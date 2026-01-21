Nemzeti Sportrádió

Kölcsönadta Ter Stegent az FC Barcelona – hivatalos

2026.01.21. 13:15
Marc-André ter Stegennek sok sikert kívánt Hansi Flick (Fotó: Getty Images)
Az idény végéig a Girona labdarúgócsapatához került kölcsönbe Marc-André ter Stegen, az FC Barcelona német válogatott kapusa.

A 33 éves hálóőr több trófeát is begyűjtött a katalán sztárcsapattal, Hansi Flick vezetőedző irányítása alatt azonban elvesztette a helyét a kezdő tizenegyben, s most azért igazolt a szomszédos klubhoz, hogy növelje részvételi esélyeit a nyári világbajnokságon.

„Marc fantasztikus kapus. Mi nem vele tervezzük a jövőt, úgyhogy azt gondolom, helyes döntést hozott. Minden jót kívánok neki. Talán látjuk őt a német válogatottban a vébén. Drukkolunk, szerintem jó esélye van bekerülni a csapatba” – mondta honfitársáról a német tréner.


A Barcánál korábban csapatkapitány Ter Stegen július végén hátműtéten esett át, majd egy decemberi kupamérkőzésen visszatért, de Flick már akkor egyértelművé tette, hogy a folytatásban is a nyáron szerződtetett Joan García lesz a bajnoki címvédő első számú kapusa.

A spanyol sajtó korábban már megjósolta a német játékos távozását, és arról cikkezett, hogy a nyártól Yaakobishvili Áron, a Barcelona utánpótlás-válogatott hálóőre lehet majd a csapat harmadik számú kapusa García és Wojchiech Szczesny mögött. A magyar futballista jelenleg a spanyol másodosztályú Andorrát erősíti kölcsönjátékosként.

 

