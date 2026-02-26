Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Ludogorec 2–0 (összesítésben 3–2)

Robbie Keane: Ki gondolta volna, hogy ott leszünk az Európa-liga nyolcaddöntőjében?

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.02.26. 21:43
null
Robbie Keane a sajtótájékoztatón (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
FTC Robbie Keane El-rájátszás Ludogorec Európa-liga Ferencváros Per-Mathias Högmo
Mint ismert, a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet. A meccset követő sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző nyilatkozott.

  
A Ferencváros bejutott az Európa-liga legjobb tizenhat együttese közé.
Az alapszakasz sorsolása után ki gondolta volna, hogy ilyen messzire jutunk? Ki gondolta volna, hogy ott leszünk az Európa-liga nyolcaddöntőjében? A Porto vagy a Braga elleni mérkőzés már most feldob: elképesztő érzés, hogy újabb két összecsapás vár ránk.

– Ha egyvalamit kellene kiemelnie, mint a siker titka, akkor mi lenne az? Akarat? Szervezettség? Taktika?
Az összes kombinációja. A mérkőzés előtt körülöttem mindenki ideges volt, valahogy én nyugodt maradtam. Tudtam, lesznek helyzeteink, biztos voltam abban is, hogy a két csatárunk megállítása komoly gondot jelent majd a bolgár védőknek. Így is lett. Remek teljesítményt nyújtott a csapat a visszavágón.

– Amiatt sem bosszús, hogy ezúttal is rengeteg helyzetet puskázott el a csapat?
Rendben, elfogadom, szerezhettünk volna több gólt is, voltak lehetőségeink. A két találkozón összesen még legalább három-négy gól a tarsolyban maradt, és akkor még keveset mondtam.

– Nem tudták megtartani a Razgradban kiharcolt egy gólos előnyüket. Nagyon csalódott?
Nem örülök. De… Hat mérkőzésen vagyok túl Európában a Ludogoreccel, és elégedett vagyok azzal, amerre elindultunk. Legyőztünk komoly együtteseket, köztük hazai pályán a Ferencvárost is. Meg lett volna esély ezúttal is a következő körbe jutásra.

– Összességében a jobbik csapat jutott tovább?
Nehezen tartottuk az első félidőben a Ferencváros támadóit, hátul akadtak gondjaink, különösen a második gól előtt hibáztunk nagyot. Jó csapat a Ferencváros, ezúttal jobb volt nálunk. De meg voltak nekünk is a lehetőségeink. És ott volt a végén ugyebár az a bizonyos VAR-eset is, nem sokon múlott, hogy tizenegyeshez jussunk.

– A jövőben most már inkább elkerülnék a Ferencvárost, vagy várják az újabb meccseket?
Ismerjük egymást, mint a saját tenyerünket. Sokat tanultunk ebből az összecsapásból is, ki tudja, mikor találkozunk legközelebb?!

 
Per-Mathias Högmo, a Ludogorec vezetőedzője

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 2–0 (2–0)
Budapest, Groupama Aréna, 17 989 néző. Vezette: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
FTC: Gróf – I. Cissé (Szalai G., 68.), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Romao, 68.), Ötvös (Zachariassen, 17.), Cadu – Joseph (Madarász Á., 90+3.), Yusuf. Vezetőedző: Robbie Keane
LUDOGOREC: Bonmann – Son (Nogueira, 79.), Nahmiasz, Verdon, Nedjalkov (J. Andersson, 90.) – P. Sztanics, Pedro Naressi (I. Csocsev, 79.), D. Duarte – C. Vidal (Rwan Seco, 66.), Duah, E. Marcus (Tekpetey, 66.). Vezetőedző: Per-Mathias Högmo
Gólszerző: Kanikovszki (14.), Zachariassen (30.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 3–2-es összesítéssel

 

FTC Robbie Keane El-rájátszás Ludogorec Európa-liga Ferencváros Per-Mathias Högmo
Legfrissebb hírek

Gavriel Kanikovszki: Egy álmunk vált valóra, de itt nem akarunk megállni

Európa-liga
53 perce

Belgrádban hosszabbítás, Plzenben tizenegyespárbaj döntött az Európa-ligában

Európa-liga
1 órája

Két góllal legyőzte a Ludogorecet, bejutott az El-nyolcaddöntőbe a Ferencváros

Európa-liga
2 órája

Kanikovszki és Zachariassen góljával fordította meg a párharc állását a Ferencváros – videó

Európa-liga
3 órája

Egy helyen változott az FTC kezdőcsapata a Ludogorec elleni visszavágóra az első meccshez képest

Európa-liga
5 órája

Nem érti Kompany vádjait a Fradi légiósa

Labdarúgó NB I
6 órája

Csíkos Luca: Azért dolgozom, hogy mindennap jobb legyek a tegnapi énemnél

Kézilabda
13 órája

Bamidele Yusuf: Hiszek a csapatunkban, túljuthatunk a Ludogorecen

Európa-liga
13 órája
Ezek is érdekelhetik