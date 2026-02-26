Ezek a csapatok folytatják az Európa-liga és a Konferencialiga nyolcaddöntőjében
EURÓPA-LIGA
A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült (lásd az alábbi ábrát – forrás: uefa.com), sőt az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet.
A pénteki sorsoláson a szereposztás válik véglegessé: minden csapat megismeri az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a isztambuli döntőt.
A KORÁBBAN ELKÉSZÍTETT ÁGRAJZ
A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK
Kiemelt: PORTO (portugál), BRAGA (portugál)
Nem kiemelt: VfB STUTTGART (német), FERENCVÁROS
Kiemelt: MIDTJYLLAND (dán), REAL BETIS (spanyol)
Nem kiemelt: PANATHINAIKOSZ (görög), NOTTINGHAM FOREST (angol)
Kiemelt: FREIBURG (német), ROMA (olasz)
Nem kiemelt: GENK (belga), BOLOGNA (olasz)
Kiemelt: LYON (francia), ASTON VILLA (angol)
Nem kiemelt: CELTA VIGO (spanyol), LILLE (francia)
Kiemelés: az alapszakasz 1–8. helyezettje lesz kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők játsszák hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.
Sorsolás: február 27., 13.00, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A 2025–2026-OS EURÓPA-LIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|Nyolcaddöntő
február 27.
március 12., 19.
|Negyeddöntő
február 27.
április 9., 16.
|Elődöntő
február 27.
április 30., május 7.
|Döntő
május 20., Isztambul, Besiktas-stadion
KONFERENCIALIGA
A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült (lásd az alábbi ábrát – forrás: uefa.com), sőt az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet.
A pénteki sorsoláson a szereposztás válik véglegessé: minden csapat megismeri az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a lipcsei döntőt.
A KORÁBBAN ELKÉSZÍTETT ÁGRAJZ
A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK
Kiemelt: RAYO VALLECANO (spanyol), SAHTAR DONECK (ukrán)
Nem kiemelt: LECH POZNAN (lengyel), SAMSUNSPOR (török)
Kiemelt: AEK ATHÉN (görög), SPARTA PRAHA (cseh)
Nem kiemelt: AZ (holland), CELJE (szlovén)
Kiemelt: MAINZ (német), AEK LARNACA (ciprusi)
Nem kiemelt: CRYSTAL PALACE (angol), SIGMA OLOMOUC (cseh)
Kiemelt: STRASBOURG (francia), RAKÓW CZESTOCHOWA (lengyel)
Nem kiemelt: FIORENTINA (olasz), RIJEKA (horvát)
Kiemelés: az alapszakasz 1–8. helyezettje lesz kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők játsszák hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.
Sorsolás: február 27., 14.00, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A 2025–2026-OS KONFERENCIALIGA MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|Nyolcaddöntő
február 27.
március 12., 19.
|Negyeddöntő
február 27.
április 9., 16.
|Elődöntő
február 27.
április 30., május 7.
|Döntő
május 27., Lipcse, Red Bull Aréna