 9:7 után sorozatban hat pontot szerezve fordítottak és az előnyt megőrizve meg is nyerték az első játszmát. Hogy aztán a másodikban már 17:7-nél rájuk számolhasson a Vasas-tábor, mert ez a meccs bántóan sima volt. A legemlékezetesebb esemény, amikor Papp Orsolya belenézett egy ütésbe, s bár a következő labdamenetben már ő szerezte a pontot, utána inkább lecserélték, hogy jegelhesse az arcát.

A következő két felvonás viszont fordulatos volt – a harmadikban pályára lépett a csabaiaknál az Olaszországból a napokban hazatért válogatott center, Kump Alíz is –, azonban ezeknek a végjátékában rendre a fővárosiak domináltak, és végül Karin Sunderliková ászával le is zárták a találkozót. Folytatás jövő kedden, Békéscsabán.

RÖPLABDA

Női Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

Vasas Óbuda–MBH-Békéscsaba 3:1 (–22, 11, 21, 21)

Folyondár u., 350 néző. V: Varga A., Mezőffy Zs.

VASAS ÓBUDA: GLEMBOCZKI 14, Ariail 12, Leite 6, Ohwobete 10, PAPP 13, SUNDERLIKOVÁ 22. Csere: Juhár (liberó), Boskó, Zsombók E., Fekete F. 1. Edző: Janisz Athanaszopulosz

BÉKÉSCSABA: NÉMETH L. 12, Krivosijszka 12, Allard 4, SCHLEGEL MOSEGUI 12, Orosz 4, Robinson 13. Csere: Nánási, Isanovic, Gajdács 1, Kump 1. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:3, 5:4, 8:6, 9:13, 10:15, 16:17, 19:22, 20:24. 2. játszma: 1:0, 2:3, 13:4, 14:7, 18:7, 22:11. 3. játszma: 3:0, 4:3, 8:6, 9:11, 13:11, 14:17, 20:17, 20:19, 22:21. 4. játszma: 1:2, 4:3, 4:5, 7:6, 12:9. 14:10, 15:13, 18:14, 19:18, 23:21

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Az első szettben egyáltalán nem úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, mindennek az ellenkezőjét csináltuk, mint amit megbeszéltünk. Ebben az is benne volt, hogy jó ideje nem volt ilyen nehéz összecsapásunk, de aztán a második felvonásra feltámadtunk és a szezon egyik legjobb produkciójával rukkoltunk elő. A harmadik és negyedik felvonásban apróságok döntöttek.

Nagy Péter: – Hiányzott a rutin, a Vasas sok-sok ilyen meccset játszott már. Ez nem kifogás, hanem tanulási folyamat, belekalkuláltuk a mérkőzésbe, ettől függetlenül a harmadik és a negyedik játszmában is adódtak olyan szituációk, amikor sikerült egy-két ponttal elmenni. A Vasas folyamatosan presszionált a szervákkal és ott elég buta hibákat is elkövettünk, egy ilyen helyzetben ez nem fér bele. Ezt most letudtunk, tapasztalatot szereztünk, a következő meccsen remélhetőleg eggyel higgadtabban és érettebben tudunk játszani.