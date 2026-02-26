Három magyar lesz egyszerre pályán a BL-ben?; Golomán György: A papírforma francia sikert ígér, de...

Nemzeti Sportrádió

2026.02.26.
Szakmai partnerünk, a Cube az elmúlt években számos elemzésünket színesítette, ezúttal az adatelemző cég munkatársait kérdeztük, hogyan segítik és segíthetik a magyar futballt. Nemrégiben Belgiumban öt első és két másodosztályú klubot is meglátogattak, s jártak a Belga Labdarúgó-szövetségnél, hogy megnézzék: milyen folyamatok zajlanak, hogyan dolgoznak, mi fontos nekik, milyen eszközeik vannak, illetve azt, hogy néz ki a döntéshozatali láncuk. Belgium olyan közeg, ahol a klubok közül több a futballvilág szűk élvonalába tartozik az adatok felhasználását illetően. Jóval telítettebb ebből a szempontból a nyugati piac, mint a kelet-európai, de az nem igaz, hogy nem lehet magyar cégként fejlettebb piacokon érvényesülni.

Pénteken Szombathelyen, vasárnap Le Mans-ban csap össze világbajnoki selejtezőn a magyar és a francia férfi kosárlabda-válogatott. A Spanyolországban légióskodó Golomán György bízik benne, hogy az első meccsen el tudjuk kapni a csoportfavoritot. Klubjánál, a Lleida Basquetnél nem örültek, hogy csatlakozik a magyar kerethez, hiszen hetek óta fájlalja a bokáját. A 29 éves center elismerte, „folyamatosan kezelik, hogy javuljon a franciák elleni két meccsre, de pihenni nincs idő, valószínűleg ezt az idényt már fájdalmakkal kell végigcsinálnom”. A 211 centiméter magas játékos szereplésére nagy szükség van, mert a honosított Nate Reuvers most nem áll a stáb rendelkezésére, így a palánk alatt csupa fiatal, Maronka Zsombor, Filipovity Péter, Flasár Zalán vagy éppen Meleg Gergő segítheti.

A Liverpool-szurkolók figyelme egy ideje már a következő bajnokságra irányul, pontosabban a nyári átigazolási időszakra. Szoboszlai Dominikot nemcsak a szurkolók, hanem a helyi sajtó is gyakorlatilag már most az idény legjobbjának könyveli el; a magyar futballista jelenleg is tárgyal a 2028 nyarán lejáró szerződésének meghosszabbításáról. Ugyanakkor a Real Madrid figyeli válogatottunk csapatkapitányát, csakúgy, mint Alexis Mac Allistert, sőt, immár Florian Wirtzet is. Mindez egyelőre csak spekuláció, ám ha az említett trióból csak egy is elhagyja a Liverpoolt, az alapjaiban befolyásolja a nyári lehetőségeket.

