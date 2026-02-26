Gavriel Kanikovszki: Egy álmunk vált valóra, de itt nem akarunk megállni

„Fantasztikus érzés volt gólt szerezni – mondta az M4 Sport kamerája előtt Gavriel Kanikovszki, a zöld-fehérek középpályása. – Be akartunk jutni a következő körbe, és nagyon örülök neki, hogy ilyen közönség előtt ez sikerült. Egy álmunk vált valóra, de itt nem akarunk megállni, még tovább szeretnénk jutni, hogy folytassuk ezt az utazást az Európa-ligában.”

„Az első félidőben nagyon profik voltunk, jól játszottunk, de szerintem ugyanez történt kint is – kezdte Gróf Dávid, az FTC kapusa. – Most berúgtuk a helyzeteiket, miközben Bulgáriában túl keveset értékesítettünk. Nagy alázattal játszottunk, ami jellemző volt ránk az Európa-liga-szereplésünk nagy részében is. Csapatként, egymásért küzdöttünk, nagy lelkesedéssel, és amikor csúsztunk-másztunk, mindig sikeresek voltunk. A meccs előtt azt mondtam Bamidele Yusufnak és Lenny Josephnek, hogy kergessék őrületbe az ellenfelet, akárcsak engem az edzéseken, mert nagyon kellemetlenek tudnak lenni, és szerintem nagyon jól is futballoztak.”

Gróf Dávid a Nemzeti Sportnak is nyilatkozott.

Ötvös Bencéről és Ibrahim Cisséről is kérdezték a kapust, mivel mindkét játékost sérülés miatt kellett lecserélni: „Cissé egy szerencsétlen esetnél már az első félidőben rosszul érkezett a kezére, amely amúgy is fájt neki – eddig bírta, óriásit küzdött. Bence állapotáról sajnos sokat nem tudok.”

A második gól szerzője, Kristoffer Zachariassen így értékelt: „Nagyon boldogok vagyunk, zajlik az ünneplés az öltözőben. Rendkívül kemény mérkőzés volt, de végül elértük azt az eredményt, amit akartunk, és amire szükségünk volt. Most örülünk, de már készen kell állnunk vasárnapra, mert jön a következő bajnoki meccs, amely nagyon fontos lesz.”

A norvég labdarúgó a saját teljesítményéről is beszélt: „Amikor a padon ül az ember, mindig készen kell állni, mert bármikor bármi történhet. Sajnálatos esemény, hogy Bence megsérült, de készen kell állni, hogy jól lehessen beszállni. A gól előtt Yusuftól kaptam a labdát, jól sikerült átvennem, és jó pozícióban is voltam. Gondolkodtam, passzoljak-e, de úgy voltam vele, hogy ellövöm, és nagyon boldog voltam, amikor láttam, hogy a labda utat talál a kapuba. Mindenki jó munkát végzett, ez fantasztikus csapatteljesítmény volt. Az ellenfélnek talán egy jó negyedórája volt a második félidő elején, de a mérkőzés többi része rólunk szólt, és talán több gólt is szerezhettünk volna.”

„Nagyon jól sikerült reagálnunk a váratlan helyzetekre, a sérülések miatt is fontos, hogy mindenki játéklehetőséget kap, rotálja a szakmai stáb a csapatot, és ez ilyenkor előnyünkre válik – vélekedett Szalai Gábor, a Ferencváros védője. – Fantasztikus hangulat volt a mérkőzésen, már a bemelegítésnél lehetett érezni, hogy ez különleges meccs lesz. A szurkolók is 110 százalékot adtak bele, sokan is kijöttek, ez szerintem mindig pluszerőt ad egy hazai csapatnak – a szurkolótábor most tényleg a 12. játékosunk volt.”

A hajráról is szót ejtett a hátvéd: „Nyilván a végén már feljött a belső védőjük, felívelésekkel próbálkoztak. Volt már olyan mérkőzésünk, amikor törte a háló a hátunkat, és azt éreztük, tényleg bármelyik pillanatban gólt kaphatunk, most viszont nem ez volt a helyzet, jól megoldottuk a feladatunkat. Nagy eredmény a klubnak és minden játékosnak, hogy ott vagyunk a nyolcaddöntőben, de már péntektől készülünk a nagyon fontos vasárnapi bajnokinkra.”