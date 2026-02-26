Robbie Keane: Ki gondolta volna, hogy ott leszünk az Európa-liga nyolcaddöntőjében?



– A Ferencváros bejutott az Európa-liga legjobb tizenhat együttese közé.

– Az alapszakasz sorsolása után ki gondolta volna, hogy ilyen messzire jutunk? Ki gondolta volna, hogy ott leszünk az Európa-liga nyolcaddöntőjében? A Porto vagy a Braga elleni mérkőzés már most feldob: elképesztő érzés, hogy újabb két összecsapás vár ránk.

– Ha egyvalamit kellene kiemelnie, mint a siker titka, akkor mi lenne az? Akarat? Szervezettség? Taktika?

– Az összes kombinációja. A mérkőzés előtt körülöttem mindenki ideges volt, valahogy én nyugodt maradtam. Tudtam, lesznek helyzeteink, biztos voltam abban is, hogy a két csatárunk megállítása komoly gondot jelent majd a bolgár védőknek. Így is lett. Remek teljesítményt nyújtott a csapat a visszavágón.

– Amiatt sem bosszús, hogy ezúttal is rengeteg helyzetet puskázott el a csapat?

– Rendben, elfogadom, szerezhettünk volna több gólt is, voltak lehetőségeink. A két találkozón összesen még legalább három-négy gól a tarsolyban maradt, és akkor még keveset mondtam.

– Nem tudták megtartani a Razgradban kiharcolt egy gólos előnyüket. Nagyon csalódott?

– Nem örülök. De… Hat mérkőzésen vagyok túl Európában a Ludogoreccel, és elégedett vagyok azzal, amerre elindultunk. Legyőztünk komoly együtteseket, köztük hazai pályán a Ferencvárost is. Meg lett volna esély ezúttal is a következő körbe jutásra. – Összességében a jobbik csapat jutott tovább?

– Nehezen tartottuk az első félidőben a Ferencváros támadóit, hátul akadtak gondjaink, különösen a második gól előtt hibáztunk nagyot. Jó csapat a Ferencváros, ezúttal jobb volt nálunk. De meg voltak nekünk is a lehetőségeink. És ott volt a végén ugyebár az a bizonyos VAR-eset is, nem sokon múlott, hogy tizenegyeshez jussunk. – A jövőben most már inkább elkerülnék a Ferencvárost, vagy várják az újabb meccseket?

–Ismerjük egymást, mint a saját tenyerünket. Sokat tanultunk ebből az összecsapásból is, ki tudja, mikor találkozunk legközelebb?! Per-Mathias Högmo, a Ludogorec vezetőedzője

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 2–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 17 989 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok

FTC: Gróf – I. Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Romao, 68.), Ötvös (Zachariassen, 17.), Cadu – Joseph (Madarász Á., 90+3.), Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son (Nogueira, 79.), Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov (J. Andersson, 90.) – P. Sztanics, Pedro Naressi (I. Csocsev, 79.), D. Duarte – C. Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, E. Marcus (Tekpetey, 66.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo

Gólszerző: Kanikovszki (14.), Zachariassen (30.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel