Ezek a csapatok folytatják az Európa-liga és a Konferencialiga nyolcaddöntőjében

2026.02.26. 23:36
A csütörtöki nyolc-nyolc továbbjutóval teljessé vált a labdarúgó Európa-liga és Konferencialiga nyolcaddöntőjének mezőnye. A folytatás sorsolása pénteken lesz: véglegessé válik az isztambuli, illetve a lipcsei döntőig vezető ágrajz. Íme, a legfontosabb tudnivalók!

EURÓPA-LIGA

A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült (lásd az alábbi ábrát – forrás: uefa.com), sőt az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet.

A pénteki sorsoláson a szereposztás válik véglegessé: minden csapat megismeri az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a isztambuli döntőt.

A KORÁBBAN ELKÉSZÍTETT ÁGRAJZ

 

A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK

Kiemelt: PORTO (portugál), BRAGA (portugál)
Nem kiemelt: VfB STUTTGART (német), FERENCVÁROS

Kiemelt: MIDTJYLLAND (dán), REAL BETIS (spanyol)
Nem kiemelt: PANATHINAIKOSZ (görög), NOTTINGHAM FOREST (angol)

Kiemelt: FREIBURG (német), ROMA (olasz)
Nem kiemelt: GENK (belga), BOLOGNA (olasz)

Kiemelt: LYON (francia), ASTON VILLA (angol)
Nem kiemelt: CELTA VIGO (spanyol), LILLE (francia)

Kiemelés: az alapszakasz 1–8. helyezettje lesz kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők játsszák hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.

Sorsolás: február 27., 13.00, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 
A 2025–2026-OS EURÓPA-LIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Nyolcaddöntő

február 27.

március 12., 19.

Negyeddöntő

február 27.

április 9., 16.

Elődöntő

február 27.

április 30., május 7.

Döntő

 

május 20., Isztambul, Besiktas-stadion

KONFERENCIALIGA

A döntőig vezető ágrajz már korábban elkészült (lásd az alábbi ábrát – forrás: uefa.com), sőt az is ismertté vált, hogy a rájátszásból továbbjutó nyolc csapat mindegyike melyik két kiemelt közül kap majd ellenfelet.

A pénteki sorsoláson a szereposztás válik véglegessé: minden csapat megismeri az ellenfelét, továbbá a kiemeltek azt, hogy melyik ágról indulva célozhatják meg a lipcsei döntőt.

A KORÁBBAN ELKÉSZÍTETT ÁGRAJZ

 

A SORSOLÁSRA VÁRÓ NÉGYESEK

Kiemelt: RAYO VALLECANO (spanyol), SAHTAR DONECK (ukrán)
Nem kiemelt: LECH POZNAN (lengyel), SAMSUNSPOR (török)

Kiemelt: AEK ATHÉN (görög), SPARTA PRAHA (cseh)
Nem kiemelt: AZ (holland), CELJE (szlovén)

Kiemelt: MAINZ (német), AEK LARNACA (ciprusi)
Nem kiemelt: CRYSTAL PALACE (angol), SIGMA OLOMOUC (cseh)

Kiemelt: STRASBOURG (francia), RAKÓW CZESTOCHOWA (lengyel)
Nem kiemelt: FIORENTINA (olasz), RIJEKA (horvát)

Kiemelés: az alapszakasz 1–8. helyezettje lesz kiemelt a sorsoláson, a nyolcaddöntőben ők játsszák hazai pályán a második mérkőzést. Egy ország két csapata szembekerülhet, és olyan párosítás is kialakulhat, amely az alapszakaszban is volt.

Sorsolás: február 27., 14.00, Nyon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 
A 2025–2026-OS KONFERENCIALIGA MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Nyolcaddöntő

február 27.

március 12., 19.

Negyeddöntő

február 27.

április 9., 16.

Elődöntő

február 27.

április 30., május 7.

Döntő

 

május 27., Lipcse, Red Bull Aréna

 

 

